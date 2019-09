Ο Τραμπ θα δημοσιοποιήσει την κλήση με τον Ζέλενσκι: Γιατί κατηγορεί τον Μπάιντεν για διαφθορά

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη το απόγευμα ότι θα δώσει στη δημοσιότητα το αρχείο από την κλήση που είχε τον Ιούλιο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμιρ Ζέλενσκι. Θα είναι μια προσπάθεια να φύγουν οι υποψίες αφότου ο Τραμπ κατηγορήθηκε από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα, ο οποίος δεν είχε άποψη από πρώτο χέρι επ' αυτής της κλήσης, ότι προέτρεψε την ουκρανική κυβέρνηση να διερευνήσει τον πρώην αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν και το γιο του Χάντερ. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία θα λάμβανε στρατιωτική βοήθεια.

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!