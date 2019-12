Βρετανία: Προς ισχυρή αυτοδυναμία Τζόνσον και συντριβή Εργατικών - Ανοίγει ο δρόμος για το Brexit

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03.11

Μεγάλη πλειοψηφία στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, με 368 έδρες, φαίνεται να εξασφαλίζει το κεντροδεξιό Συντηρητικό Κόμμα υπό τον Μπόρις Τζόνσον, στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη Βρετανία, συντρίβοντας τους κεντροαριστερούς Εργατικούς του Τζέρεμι Κόρμπιν, με το εκλογικό "στοίχημα" του Βρετανού πρωθυπουργού προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στη χώρα του σχετικά με το Brexit να αποδεικνύεται επιτυχημένο.

Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα για τους Συντηρητικούς - εάν το exit poll επιβεβαιωθεί - από το 1987, επί ηγεσίας Μάργκαρετ Θάτσερ και για τη χειρότερη επίδοση των Εργατικών από το 1935.

Σύμφωνα με το κοινό exit poll των δικτύων BBC, ITV και Sky News, η κατανομή των εδρών προβλέπεται να είναι η ακόλουθη:

Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα: 368

Εργατικό Κόμμα: 191

Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα: 55

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες: 13

Κόμμα των Πρασίνων: 1

Plaid Cymru (Το Κόμμα της Ουαλίας): 3

Κόμμα του Brexit: 0

Άλλες Δυνάμεις (Β. Ιρλανδία, ανεξάρτητοι υποψήφιοι, μικρότεροι σχηματισμοί): 19

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης, οι Συντηρητικοί φαίνεται να κερδίζουν 50 έδρες τις οποίες δεν κατείχαν από τις προηγούμενες εκλογές, ενώ οι Εργατικοί να χάνουν 71.

Στα πρώτα αποτελέσματα της καταμέτρησης, οι Εργατικοί διατήρησαν τις έδρες τους στο Newcastle Upon Tyne Central και στο Houghton and Sunderland South, ωστόσο οι Συντηρητικοί έκαναν ήδη την πρώτη έκπληξη, κερδίζοντας την παραδοσιακά Εργατική περιφέρεια του Blyth Valley, που από το 1950 ελεγχόταν από την Κεντροαριστερά.

Ο Μπόρις Τζόνσον αντέδρασε στο αποτέλεσμα του exit poll δημοσιεύοντας φωτογραφία του από την προεκλογική καμπάνια με εργαζόμενους, οι οποίοι κρατούσαν επιγραφή στην οποία σημείωναν: "Αγαπούμε τον Μπόρις". Παράλληλα, σημείωσε: "Σας ευχαριστώ όλους, σε κάθε σημείο της υπέροχης χώρας μας, εθελοντές και υποψήφιους. Ζούμε στη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο".

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

"Ελπίζω να απολαύσετε τη γιορτή απόψε", ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο εστάλη αργότερα στα μέλη των Συντηρητικών. "Εσείς ήσασταν η κινητήρια δύναμη αυτής της εκστρατείας. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς", πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Συντηρητικού Ενωτικού Κόμματος δήλωσε: "Πρόκειται για εκτίμηση, όχι για αποτέλεσμα και είναι σημαντικό να περιμένουμε να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα, όταν ανακοινωθούν. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν τα παραμύθια των Εργατικών για το Brexit. Χρειαζόμασταν αυτές τις εκλογές γιατί το κοινοβούλιο έκανε τα πάντα για να διαστρεβλώσει τη θέληση του λαού. Μια λειτουργική πλειοψηφία θα σήμαινε ότι θα μπορούμε επιτέλους να δώσουμε τέλος στην αβεβαιότητα και να φέρουμε εις πέρας το Brexit. Θα επιτρέψει στη χώρα να ενωθεί και να προχωρήσει μπροστά, φέρνοντας την αλλαγή για την οποία οι άνθρωποι ψήφισαν το 2016".

