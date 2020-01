Η Τεχεράνη εξετάζει 13 "σενάρια εκδίκησης" για τον θάνατο Σουλεϊμανί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:23

Το Ιράν εξετάζει 13 "σενάρια εκδίκησης" σε αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ με εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράκ, δήλωσε την Τρίτη ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, όπως μεταδίδει το Reuters.

"Οι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έως τώρα έχουν συζητηθεί στο συμβούλιο 13 εκδικητικά σενάρια και αν υπάρξει συναίνεση για την εφαρμογή ακόμη και του πιο αδύναμου σεναρίου, θα αποτελέσει έναν ιστορικό εφιάλτη για εκείνους", δήλωσε ο Αλί Σαμχανί.

Εν τω μεταξύ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των Φρουρών της Επανάστασης με το ισόποσο των 225 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που έπραξε το κοινοβούλιο της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος Αλί Λαριτζανί., σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η αύξηση αυτή σχετίζεται με την υλοποίηση του σχεδίου "σκληρής εκδίκησης" εναντίον των ΗΠΑ για τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, διευκρίνισε ο Λαριτζανί.

Επιπλέον το ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε "τρομοκράτες" όλους τους διοικητές του Πενταγώνου που ευθύνονται για τον θάνατο του Σουλεϊμανί, όπως και το σύνολο των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, μετέδωσε το IRNA.

Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίσθηκε ομόφωνα από τους βουλευτές, πολλοί από τους οποίους φώναξαν "Θάνατος στις ΗΠΑ".

Preparing Soleimani's grave in Kerman, his hometown. People are taking dirt from the grave, presumably, to keep as objects of reverence, relics of the saint. pic.twitter.com/7KQDfKrAag — Mike (@Doranimated) January 7, 2020

Υπενθυμίζεται, ότι η σορός του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε οδικώς στην πόλη Κερμάν (νοτιοδυτικά) όπου θα ταφεί, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση πλάνα που εικονίζουν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό καθώς το τρέχον εικοσιτετράωρο έχει κηρυχθεί αργία.

Iran state TV shows footage of slain commander Qassem Suleimani’s funeral service in his hometown of Kerman, in Iran’s mostly desert southeast, where he is to be buried pic.twitter.com/bJXyt24zEK — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) January 7, 2020