Πελόζι: Ξεκινά έρευνα για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 00:45

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι οι Δημοκρατικοί της Βουλής ξεκινούν επίσημη έρευνα σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το ερώτημα της παραπομπής, υπογραμμίζοντας ότι "κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου".

Μιλώντας σε δημοσιογράφους η πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να λογοδοτήσει μετά τις καταγγελίες ενός ανώνυμου μάρτυρα ότι ο Τραμπ άσκησε πίεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας σε τηλεφωνική επικοινωνία στα τέλη Ιουλίου προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα κατά του Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία θα λάμβανε στρατιωτική βοήθεια.

Ο Χάντερ είναι γιος του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μπορεί να είναι ο βασικός αντίπαλος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές το 2020.

"Οι πράξεις του προέδρου φαίνεται ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα", δήλωσε η Πελόζι.

Τις καταγγελίες αυτές έκανε ανώνυμος μάρτυρας, ο οποίος πάντως δεν είχε άποψη από πρώτο χέρι επ' αυτής της κλήσης.

Παράλληλα, η Πελόζι κατηγόρησε τον επικεφαλής της υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τζόζεφ Μαγκουάιρ ότι, κατ' εντολή της κυβέρνησης Τραμπ, παραβιάζει τον νόμο και δεν παραδίδει στο Κογκρέσο την καταγγελία που έκανε ο ανώνυμος μάρτυρας για την επίμαχη συνομιλία του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμιρ Ζέλενσκι.

Τραμπ: "Προεδρική παρενόχληση"

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πάντως επανειλημμένα αρνηθεί ότι άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο, χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης την οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς τη χώρα. Πρόσφατα, η κυβέρνηση της Ουκρανίας εξέδωσε ανακοίνωση, αρνούμενη οποιαδήποτε πίεση από τον Τραμπ.

Λίγο μετά τις ανακοινώσεις της Πελόζι ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες σημειώνοντας ότι είναι "κυνήγι μαγισσών" και κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, ακόμα και για "προεδρική παρενόχληση".

"Δεν έχουν δει καν το αρχείο από την [τηλεφωνική] κλήση. Τελείως κυνήγι μαγισσών", αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο Twitter.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!