Βαρύ το κλίμα στους Εργατικούς

Η βραδιά αναμένεται δύσκολη για τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος αποτελεί αμφιλεγόμενη προσωπικότητα για μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και των στελεχών του κόμματός του, που τον κατηγορούν για στροφή προς ακροαριστερές θέσεις και ανοχή σε περιστατικά αντισημιτισμού εντός των κομματικών τειχών.

🎙️ "Is it time for Jeremy Corbyn and John McDonnell to go?"



🗣️ "Yes"



Labour candidate Gareth Snell blames party leadership for "disastrous" #GE2019 performance, saying Brexit strategy was "misjudged"



Live updates: https://t.co/feN65Kctaq #BBCElection pic.twitter.com/cxFA8In0yW — BBC Politics (@BBCPolitics) December 13, 2019

Ο σκιώδης υπουργός Οικονομικών του Εργατικού Κόμματος Τζον ΜακΝτόνελ δήλωσε ότι το μέλλον του και το μέλλον του Τζέρεμι Κόρμπιν θα αποφασισθούν αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

"Θα δούμε τα αποτελέσματα το πρωί και μετά θα ληφθούν αποφάσεις, είμαι βέβαιος", δήλωσε στην τηλεόραση του BBC.

Ερωτηθείς αν τελείωσαν όλα για τον ίδιο και τον Κόρμπιν, ο ΜακΝτόνελ δήλωσε: "Ας δούμε τα ίδια τα αποτελέσματα, όπως είπα θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις".

Η ριζοσπαστική αριστερή οργάνωση βάσης Momentum, πάντως, που στηρίζει τον Κόρμπιν και συγκροτεί το φιλικό προς τον ίδιο ρεύμα εντός των Εργατικών, τονίζει σε μήνυμά της ότι "είναι εδώ".

Whatever happens tonight, the movement we've built over the last six weeks - every friendship forged, all the experience we've gained - is going nowhere. Together we've built something remarkable: a movement of hope, solidarity and determination.



And we're not going anywhere. — Momentum - #VoteLabour 🌹 (@PeoplesMomentum) December 12, 2019

Οι κεντρώοι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που ήλπιζαν να κεφαλαιοποιήσουν την σθεναρή υποστήριξή τους στην παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύουν προς ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα, με μόλις 13 έδρες.

Η ηγέτιδα τους, μάλιστα, Τζο Σουίνσον, η οποία πριν την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας θεωρείτο το "βαρύ χαρτί" τους, φαίνεται να κινδυνεύει να χάσει την έδρα της στην περιφέρειά της, East Dunbartonshire.

Σημαντικά κέρδη σημειώνει το κεντροαριστερό, εθνικιστικό Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) της τοπικής πρωθυπουργού της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, που επιστρέφει σε κοινοβουλευτική δύναμη άνω των 50 εδρών (55, σύμφωνα με το exit poll), σε σύνολο 59 εδρών που διαθέτει η Σκωτία στο βρετανικό κοινοβούλιο, μετά τις απώλειες που είχε καταγράψει στις εκλογές του 2017.

Exit poll suggests good night for @theSNP - but it is just an exit poll and there are many marginals, so let’s just wait and see. What it indicates UK wide though is grim. #GE19 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 12, 2019

Το όριο της αυτοδυναμίας τοποθετείται στις 326 έδρες (οι μισές συν μία των 650 εδρών της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων), ωστόσο πρακτικά χρειάζονται ακόμη λιγότερες, εάν αφαιρεθούν οι έδρες που κερδίζουν οι καθολικοί Ιρλανδοί εθνικιστές του Σιν Φέιν στη Βόρεια Ιρλανδία και τις οποίες παραδοσιακά αφήνουν κενές.

Φάρατζ: Ψήφισα άκυρο, μπορεί σε έξι μήνες να χρειαστεί να ξαναμπώ στον πολιτικό στίβο

Ο ηγέτης του δεξιού αντιευρωπαϊκού Κόμματος του Brexit Party Νάιτζελ Φάρατζ, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα στο BBC, και με δεδομένο ότι το κόμμα του πιθανότατα δεν θα λάβει καμία έδρα, σημείωσε: "Εάν καταφέρουμε να πραγματοποιηθεί το Brexit, κάναμε καλή δουλειά".

