Η Τουρκία ανακοίνωσε τη σύλληψη της αδερφής του αλ-Μπαγκντάντι

Η Τουρκική Δημοκρατία επιβεβαίωσε τη σύλληψη της μεγαλύτερης αδελφής του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, Ρασμίγια Αουάντ.

Η γνωστοποίηση της είδησης ήρθε από ανάρτηση στο Twitter, του διευθυντή επικοινωνίας της Τουρκίας, Φαρετίν Αλτούν και αναφέρει ότι: "Ο αγώνας της Τουρκίας ενάντια στην τρομοκρατία, ασχέτου ιδεολογίας της ή πηγής της, συνεχίζεται αδιάκοπα. Η σύλληψη της αδερφής του αλ-Μπαγκντάντι είναι ένα ακόμα παράδειγμα της επιτυχίας των αντιτρομοκρατικών μας ενεργειών".

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations.