Πέρασε πανηγυρικά το νομοσχέδιο Τζόνσον για το Brexit στη δεύτερη ανάγνωση

Με 358 ψήφους υπέρ και 234 κατά, η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε - στη δεύτερη ανάγνωσή του - το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εισηγήθηκε η κυβέρνηση Τζόνσον.

Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, δεδομένης της ευρείας πλειοψηφίας που εξασφάλισε το κυβερνών Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου.

Πλέον το βρετανικό κοινοβούλιο θα κλείσει για τις γιορτές των Χριστουγέννων και θα συνεχίσει τη διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου, στις επιτροπές, στις αρχές Ιανουαρίου 2020.

Με βάση το νομοσχέδιο, το ΗΒ θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) της 31ης Ιανουαρίου 2020.

Στη νέα του μορφή, το ν/σ περιλαμβάνει την απαγόρευση της επέκτασης της μετα-Brexit μεταβατικής περιόδου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την αφαίρεση από το κοινοβούλιο αποφασιστικού λόγου για τη μελλοντική εμπορική συμφωνία ΗΒ - ΕΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει και τις εγγυήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα που είχε προσθέσει πριν τις εκλογές ο Μπ. Τζόνσον για να δελεάσει βουλευτές των Εργατικών να στηρίξουν τη συμφωνία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαιρέτισε την ψήφιση του νομοσχεδίου στη δεύτερη ανάγνωσή του ως "σημαντικό βήμα" στην πορεία για την έγκριση της συμφωνίας, στο πλαίσιο του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η διατήρηση δίκαιων όρων ανταγωνισμού παραμένει απαραίτητη για κάθε μελλοντική σχέση, πρόσθεσε.

