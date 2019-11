Προειδοποίηση από ΕΚΤ για τα χαμηλά επιτόκια: Ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων

Οι καθοδικοί κίνδυνοι στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και της Ευρωζώνης έχουν αυξηθεί και συνεχίζουν να δημιουργούν προκλήσεις στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση της για την Χρηματοοικονομική Σταθερότητα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι τα χαμηλά επιτόκια αναμένεται να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, ωστόσο προειδοποιεί ότι ενδεχομένως να ενθαρρύνουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνου από ορισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα εκτός του τραπεζικού τομέα και μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή μόχλευση. Ενθαρρύνουν επίσης την υπερβολική ανάληψη κινδύνουσε ορισμένες αγορές ακινήτων.

"Αν και το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων στηρίζει την ευρύτερη οικονομία, σημειώνουμε επίσης την αύξηση στην ανάληψη κινδύνου κάτι που καθιστά αναγκαία τη συνεχή και στενή εποπτεία", αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Luis de Guindos και προσθέτει: "Οι αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία για να αντιμετωπίζουν τη συσσώρευση ευάλωτων σημείων, όπου είναι δυνατόν".

Μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, όπως επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία συνεχίζουν να αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερους κινδύνους και έχουν αυξήσει την έκθεση τους σε πιο επικίνδυνες περιοχές των εταιρικών και κρατικών τομέων.

Στο ενδεχόμενο μιας ξαφνικής αναπροσαρμογής των χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι αυξημένοι πιστωτικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι ρευστότητας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την υψηλή μόχλευση, ενδεχομένως να οδηγήσουν χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αντιδράσουν με έναν τρόπο που θα προκαλεί την εξάπλωση των διαταραχών στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα, αναφέρει η ΕΚΤ.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο των χαμηλών επιτοκίων στην κερδοφορία των τραπεζών, η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω, παρά την εκτίμηση για μία μέτρια αλλά διατηρήσιμη αύξηση στο καθαρό εισόδημα από φόρους και τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων στις τράπεζες της Ευρωζώνης αναμένεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω πίεση από το αδύναμο οικονομικό outlook, την αναποτελεσματικότητα στα κόστη που διατηρείται και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Παρόλαυτα, αναφέρει η ΕΚΤ, η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη Common Equity Tier 1 να ξεπερνά το 14%.

Ακόμα και σε ένα αρνητικό σενάριο, ο συνολικός συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να παραμένει πάνω από το 11%, προσθέτει.

Η ΕΚΤ επαναλαμβάνει παράλληλα την έκκληση της για περαιτέρω ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου στην κατεύθυνση της βελτίωσης της κερδοφορίας των τραπεζών.

