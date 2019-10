Μπήκε ο στρατός της Τουρκίας στη Συρία: Στους 11 οι νεκροί - Χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Αμείωτη είναι η ένταση των τουρκικών επιδρομών και βομβαρδισμών εναντίον του συνόλου της συριακής μεθορίου, από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν και ξεκίνησε η επιχείρηση "Πηγή Ειρήνης".

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τετάρτης ότι ξεκίνησε η εισβολή του τουρκικού πεζικού στο έδαφος της Συρίας, με κάθε επισημότητα.

The Turkish Armed Forces and the Syrian National Army have launched the land operation into the east of the Euphrates river as part of the Operation Peace Spring.

🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/cmTlbxfnHG

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019

Από τις 16:00, όταν και ξεκίνησαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί από το πυροβολικό και οι επιδρομές από την αεροπορία, στο έδαφος της Συρίας δρούσαν οι αντάρτες και οι ένοπλες ομάδες Αράβων και Τουρκμένων που υποστηρίζουν τις ενέργειες της Τουρκίας στα συριακά εδάφη.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, και αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή, ο αριθμός των νεκρών Σύρων ή Κούρδων, από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε έντεκα, εκ των οποίων τρεις μαχητές των SDF, και των τραυματιών σε 16, με τις αναφορές να είναι συγκεχυμένες, όσο αφορά τον αριθμό των τραυματιών. Εξ αυτών, ένας νεκρός άντρας στο Καμισλί, σύμφωνα με μάρτυρες από την περιοχή, είναι Σύρος χριστιανός, ενώ από τον τουρκικό βομβαρδισμό τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο του παιδιά. Λίγο μετά τις 20:00, το στρατιωτικό συμβούλιο της Μανμπίτζ, ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί τέσσερις μαχητές των τουρκικών δυνάμεων.

Christian man whose house was hit is Fadi Sabri Hebsuno. He is either killed or injured. His wife Jouly and children are injured, currently in hospital. One person confirmed to be killed in the same attack pic.twitter.com/wGVkSFxiw2

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 9, 2019

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μετά την ανακοίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπήκαν στο έδαφος της Συρίας, στις περιοχές που κατέχουν οι Κούρδοι και άρχισαν να βομβαρδίζουν αρχικά το Καμισλι, το Ταλ Αμπιάντ, Ρας αλ-Αιν, Καμισλί και Άιν Ίσα. και στη συνέχεια να επεκτείνονται στο βορειοδυτικότερο άκρο της Συρίας στην αλ-Μαλίκιγια, όπου και χτες το βράδυ πραγματοποίησαν επιδρομή τα αεροσκάφη τους.

Εγκαταλείπουν άρον-άρον την περιοχή οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι των περιοχών άρχισαν να εγκαταλείπουν τις περιοχές κατά χιλιάδες. Πολλοί εξ αυτών κατευθύνθηκαν προς το Κομπάνι, το οποίο αν και πλέον αποτελεί ιστορική πόλη στη μάχη ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, άρχισε να δέχεται βομβαρδισμό από τον τουρκικό στρατό, αργά το βράδυ της Τετάρτης, δημιουργώντας μία εικόνα στην οποία, ολόκληρη η κουρδοκρατούμενη μεθόριος της Συρίας, έχει δεχτεί επίθεση από τον τουρκικό στρατό.

Displacement waves from the areas that are striked. pic.twitter.com/2V9L7VIsdX

— Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Η επιχείρηση έχει στόχο να εκτοπίσει τους Κούρδους των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), από τα σύνορα με την Τουρκία, ώστε να ξεκινήσει η ανακοινωθείσα μετεγκατάσταση των προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία, διαλύοντας έτσι τις όποιες μελλοντικές βλέψεις των Κούρδων για δημιουργία κράτους στην περιοχή.

"Υπάρχουν χιλιάδες εκτοπισμένοι στην περιοχή Ρας αλ Άιν και στα χωριά του Τελ Αμπιάντ" είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Άμπντέλ Ραχμάν.

Γενική επιστράτευση και αντεπίθεση από τους Κούρδους

Δύο βλήματα όλμου έπληξαν την τουρκική συνοριακή πόλη Τζεϊλανπινάρ, χωρίς να προκαλέσουν θύματα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Λίγη ώρα αργότερα 6 ρουκέτες που ερρίφθησαν από το Καμισλί της βορειοανατολικής Συρίας έπεσαν στο κέντρο της τουρκικής συνοριακής πόλης Νουσαϊμπίν, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες.

#SONDAKİKA

Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.



Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. pic.twitter.com/RNC3dTYFcG

Οι Κούρδοι κήρυξαν σήμερα τριήμερη "γενική κινητοποίηση" και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής σε "αντίσταση" σε περίπτωση τουρκικής εισβολής.

Οθωμανικά εμβατήρια ακούγονται στη μεθόριο

Στρατιωτικά εμβατήρια της οθωμανικής περιόδου ακούγονταν από μεγάφωνα, ενώ τα σχολεία έκλεισαν μέχρι την Δευτέρα στην τουρκική επαρχία Ακτσάκαλε στα σύνορα με τη Συρία, με την έναρξη της εισβολής τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Συρία.

Μεγάφωνα είχαν στηθεί στην επαρχία, που βρίσκεται περίπου 6 χλμ από τη στρατηγικής σημασίας συριακή πόλη Τελ Αμπιάντ, και ακούγονταν πατριωτικές μουσικές, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk.

