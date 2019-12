Επικοινωνία Τραμπ-Σι σε καλό κλίμα: Ένα βήμα πιο κοντά στην υπογραφή συμφωνίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:54

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έγραψε την Παρασκευή στο twitter ότι είχε μια "πολύ καλή συζήτηση" με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, αναφορικά με την εμπορική συμφωνία των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Κίνα έχει ξεκινήσει αγορές "μεγάλης κλίμακας", των γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ και πως κανονίζονται οι τελικές υπογραφές.

Συγκεκριμένα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έγραψε: ''Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον Σι αναφορικά με την εμπορική μας συμφωνία. Η Κίνα έχει ήδη αρχίσει τις αγορές "μεγάλης κλίμακας" των γεωργικών προϊόντων. Κανονίζουμε τις επίσημες υπογραφές. Συζητήσαμε επίσης για τη Βόρεια Κορέα, ένα ζήτημα για το οποίο συνεργαζόμαστε με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ. (πρόοδος!).

Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!).