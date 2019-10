Ο Ερντογάν θέλει να σωθεί, οι Κούρδοι ονειρεύονται κράτος και ο Τραμπ με το ISIS χαίρονται

Την Τετάρτη το μεσημέρι, με κάθε επισημότητα και αφού είχε χιλιο-ανακοινωθεί, ξεκίνησε η εισβολή της Τουρκίας στο συριακό έδαφος, μετά από εντολή του Τούρκου προέδρου.

Μέσα στις πρώτες δύο ώρες οι τουρκικές δυνάμεις είχαν ανοίξει περισσότερα από τέσσερα μέτωπα στη συριακή μεθόριο, με το πυροβολικό και την πολεμική αεροπορία να βομβαρδίζουν στόχους σε Τελ Αμπιάντ, αλ Μαλικίγια, Σαρι Κανί, αλλά και τη θεωρούμενη ως βάση κουρδικών δυνάμεων, το Καμισλί.

Λίγο μετά την έναρξη των βομβαρδισμών εστάλησαν οι ένοπλες ομάδες που στηρίζουν τους Τούρκους, αφού μάλιστα έχουν εκπαιδευτεί και χρηματοδοτηθεί από αυτήν, αποτελούμενες από Άραβες και Τουρκμένους, με κάποιες εξ αυτών να έχουν γνωστό προφίλ για τις φρικαλεότητες που έκαναν εναντίον αμάχων, κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης πρώην κτήσεων του Ισλαμικού Κράτους.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, το Κομπάνι δέχτηκε και αυτό επίθεση, καθιστώντας, το σύνολο των κουρδοκρατούμενων συνοριακών περιοχών της Συρίας, ένα ανοιχτό μέτωπο, με τους κατοίκους να εγκαταλείπουν, ξανά, τα σπίτια τους κατά χιλιάδες.

Οι Κούρδοι είχαν εν τω μεταξύ αντιδράσει, ρίχνοντας ρουκέτες σε δύο συνοριακές πόλεις στο τουρκικό έδαφος, το Νουσαϊντίν (αρχαία Νίσιβις) και Τζεϊλανπινάρ.

Map of attacks on North and East Syria, on October 9th 2019 made by @RojavaIC pic.twitter.com/OrIkPsHlZS