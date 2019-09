Ντράγκι προς Τραμπ: Η ΕΚΤ δεν στοχεύει σε συναλλαγματικές ισοτιμίες

Την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ αναφέρει:

"Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενεργώντας γρήγορα, Κόβει Τα Επιτόκια κατά 10 Μονάδες Βάσης. Προσπαθούν και καταφέρνουν να υποτιμήσουν το ευρώ έναντι του ΠΟΛΥ ισχυρού δολαρίου, πλήττοντας τις αμερικανικές εξαγωγές... Και η Fed κάθεται και περιμένει, περιμένει, περιμένει. Πληρώνονται για να δανείζουν χρήμα, ενώ εμείς πληρώνουμε τόκο!

Κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι περιορίστηκε στο εξής:

"Η ΕΚΤ ακολουθεί την εντολή της που είναι η διατήρηση της σταθερότητας. Η ΕΚΤ δεν στοχεύει σε συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τελεία και παύλα".

