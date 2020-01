Πρώην υποδιευθυντής CIA: Το Ιράν θα σκοτώσει ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ ως αντίποινα

Ο πρώην εκτελών χρέη και υποδιευθυντής της CIA, Μάικλ Μορέλ, προέβλεψε, την Παρασκευή, ότι η ιρανική κυβέρνηση θα σκοτώσει έναν ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης και Αμερικανούς πολίτες, ίσως μέσα σε λίγες μέρες, ως αντίποινα για την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον Κασεμ Σουλεϊμανί, τον θρυλικό διοικητή της Δύναμης Quds, του Ιράν.

"Ο κόσμος είναι καλύτερος χωρίς αυτόν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό έρχεται με πολύ υψηλό κόστος", ανέφερε ο Μορέλ στο CBS News, σημειώνοντας ότι ο Σουλεϊμανί ήταν "κακή μεγαλοφυία" που είχε "πολύ αμερικανικό αίμα στα χέρια του".

