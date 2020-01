Λιβύη: Δυνάμεις του Χαφτάρ κλείνουν και άλλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:42

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η διακοπή λειτουργίας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Λιβύη από δυνάμεις που πρόσκεινται στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, τον αντίπαλο της κυβέρνησης Φαγιέζ αλ Σάρατζ.

Όπως υποστηρίζει ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός (LNA), του οποίου ηγείται ο Χαφτάρ, το ανώτατο συμβούλιο των φυλών Τουαρέγκ, στα νότια της Λιβύης, διέκοψαν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων "μαύρου χρυσού" στις περιοχές Alwaffa και Alfiell.

Alwaffa and Alfiell oil fields are beening shutdown now.

