ΗΠΑ: Παραπομπή Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:20

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων παρουσίασαν σήμερα τα δύο άρθρα για την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση του Κογκρέσου, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, Τζέρολντ Νάντλερ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα για να εξετάσει τα άρθρα και να κάνει τις προτάσεις της στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο πρόεδρος Τραμπ "διέπραξε σοβαρά εγκλήματα και πλημμελήματα" ανέφερε ο Νάντλερ με την πρόεδρο της Βουλής, Νάνσυ Πελόζι και άλλους υψηλόβαθμους Δημοκρατικούς δίπλα του.

"Αντίθετα με τον πρόεδρο Τραμπ, εμείς κατανοούμε το καθήκον μας, πρώτα και κύρια, είναι να προστατεύουμε το Σύνταγμα και τα συμφέροντα των Αμερικανών", πρόσθεσε ο Νάντλερ, ενώ υπογράμμισε ότι οι πιέσεις που άσκησε ο πρόεδρος στην Ουκρανία για το προσωπικό του συμφέρον "έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και απείλησαν την ακεραιότητα των εκλογών".

"Κατά της διάρκειας της έρευνας, [ο πρόεδρος] προσπάθησε να αποκρύψει τα στοιχεία αυτά από το Κογκρέσο και από τον Αμερικανικό λαό. Ο πρόεδρος απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του λαού. Όταν προδίδει αυτή την εμπιστοσύνη και βάζει τον εαυτό του πάνω από τη χώρα, βάζει σε κίνδυνο το Σύνταγμα, την Δημοκρατία και την εθνική μας ασφάλεια".

Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει επί των κατηγοριών αυτών την ερχόμενη εβδομάδα. Το σώμα, το οποίο ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπερψηφίσει την παραπομπή του ρεπουμπλικανού προέδρου, δημιουργώντας το πλαίσιο για μια δραματική δίκη στην ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία, η οποία είναι πιθανό να αρχίσει τον Ιανουάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει έτσι ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία που παραπέμπεται από το αμερικανικό Κογκρέσο με αίτημα την καθαίρεσή του.

Ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να καθαιρεθεί, αφού η Γερουσία, η οποία θα τον δικάσει, ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς που έχουν σε μεγάλο βαθμό συνασπισθεί γύρω του. Από την άλλη, η παραπομπή του μπορεί να επιδράσει στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα "γελοίο" το κατηγορητήριο που ανακοίνωσαν οι Δημοκρατικοί σε βάρος του, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραπομπής του.

"Ο Τζέρι Νάντλερ (ο πρόεδρος της επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων) μόλις είπε ότι εγώ "άσκησα πιέσεις στην Ουκρανία με στόχο να παρέμβω στις εκλογές του 2020"". Γελοίο, γνωρίζει ότι δεν είναι αλήθεια" έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter, όπου κατήγγειλε εκ νέου ένα "κυνήγι μαγισσών".

Με αυτό το tweet, ο ένοικος του Λευκού Οίκου αντέδρασε στην ανακοίνωση εκ μέρους των επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο των δύο κατηγοριών σε βάρος του: κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Nadler just said that I "pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there "WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!