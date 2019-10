Οι Κούρδοι, τα πετρέλαια και η αλλαγή στάσης του Τραμπ στη Συρία

Ο ισχυρισμός του Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ ότι έχει "διασφαλίσει το πετρέλαιο" στη Συρία, καθώς αποσύρονται στρατεύματα από τη χώρα είναι λανθασμένος και οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούν να βρουν τρόπους για την προστασία των βασικών πετρελαϊκών πηγών στη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και των Κούρδων.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Μάικ Έσπερ, δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν σε ταξίδι στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ ίσως να επανεγκατασταθούν, μετά την απομάκρυνση από τις βάσεις τους στη βορειοανατολική Συρία, σε περιοχές στα σύνορα Ιράκ-Συρίας, ώστε να υποστηρίξουν τον αγώνα κατά του ISIS, καθώς και την προστασία των βασικών εγκαταστάσεων πετρελαίου που εποφθαλμιούν όλες οι εμπλεκόμενες στη σύγκρουση, πλευρές.

Η ανωτέρω δήλωση ήρθε λίγο πριν ο Τραμπ αναρτήσει στο Τουίτερ, ανακοινώνοντας ότι είχε δώσει εντολή σε κάποια στρατεύματα να παραμείνουν στη Συρία και ότι τα βασικά κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας είχαν "διασφαλιστεί".

"The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars!