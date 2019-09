Ο Ερντογάν τώρα θέλει και πυρηνικά όπλα

Δεν μπορούσε να βρει καλύτερη ημέρα για την Τουρκία ο "σουλτάνος". Σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια ο Μουσταφά Κεμάλ, μετά την αποβίβαση στην Τραπεζούντα, έκανε το ιστορικό Συνέδριο στη Σεβάστεια (Σίβας), όπου εν ολίγοις ξεκίνησε η εκστρατεία εξόντωσης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Με αφορμή αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στο Σίβας. Μιλώντας στο Κεντρικό Οικονομικό Φόρουμ της Ανατολίας, που διεξήχθη εκεί, ο πρόεδρος της Τουρκίας, είπε μεταξύ άλλων ότι είναι αλλεργικός στα επιτόκια, ότι η αγορά των S-400 θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, ότι μπορεί να πάρει η Τουρκία πυραύλους Πάτριοτ από τις ΗΠΑ, αλλά και ότι... θέλει πυρηνικά!

WOW



Erdogan hints that Turkey may need to obtain nuclear warheads,



"Some have nuclear missiles, [but they tell us] we shouldn’t have nuclear missiles.



I don’t accept this.



US and Russia have them. Every developing nation has them” pic.twitter.com/xwvRjuMdNq