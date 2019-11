Νίκη Ερντογάν με "πλάτες" Τραμπ: Το προπαγανδιστικό βιντεάκι και η δημοσιογράφος της Sabah

Αναμφισβήτητα κερδισμένος είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ και τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν πήρε χρόνο. Αν και η συνάντηση με τον Τραμπ κράτησε μόλις 75 λεπτά, αφής στιγμής το προγραμματισθέν ήταν μισή ώρα, υπήρξε κέρδος. Σε αυτή τη συνάντηση ο Ερντογάν κέρδισε από τον Αμερικανό πρόεδρο την αύξηση του όγκου της υπάρχουσας συμφωνίας για διμερές εμπόριο, από τα 20 δισ. δολάρια, στα 100, αύξηση πενταπλάσια. Το κέρδος μάλιστα διπλασιάζεται αυτόματα, καθώς ο Ερντογάν, δεν δεσμεύτηκε να εγκαταλείψει τους ρωσικούς S-400. Ο Τραμπ θα ήθελε αυτοί να μην χρησιμοποιηθούν, ή να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που "δεν θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των F-35", όμως δεν πήρε κάτι απτό πάνω στο θέμα αυτό. Εξ' ου και ο όρος "ειλικρίνεια" που χρησιμοποίησε.

Μάλιστα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα των οπλικών συστημάτων, σημειώνοντας πως "είπαμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε τους Patriot. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ανατικαταστήσουμε πλήρως τα S-400 με τους Patriot. Η πρόταση που δεχτήκαμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο, προσβάλει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν είναι σωστή. Ας έχουμε και τα δυο. Είδα πως ο Τραμπ ήταν θετικός στην προσέγγισή μας. Του υπενθύμισα πως δεν είμαστε συνεργάτες στο πρόγραμμα των F-35".

"Συζητήσαμε επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε ότι αφορά τον εμπορικό όγκο, μιλήσαμε για το θέμα της τράπεζας Halkbank και συμφωνήσαμε για αμοιβαίες επενδύσεις" συμπλήρωσε.

Ο "σουλτάνος" πήρε τον χρόνο που ήθελε, με τους Αμερικανούς γερουσιαστές, ώστε να καταφέρει να ανατρέψει τη διαφαινόμενη επικράτηση και προώθηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Η συνάντηση με τους γερουσιαστές, κανονίστηκε από τον ίδιο τον Τραμπ, σε μία έξυπνη κίνηση, που ουσιαστικά έβγαλε τον Αμερικανό πρόεδρο, για λίγο, από την προσπάθεια ανατροπής του νομοσχεδίου και ουσιαστικά έφερε τον σύμμαχό του να "καθαρίσει" γι' αυτόν.

"Έδωσα λεπτομερείς πληροφορίες στον Τραμπ και στους γερουσιαστές με τους οποίους συναντηθήκαμε, σχετικά με το ζήτημα των Αρμενίων και τα γεγονότα του 1915. Τους αναφέραμε πως η πολιτικοποίηση ιστορικών γεγονότων ήταν μεγάλο λάθος".

Μάλιστα, ο ίδιος ο συνεργάτης του Τραμπ, Λίντσεϊ Γκρέιαμ είναι αυτός που μπλόκαρε το νομοσχέδιο για τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Αυτό που ενδιέφερε τον Ερντογάν περισσότερο και γίνεται αντιληπτό από τη λύσσα με την οποία ασχολείται με το θέμα, είναι οι Κούρδοι.

Όπως αναφέρουν ξένα μέσα, η προπαγάνδα του Ερντογάν, συνεχίστηκε καθώς σε κάποια στιγμή, έβγαλε ένα τάμπλετ και έδειξε ένα βιντεάκι στο οποίο έδειχνε τα εγκλήματα των Κούρδων και ιδιαιτέρως τον ρόλο που διαδραμμάτισε ο Μαζλούμ Κομπάνι (ηγέτης των SDF και ψυχοπαίδι του Αμπντουλάχ Οτσαλάν).

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ερντογάν δημοσίευσε αργότερα αυτό το βιντεάκι, το οποίο, το πρακτορείο Anadolu έσπευσε να προβάλει με τίτλο "Ο Ερντογάν στις ΗΠΑ εκθέτει τα εγκλήματα του ηγέτη των YPG/PKK"

Here is the video that was shown to President Trump and US senators by President Erdogan yesterday during their meeting at the White House.



The video details the massacres committed by the terrorist code named Mazloum Kobane. pic.twitter.com/KFexW9hvMy