Ottoman military band march "Mehter” song is being played out from public loudspeakers in #Turkey’s border towns to prop up public support for Turkish military offensive in #Syria.

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 9, 2019

Οι τοπικές αρχές στο Ακτσάκαλε βρίσκονται σε επιφυλακή, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, σημειώνοντας πως οι κάτοικοι έχουν ειδοποιηθεί να προσέχουν για πιθανά πυρά από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Ερντογάν: Ο Θεός είναι μαζί μας

"Ο Θεός να είναι μαζί μας", δήλωσε με tweet του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Χαιρετίζω κάθε έναν γενναίο στρατιώτη που συμμετέχει σε αυτή την επιχείρηση".

Τεμένη σε όλη την Τουρκία θα πραγματοποιήσουν πρωινές προσευχές αύριο Πέμπτη για το στρατό, μετέδωσε το TRT.

Το κρατικό δίκτυο χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση τη "μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της (τουρκικής) Δημοκρατίας", τονίζοντας ότι αυτή εκτείνεται σε μια περιοχή "περίπου 400χλμ μήκους και 35 χλμ βάθους".

#Istanbul: Mosques have launched prayers for #Turkish soldiers and FSA rebels that join the offensive against the #YPG/PKK in northern Syria. #OperationPeaceSpring pic.twitter.com/jNaHpEcx0J

— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 9, 2019

Επικίνδυνοι οι φιλοτούρκοι αντάρτες

Οι σύμμαχοι της Τουρκίας στη βόρεια Συρία είπαν σήμερα ότι δεν θα επιδείξουν κανένα έλεος έναντι των Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται, δεν τους άφησαν καμία επιλογή από το να τους πολεμήσουν.

"Πλήξτε τους με σιδηρά πυγμή, κάντε τους να γευτούν την κόλαση των πυρών σας" καλεί τους μαχητές του, σε μια ανακοίνωση, ο Εθνικός Στρατός, ένας συνασπισμός ένοπλων οργανώσεων, τον οποίο χρηματοδοτεί και εκπαιδεύει η Άγκυρα, για τους οποίους υπάρχουν αμφιλεγόμενες αναφορές ακόμα και ότι αποτελούνται από πρώην τζιχαντιστές.

Δεκάδες χιλιάδες μαχητές από τη Συρία, που στηρίζουν την Άγκυρα, έχουν κινητοποιηθεί για να συμμετάσχουν στην τουρκική στρατιωτική επιχείρηση, έγινε νωρίτερα γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου τους.

Fighter from the Sultan Murad Division, one of the faction closest to Turkey. "We are coming to Manbij, God willing, we are coming, oh atheists."

"Atheists" is a derogatory term commonly used against the Kurds. https://t.co/MhSLczkdTV

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) October 8, 2019

Σύμφωνα με τον Αμπντελραχμάν Γκάζι Ντάντεχ, τον εκπρόσωπο Τύπου της οργάνωσης Άνουαρ αλ Χακ που ανήκει στον Εθνικό Στρατό, τουλάχιστον 18.000 μαχητές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πρώτη φάση στην τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

Το πρώτο σχόλιο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας μετά τις επιθέσεις

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις που εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία φροντίζουν πολύ να μην προκαλέσουν κακό σε συμμαχικά στρατεύματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε ένα πρώτο σχόλιο μετά τις σκηνές χάους που επικράτησαν εξαιτίας της εισβολής.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η τουρκική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία στοχεύει να πλήξει μόνο μαχητές και τις βάσεις τους, τα όπλα και τον εξοπλισμό τους.

"Η Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης άρχισε στις 16.00 τοπική ώρα σήμερα με στόχο να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων μας, να αποτρέψει τη δημιουργία ενός διαδρόμου τρομοκρατίας κατά μήκος του νοτίου συνόρου μας, να εξουδετερώσει τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις, ανάμεσά τους το Ισλαμικό Κράτος, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), η Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK), το Κόμμα Δημοκρατικής Ενότητας (PYD), οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) που απειλούν την εθνική μας ασφάλεια, καθώς και να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την επιστροφή των εκτοπισμένων Σύρων στα σπίτια τους και στη γη τους", αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η επιχείρηση αυτή έχει τον ίδιο σκοπό με αυτόν των προηγούμενων τουρκικών επιχειρήσεων Ασπίδα του Ευφράτη και Κλάδος Ελαίας.

Η Τουρκία έστειλε διπλωματική νότα στο προξενείο της Συρίας στην Κωνσταντινούπολη για να ενημερώσει τη Δαμασκό για την διασυνοριακή επιχείρησή της στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Άγκυρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αλγερία, ο Τσαβούσογλου τόνισε ότι η επιχείρηση της Τουρκίας βασίζεται στα δικαιώματά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και πρόσθεσε ότι η 'Αγκυρα είχε ενημερώσει όλους τους αναγκαίους παράγοντες, ανάμεσά τους τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ.

Οι εξελίξεις

Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον θέσεων σε βάθος 50 χλμ στη Συρία, στο Άιν Ίσα, όπως έγινε γνωστό από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Πάνω από την παραμεθόριο περιοχή στη βορειοανατολική Συρία πετούσαν 25 μαχητικά, σύμφωνα με τους SDF.

Τα τουρκικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικές θέσεις και αμάχους στις πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ Άιν, όπως και κοντά στις πόλεις Καμισλί και Άιν Ίσα, επισήμαναν νωρίτερα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι.

#Qamishli city in NE #Syriya during the Turkish air striks. pic.twitter.com/cCfQefFE7v

— Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Πέτρος Κράνιας