Υπερψηφίστηκε η τροπολογία Λέτουιν - προς νέα παράταση το Brexit

Με 322 ψήφους υπέρ έναντι 306 κατά το βρετανικό κοινοβούλιο υπερψήφισε την τροπολογία Λέτουιν.

Η συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπει ότι ακόμη και εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη νέα συμφωνία, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει παράταση στο Brexit μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υπέστη νέα κοινοβουλευτική ήττα, καθώς οι βουλευτές υπερψήφισαν τροπολογία η οποία προβλέπει ότι η συμφωνία με την ΕΕ δεν θα τεθεί προς έγκριση μέχρι να είναι έτοιμα όλα τα νομοθετικά κείμενα υλοποίησης της συμφωνίας, και να εγκριθούν από τη Βουλή των Λόρδων και εκείνη των Κοινοτήτων. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα αυτό μεταθέτει την έγκριση της συμφωνίας του πρωθυπουργού, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του νομοσχεδίου για την αποχώρηση, που την ενεργοποιεί.

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο εμπευστής της τροπολογίας, Όλιβερ Λέτουιν, "ήμουν αποφασισμένος να υπερψηφίσω τη συμφωνία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως η χώρα δεν θα συντριβεί σε περίπτωση άτακτου Brexit".

Μπ. Τζόνσον: Δεν θα διαπραγματευτώ με την ΕΕ μια καθυστέρηση του Brexit

Μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτουιν, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανέφερε μεν πως εκ του αποτελέσματος οι βουλευτές έχασαν την ευκαιρία μιας ουσιαστικής ψήφου, αλλά πρόσθεσε πως δεν χάνει την ελπίδα του για έξοδο της Βρετανίας πριν από την 31η Οκτωβρίου.

"Δεν θα διαπραγματευτώ μια νέα καθυστέρηση με την ΕΕ, ο νόμος δεν με υποχρεώνει να το κάνω", είπε ο Τζόνσον.

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο νόμος θα παρουσιαστεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.

Τζ. Κόρμπιν: Οφείλει να συμμορφωθεί με τον νόμο

Για ψήφο της Βουλής που αποτελεί μια ξεκάθαρη θέση για αποφυγή ενός Brexit χωρίς συμφωνία έκανε λόγο ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Όπως ανέφερε ο ηγέτης των Εργατικών, "ο πρωθυπουργός τώρα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον νόμο”, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι ο λαός της Βρετανίας θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο.

Μάλιστα προειδοποίησε τον Μπόρις Τζόνσον να σκεφτεί πολύ προσεκτικά στην περίπτωση που δεν ζητήσει παράταση της εξόδου της χώρας από την ΕΕ.

SNP: Αν παραβιάσεις τον νόμο θα πας στο δικαστήριο

Ο ηγέτης του Σκοτσέζικου Εθνικού Κόμματος SNP, Ίαν Μπλάκφορντ, έκανε λόγο για "ξεκάθαρη έκφραση” των βουλευτών για αποτροπή ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Μάλιστα προειδοποίησε τον Βρετανό πρωθυπουργό και οποιονδήποτε άλλο βουλευτή ότι όποιος πιστεύει ότι είναι υπεράνω του νόμου θα βρεθεί στο δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αναβολή της εξόδου από την ΕΕ.

Τζ. Μπέρκοου: Θα αποφασίσω τη Δευτέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκοου, δήλωσε ότι θα αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να προτείνει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για τη συμφωνία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον σχετικά με το Brexit.

Υπάρχει ένας κανόνας στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον οποίο ένα ερώτημα δεν μπορεί να τίθεται δύο φορές στη διάρκεια της ίδιας συνόδου.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να πείσει τους βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία σήμερα, αλλά οι βουλευτές ενέκριναν μια πρόταση να μετατεθεί η ψηφοφορία για τη συμφωνία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός της κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, ο Τζέικομπ Ρις-Μογκ, δήλωσε πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να θέσει τη συμφωνία σε συζήτηση και ψηφοφορία τη Δευτέρα.

"Θα το σκεφθώ και θα δώσω αυτή που ελπίζω να είναι μια πλήρως μελετημένη απόφαση για το θέμα αυτό τη Δευτέρα", είπε ο Μπέρκοου.

ΕΕ: Η Βρετανία να μας ενημερώσει το ταχύτερο δυνατό

Η πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες ήρθε από την εκπρόσωπο της Κομισιόν Μίνα Αντρέεβα. Με μήνυμά της στο twitter αναφέρει ότι η υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτουιν σημαίνει ότι δεν θα περάσει σήμερα από ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο η συμφωνία του Brexit . Ως εκ τούτου καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να ενημερώσει για τις προθέσεις της την ΕΕ το ταχύτερο δυνατό.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019

Βέμπερ: Για ακόμη μια φορά αναβολή και σύγχυση

Ενώ θα έπρεπε η σημερινή ημέρα να ήταν μια ημέρα σαφήνειας στη Βουλή των Κοινοτήτων, για ακόμη μια φορά το αποτέλεσμα ήταν η αναβολή και η σύγχυση. Θα πρέπει να περιμένουμε ξανά από τη Βρετανία να μας πει τι θέλει να κάνει στη συνέχεια, τόνισε σε ανάρτησή του ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

What should have been a day of clarity in the House of Commons, has again resulted in postponement and confusion. We now have to wait again for the UK government to tell us what they want to do next. #Brexit https://t.co/rI3XYd1SSt — Manfred Weber (@ManfredWeber) 19 Οκτωβρίου 2019

Τζέικομπ Ρις-Μογκ: Επιστρέφουμε τη Δευτέρα με την επόμενη ουσιαστική ψηφοφορία

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Συντηρητικών, Τζέικομπ Ρις-Μογκ, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η κυβέρνηση θα επανέλθει τη Δευτέρα με την επόμενη ουσιαστική ψηφοφορία.

NEW: Jacob Rees-Mogg has just announced in the Commons that the govt will bring back another meaningful vote on Monday — Rob Powell (@robpowellnews) 19 Οκτωβρίου 2019

Συντηρητικό Κόμμα: Ο πρωθυπουργός δεν θα ζητήσει νέα παράταση

Η Βουλή ψήφισε υπέρ της καθυστέρησης του Brexit για ακόμη μια φορά. Ο πρωθυπουργός δεν θα ζητήσει νέα καθυστέρηση - θα πει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο και πως πρέπει να γίνει το Brexit στις 31 Οκτωβρίου με τη δική μας συμφωνία, αναφέρει το Συντηρητικό Κόμμα.