Γιούνκερ - Τζόνσον: Συμφωνία ΕΕ-Βρετανίας για το Brexit

Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας για το Brexit ανακοίνωσαν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο Μπόρις Τζόνσον. Η συμφωνία ωστόσο θα πρέπει να επικυρωθεί αφενός από την Κομισιόν (όπου θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα) και αφετέρου από τη βρετανική βουλή των κοινοτήτων (θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σάββατο).

Για μια "ισορροπημένη και δίκαιη συμφωνία" και για τις δυο πλευρές έκανε λόγο ο Γιούνκερ. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο twitter ο πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε:

"'Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και #deal - και έχουμε συμφωνία! Είναι μια δίκαιη & ισορροπημένη συμφωνία για την ΕΕ & το Ηνωμένο Βασίλειο & αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να βρούμε λύσεις. Προτείνω η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου #EUCO να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία".

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9