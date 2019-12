Καταιγιστικές εξελίξεις: Την παραπομπή του Τραμπ ανακοίνωσε η Νάνσυ Πελόζι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:10

Καταπέλτης κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσυ Πελόζι σε τηλεοπτική της δήλωση για την έρευνα που διεξάγει η Βουλή για την παραπομπή του προέδρου.

"Σήμερα ζήτησα από τον πρόεδρο της επιτροπής δικαιοσύνης να συντάξει τα άρθρα για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ", ανέφερε η Πελόζι.

"Τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα. Ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη του για το προσωπικό του συμφέρον", ανέφερε, τονίζοντας ότι οι πράξεις αυτές του Αμερικανού προέδρου "πλήττουν την ίδια την καρδιά του Συντάγματος μας".

"Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει καμία επιλογή από το να δράσουμε", πρόσθεσε.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει για την παραπομπή του προέδρου πριν την διακοπή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο Τραμπ οδεύει να γίνει ο τρίτος πρόεδρος που παραπέμπεται στην αμερικανική ιστορία. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, οι πιθανότητες να καταδικαστεί από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία είναι μικρές.

Οι κατηγορίες που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και παρεμπόδιση της έρευνας.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης που συνέταξαν οι Δημοκρατικοί από τις επιτροπές Πληροφοριών και Εποπτείας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο πρόεδρος Τραμπ καταχράστηκε την εξουσία του, έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει τις πράξεις του.

Οι Δημοκρατικοί εστιάζουν στις πράξεις του προέδρου Τραμπ στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος δέσμευσε περίπου $400 εκατ. σε κεφάλαια οικονομικής βοήθειας προς τη χώρα για να πιέσει την κυβέρνηση της να ανακοινώσει ότι ξεκινά έρευνα στις δραστηριότητες του πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να αντλήσει οφέλη για την προεκλογική του εκστρατεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Λίγο πριν τις ανακοινώσεις της Πελόσι ο Τραμπ κάλεσε τους Δημοκρατικούς μέσω του λογαριασμού του στο Twitter να δρομολογήσουν άμεσα την διαδικασία προκειμένου να έχει μια "δίκαια δίκη" στην -ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους- Γερουσία.

"Αν θέλετε να με παραπέμψετε, να το κάνετε τώρα, γρήγορα, ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία και να επιστρέψει στην κανονικότητα η χώρα", αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τονίζει ότι εκλέχτηκε για να καθαρίσει τον βάλτο "και ακριβώς αυτό είναι που κάνω".

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....