Ο Τραμπ πρότεινε να βομβαρδίζονται οι κυκλώνες - το διαψεύδει ο αμερικανός πρόεδρος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:39

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη ρίψη πυρηνικών βομβών εναντίον κυκλώνων πριν να πλήττουν τις ΗΠΑ, αποκαλύπτει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Κατά το δημοσίευμα, ο Τραμπ ρώτησε συμμετέχοντες σε συνάντηση για τους κυκλώνες εάν θα ήταν εφικτό, για να εμποδίζεται ο σχηματισμός τους στη θάλασσα, να ρίχνεται ατομική βόμβα στο κέντρο τους.

Ανώνυμη πηγή που επικαλείται ο ιστότοπος ανέφερε πως οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση έμειναν εμβρόντητοι. Ο Axios δεν διευκρινίζει πότε ακριβώς έριξε την ιδέα στο τραπέζι ο Τραμπ.

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καινούργια, διευκρινίζει πάντως ο ιστότοπος. Την είχε διατυπώσει για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 ένας επιστήμονας που εργαζόταν για την αμερικανική κυβέρνηση, επί των ημερών του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Έκτοτε, η ιδέα επανέρχεται τακτικά στο προσκήνιο, μολονότι η επιστημονική κοινότητα συναινεί ότι δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Axios, ο Τραμπ ρώτησε συνεργάτες του το 2017 για πρώτη φορά εάν η κυβέρνησή του θα έπρεπε να βομβαρδίζει τους κυκλώνες για να τους εμποδίζει να πλήττουν την ξηρά. Σε εκείνη την πρώτη συζήτηση, ο μεγιστάνας δεν αναφέρθηκε στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει το δημοσίευμα του ιστότοπου.

"Ο στόχος" να σταματήσουν οι κυκλώνες "δεν είναι κακός", έκρινε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, Αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς πάντως να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πως ο Τραμπ έκανε την πρόταση που του αποδίδεται.

Οι ΗΠΑ πλήττονται συχνά από καταστροφικούς κυκλώνες. Το 2017, η χώρα επλήγη από τον κυκλώνα Χάρβεϊ, τον ισχυρότερο της τελευταίας 12ετίας. Έκτοτε, η ανατολική ακτή των ΗΠΑ χτυπήθηκε από σειρά καταστροφικών ακραίων καιρικών φαινομένων, με χιλιάδες νεκρούς και ζημίες ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το διαψεύδει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα του Axios χαρακτηρίζοντάς το "γελοιότητες".

Σε ανάρτησή του στο twitter μάλιστα έγραψε πως δεν έκανε ποτέ τέτοιου είδους δήλωση, συμπληρώνοντας πως πρόκειται και πάλι για fake news.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!