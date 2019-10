Το μεγάλο deal Πούτιν - Ερντογάν για Συρία: Τα 10 σημεία της συμφωνίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:30

Ιστορική συμφωνία συνήψαν Πούτιν και Ερντογάν, όσο αφορά την κατάσταση στη Συρία, μετά από περισσότερες από 6 ώρες συνομιλιών, στο Σότσι. Η βάση στην οποία συνομίλησαν και συναποφάσισαν οι δύο ηγέτες είναι η Συμφωνία των Αδάνων του 1998.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας έδωσαν την δυνατότητα να καταλήξουμε σε αποφάσεις που αφορούν για την Συρία. Ο Πούτιν είπε ότι ο Ερντογάν του εξήγησε λεπτομερώς τους στόχους της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης, τονίζοντας ότι σημασία έχει να μην επιτρέψουμε ώστε τις ενέργειες της Τουρκίας στην Συρία να τις εκμεταλλευθούν οι τρομοκράτες. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Τουρκία συμμερίζεται την προσέγγιση της Ρωσίας για την αναγκαιότητα της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Η Συρία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, πρέπει να απαλλαγεί από την παράνομη ξένη στρατιωτική παρουσία, προσθέτοντας ότι η κατάσταση "στο έδαφος" της Συρίας δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για την λειτουργία της Συνταγματικής Επιτροπής.

Ο Ερντογάν ξεκίνησε την ομιλία του αναγνωρίζοντας την ικανοποίησή του ότι οι συγκρούσεις στην Ιντλίμπ έχουν σταματήσει. "Θα θέλαμε να σταθεροποιήσουμε και να επισημοποιήσουμε την κατάσταση εκεί τώρα", είπε. Με τη σειρά του ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε τα δέκα σημεία της κοινής απόφασης:

1. Οι δύο πλευρές επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για διατήρηση της πολιτικής ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας.

2. Τονίζουν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της και να εκδιώξουν τις αυτονομιστικές ατζέντες στο έδαφος της Συρίας.

3. Στο πλαίσιο αυτό , θα διατηρηθεί το καθιερωμένο status quo στην τρέχουσα περιοχή της επιχείρησης "Πηγή Ειρήνης", που καλύπτει περιοχή από το Tel Abyad ως το Ras Al-Ayn σε βάθος 32 χιλιομέτρων.

4. Και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη σημασία της συμφωνίας των Αδάνων. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα διευκολύνει την εφαρμογή της συμφωνίας υπό τις παρούσες συνθήκες.

5. Από τις 12:00 το μεσημέρι της 23ης Οκτωβρίου 2019, η ρωσική στρατιωτική αστυνομία και οι συνοριοφύλακες της Συρίας θα εισέλθουν στη συριακή πλευρά των τουρκοσυριακών συνόρων έξω από την περιοχή της "Πηγής Ειρήνης" για να διευκολύνουν την απομάκρυνση των στοιχείων του YPG και του οπλισμού τους, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, κάτι που πρέπει να οριστικοποιηθεί σε 150 ώρες. Εκείνη τη στιγμή, κοινές ρωσοτουρκικές περιπολίες θα ξεκινούν στα δυτικά και στα ανατολικά της περιοχής της επιχείρησης "Πηγή Ειρήνης" σε βάθος 10 χλμ., εξαιρουμένης της πόλης Qamishli.

6. Όλα τα στοιχεία των YPG και τα όπλα τους θα απομακρυνθούν από τη Manbij και το Tal Rifaat.

7. Και οι δύο πλευρές θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τις διεισδύσεις τρομοκρατικών στοιχείων.

8. Θα ξεκινήσουν κοινές προσπάθειες για να διευκολυνθεί η επιστροφή των προσφύγων με ασφαλή και εθελοντικό τρόπο.

9. Θα δημιουργηθεί ένας κοινός μηχανισμός παρακολούθησης και επαλήθευσης για την επίβλεψη και το συντονισμό της εφαρμογής του παρόντος μνημονίου.

10. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξεύρεση μόνιμης πολιτικής λύσης στη συριακή διαμάχη στο πλαίσιο του μηχανισμού της Astana και θα υποστηρίξουν τη δραστηριότητα της συνταγματικής επιτροπής.

