Οκτώ τραυματίες από τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ έξω από την Κωνσταντινούπολη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:00

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα τις επαρχίες της Ραιδεστού και της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, καθώς τις τελευταίες μέρες υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Σηλυβρίας, ανακοίνωσε το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο του Καντιλί και το Κέντρο Καταστροφών και Επείγουσας Ανάγκης (AFAD). Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 6,9 χιλιόμετρα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μόλις προσγειώθηκε στην Άγκυρα, άρτι αφιχθείς από τη Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενημερώθηκε για 8 άτομα που έχουν τραυματιστεί χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια ανησυχία. Στις δηλώσεις του τόνισε ότι όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες.

Μέχρι αυτή την ώρα έχουν σημειωθεί περί τους 30 μετασεισμούς, με τον μεγαλύτερο να είναι της τάξεως των 4,1 Ρίχτερ, περίπου 25 λεπτά μετά από αυτόν των 5,8 Ρίχτερ.

Πέραν των μικροζημιών, ο μιναρές ενός τζαμιού κατέρρευσε.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για έντονη ταλάντωση των κτιρίων. Η σεισμική δόνηση εκτός από τη Ραιδεστό και την Κωνσταντινούπολη, έγινε αισθητή στην Πάνορμο, τα Πριγκηπονήσια, την Προύσα και τη Νικομήδεια

Watch: Buildings shake as Istanbul is ROCKED by terrifying earthquake. #deprem #earthquake #İstanbul pic.twitter.com/Eupv3baNPh