Ωστόσο πρόσθεσε ότι, εάν η συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον με την ΕΕ εγκριθεί ως έχει, ο ίδιος δεν θα μπορέσει να την υποστηρίξει, καθώς θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε μια στενότερη σχέση με την Ένωση των "27" από εκείνη που θα επιθυμούσε.

Σχετικά με το εάν θα αποχωρήσει από την πολιτική, τόνισε: "Ας δούμε πώς θα είναι τα πράγματα σε έξι μήνες από σήμερα - ίσως να πρέπει να ξαναμπώ στο ρινγκ". Σχετικά με την δική του προσωπική ψήφο, δήλωσε ότι ψήφισε άκυρο, καθώς δεν μπορούσε να ψηφίσει υπέρ των Συντηρητικών, ωστόσο σημείωσε ότι, με δεδομένο το εκλογικό σύστημα στη Βρετανία, αυτό δεν είχε καμία σημασία.

DUP: Θα έχουμε ευκαιρίες να επηρεάσουμε τα πράγματα για τη Β. Ιρλανδία

Ο εκπρόσωπος του δεξιού, βορειοϊρλανδικού DUP (Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα) για το ζήτημα του Brexit, Σάμι Γουίλσον, εξέφρασε αμφίθυμα συναισθήματα για το αποτέλεσμα της κάλπης.

"Μια μεγάλη πλειοψηφία είναι από μια πλευρά καλή για τη χώρα", ανέφερε.

"Θα παρουσιαστούν ωστόσο σημαντικές προκλήσεις για την Βόρεια Ιρλανδία, καθώς η συμφωνία του Μπ. Τζόνσον για το Brexit είναι τόσο αρνητική για τη Β. Ιρλανδία σε επίπεδο επιπτώσεων στην οικονομία, αλλά και από συνταγματική άποψη. Έχουμε ωστόσο άλλον έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, που θα είναι γεμάτος παγίδες και προκλήσεις, και θα υπάρξουν πράγματα που η κυβέρνηση θα έχει μεγάλη δυσκολία να "πουλήσει".

"Αυτό", ανέφερε ο εκπρόσωπος του κόμματος που παρείχε στήριξη στις κυβερνήσεις Μέι και Τζόνσον, "θα μας δώσει την ευκαιρία να ασκήσουμε κάποια επιρροή".

Το DUP, αν και έχει ταχθεί υπέρ του Brexit, θεωρεί ότι η συμφωνία που απέσπασε ο Τζόνσον από τις Βρυξέλλες δημιουργεί τελωνειακούς και άλλους φραγμούς μεταξύ Β. Ιρλανδίας και Μ. Βρετανίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πράσινοι: Κακά νέα για το κλίμα

Ο συναρχηγός του Κόμματος των Πρασίνων Τζόναθαν Μπάρτλεϊ τόνισε ότι είναι μια "κακή νύχτα για το κλίμα και για τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις", καθώς και ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί μάθημα για το γεγονός ότι "πρέπει να μάθουμε να εργαζόμαστε από κοινού με άλλες δυνάμεις". Οι Πράσινοι κερδίζουν και πάλι μόλις μία έδρα.

Ο Μπάρτλεϊ σημείωσε ακόμη ότι οι Πράσινοι απευθύνθηκαν στους Εργατικούς για συνεργασία, ωστόσο οι τελευταίοι την απέρριψαν, γεγονός που οδήγησε στα αναμενόμενα κακά αποτελέσματα.

