Bloomberg: Επί της αρχής συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για το εμπόριο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.55

Σε κατ' αρχήν συμφωνία για τους όρους της εμπορικής συμφωνίας "Πρώτης Φάσης" κατέληξαν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας και πλέον αναμένεται μόνον η έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενα πρόσωπα που έχουν γνώση της πορείας των διαπραγματεύσεων.

Οι σύμβουλοι του προέδρου για ζητήματα εμπορίου συναντώνται αυτή την ώρα με τον αρχηγό του κράτους στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να τον ενημερώσουν.

Ανακοινώσεις πιθανόν να γίνουν αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρονταν νωρίτερα να έχουν προσφερθεί να ακυρώσουν το νέο γύρο δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα που είναι προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ την ερχόμενη Κυριακή, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση επί του θέματος, ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματευτές της κυβέρνησης Τραμπ προσφέρθηκαν επίσης να μειώσουν τους ήδη εφαρμοζόμενους δασμούς σε κινεζικά αγαθά αξίας περίπου 360 δισ. δολ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε γράψει στο Twitter ότι οι δύο χώρες βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία ''Πρώτης Φάσης''.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!