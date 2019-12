Περίεργο διάταγμα Ερντογάν: Χορηγεί βίζα 90 ημερών σε Λίβυους

Ακόμα μία περίεργη απόφαση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήρθε στο προσκήνιο καθώς, σήμερα, 15.12.2019, εκδόθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτήν, η τουρκική κυβέρνηση χορηγεί βίζα 90 ημερών, σε όλους τους πολίτες του λιβυκού κράτους που είναι κάτω των 16 ετών, αλλά και αυτούς που είναι μεγαλύτεροι των 55 ετών.

Πριν από δύο μέρες, ο στρατηγός Χαλιφά Χαφτάρ, κήρυξε την τελική επίθεση, όπως την αποκάλεσε, ενάντια στην Τρίπολη και την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA), του αλ-Σαράτζ, που εδρεύει στη λιβυκή πρωτεύουσα. Απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους μαχητές του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), να συστρατευθούν και να επιτεθούν.

NEW — Turkey grants visa free travel to Libyan citizens who are younger than 16 years old and older than 55 years old. pic.twitter.com/unjFV2dcI8