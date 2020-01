Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσης την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια, τονίζοντας πως επρόκειτο για αντίποινα για την εξόντωση του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί την Παρασκευή και διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσουν σε νέα, "ακόμα πιο συντριπτικά" αντίποινα σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη.

Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR ανέφερε ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News έκανε λόγο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ, εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ και ακόμα μιας στην Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Το ιρανικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Press TV ανέφερε μέσω Twitter ότι το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης "προειδοποιεί τις ΗΠΑ για ακόμα πιο συντριπτικά αντίποινα σε περίπτωση οποιασδήποτε νέας επίθεσης".

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις ακολουθούν την εξόντωση του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς, σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη την Παρασκευή κατά διαταγή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη ορκίστηκε "εκδίκηση" για την δολοφονία του.

A new video published by the Iranian media documents the launching of missiles towards the Ain al-Assad base and the Erbil base in #Iraq.#Iran #USA #IRGC #Trump #PMU #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/Dck7kYX1uP