Ουδείς Ευρωπαίος αξιωματούχος στην υποδοχή του Ερντογάν στη Γενεύη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έφτασε στη Γενεύη για να παραστεί στο 1ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του ΟΗΕ στη Γενεύη, στις 17-18 Δεκεμβρίου.

Το φόρουμ, το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμφωνίας για τους Πρόσφυγες, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διοργανώνεται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ελβετία. Αξιωματούχοι από 120 χώρες-μέλη του ΟΗΕ αναμένεται να συμμετάσχουν στο φόρουμ, το οποίο θα ασχοληθεί με πολλά θέματα, ιδίως την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης με τις χώρες υποδοχής.

Ο Erdoğan προσγειώθηκε στη Γενεύη τη Δευτέρα, μαζί με τη σύζυγό του Emine, τον υπουργό Εσωτερικών, Süleyman Soylu, τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Berat Albayrak, τον υπουργό Άμυνας, Hulusi Akar και τον αντιπρόεδρο του AKP, Numan Kurtuluş. Δεν διοργανώθηκε επίσημη τελετή για την υποδοχή της τουρκικής αντιπροσωπείας.

Η τουρκική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με μια μικρή ομάδα Τούρκων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Τούρκος πρεσβευτής στη Βέρνη, ο İlhan Saygılı και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, Sadık Arslan. Ο Ερντογάν και η αντιπροσωπεία του μετεφέρθησαν στη συνέχεια στο Four Seasons, μπροστά από το οποίο συγκεντρώθηκαν μόνο περί τους 30 υποστηρικτές.

