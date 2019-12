Tesla: Έπιασε το περιβόητο επίπεδο των 420 δολαρίων η μετοχή

Το επίπεδο-ρεκόρ των 420 δολαρίων κατέκτησε προς στιγμήν η μετοχή της Tesla.

Είναι το επίπεδο στο οποίο ο CEO Elon Musk είχε πει πέρυσι πως, εάν η Tesla το έφτανε, θα εξέταζε το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησής της.

"Σκέφτομαι να βγάλω την Tesla από το χρηματιστήριο στα $420", είχε γράψει o Musk στο Twitter στις 7 Αυγούστου του 2018. "Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.