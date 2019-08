G7: "Στοιχεία σύγκλισης" μεταξύ Μακρόν και Τραμπ για εμπόριο και Ιράν (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:00

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και των ΗΠΑ Εμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα, κατά τη διάρκεια ενός κατ' ιδίαν γεύματος διάρκειας δύο ωρών "στοιχεία στα οποία συνέκλιναν" για τα μεγάλα θέματα της G7 όπως το εμπόριο, το Ιράν και οι φωτιές στην περιοχή του Αμαζονίου, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Με αυτό το "απρογραμμάτιστο" γεύμα, ο πρόεδρος Μακρόν "δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα καλό επίπεδο σύγκλισης στους κόλπους της Ομάδας των Επτά λαμβάνοντας διασαφηνίσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ" για τα βασικά θέματα, "συμφωνίες και ασυμφωνίες", διευκρίνισε το Ελιζέ πριν από την επίσημη έναρξη της συνόδου κορυφής στο Μπιαρίτς.

Στο τέλος του γεύματος, ο Τραμπ έγραψε το μήνυμα: "Μόλις βγήκα από το γεύμα με τον πρόεδρο της Γαλλίας @EmanuelMacrone", λίγα λεπτά πριν διορθώσει το όνομα σε "@EmmanuelMacron". "Υπάρχουν πολλά καλά πράγματα για τις δύο χώρες μας. Μεγάλο Σαββατοκύριακο μαζί με άλλους ηγέτες του κόσμου", πρόσθεσε στον λογαριασμό του στο Twitter, όπου έχει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ακόλουθους.

Just had lunch with French President @EmmanuelMacron. Many good things are happening for both of our countries. Big weekend with other world leaders!