"Δεν θέλαμε αυτές τις εκλογές και προειδοποιήσαμε για το τι θα συνέβαινε", πρόσθεσε. "Δεν υπάρχει τρόπος να το πεις διαφορετικά. Το αποτέλεσμα αποτελεί πολύ κακά νέα", είπε, ενώ κάλεσε σε αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος στη Βρετανία, την οποία θα πρέπει, κατά την άποψή του, να στηρίξουν και οι Εργατικοί.

Τι σημαίνει η νίκη Τζόνσον για το Brexit

Οι εκλογές διεξήχθησαν πρόωρα, μόλις δύο χρόνια και έξι μήνες μετά από εκείνες του Ιουνίου του 2017, μετά το πολύμηνο αδιέξοδο στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με το Brexit. Η αδυναμία έγκρισης της πρώτης συμφωνίας που πέτυχε η τέως πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, αλλά και η πλήρης παράλυση σχετικά με το τι θα προέκρινε το κοινοβούλιο στη θέση της συγκεκριμένης λύσης, οδήγησε στην παραίτησή της από την πρωθυπουργία και στην ανάληψή του αξιώματος από τον νέο ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος, Μπόρις Τζόνσον.

Ο τελευταίος πέτυχε νέα, βελτιωμένη κατά την οπτική των υποστηρικτών του Brexit συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο είχε απωλέσει την πλειοψηφία της Βουλής και αδυνατούσε να νομοθετήσει. Εξαναγκάστηκε μάλιστα από την πλειοψηφία του κάτω σώματος του βρετανικού κοινοβουλίου να ζητήσει αναβολή της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, που ήταν προγραμματισμένη για τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, παρά τη θέλησή του. Στη συνέχεια, η αντιπολίτευση συναίνεσε στη διενέργεια των πρόωρων εκλογών.

Πλέον - και εφ΄ όσον ο Τζόνσον εξασφαλίσει την αυτοδυναμία - ανοίγει ο δρόμος για έγκριση της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τα Χριστούγεννα και, στη συνέχεια, για ολοκλήρωση της αποχώρησης της χώρας μέσα στον Ιανουάριο του 2020 (προσδιορισμένη ημερομηνία, επισήμως, είναι η 31η Ιανουαρίου).

Τα δύσκολα για τον Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την πραγματοποίηση του Brexit, καθώς θα πρέπει να κινηθεί με αστραπιαία ταχύτητα, εάν θέλει να τηρήσει την υπόσχεσή του για σύναψη εμπορικής συμφωνίας ΗΒ - ΕΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κι αυτό γιατί την 1η Ιανουαρίου 2021 τελειώνει η μετα-Brexit μεταβατική περίοδος, την οποία ο Συντηρητικός ηγέτης έχει δεσμευθεί να μην παρατείνει.

Σε περίπτωση που η προθεσμία περάσει και μια τέτοια συμφωνία δεν έχει συναφθεί, η βρετανική οικονομία ενδέχεται να αντιμετωπίσει τον Ιανουάριο του 2021 ένα σοκ ανάλογο εκείνου ενός "ασύντακτου" Brexit.

Άλμα για τη στερλίνα

Η στερλίνα, μετά την ανακοίνωση του exit poll, σημείωσε άλμα έναντι του ευρώ και του δολαρίου.

Μετά την ανακοίνωση του exit poll, η στερλίνα άγγιξε την υψηλότερη ισοτιμία της από τον Μάιο 2018 έναντι του δολαρίου.

Γύρω στις 23:25 (τοπική ώρα, 01:25 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας) το βρετανικό νόμισμα σημείωνε άνοδο 2,33% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία του να βρίσκεται στο 1,3467 δολάριο, και 1,86% έναντι του ευρώ, στις 83,02 πένες για ένα ευρώ.

Η αγορά αντιδρά "σ' αυτό που φαίνεται πως είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Συντηρητικούς, η οποία δίνει στον Μπόρις Τζόνσον την εντολή να φέρει σε πέρας το Brexit", σχολίασε ο Σον Όζμπορν, υπεύθυνος στηρατηγικής της αγοράς συναλλάγματος στη Scotiabank.

Γιώργος Δ. Παυλόπουλος