Global Times: Η Κίνα θα ανακοινώσει σύντομα δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα

Η Κίνα θα ανακοινώσει σύντομα δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ως αντίποινα στους δασμούς που θα μπουν σε ισχύ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη των κινεζικών Global Times, Hu Xijin.

"Με βάση τα όσα γνωρίζω, η Κίνα θα δρομολογήσει και νέα αντίμετρα ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά αγαθά 300 δισ. δολ. Το Πεκίνο θα ανακοινώσει σύντομα ένα σχέδιο για την επιβολή δασμολογικών αντιποίνων σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα. Η Κίνα διαθέτει τα πυρομαχικά για να παλέψει. Η αμερικανική πλευρά θα νιώσει τον αντίκτυπο", αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Hu Xijin.

Based on what I know, China will take further countermeasures in response to US tariffs on $300 billion Chinese goods. Beijing will soon unveil a plan of imposing retaliatory tariffs on certain US products. China has ammunition to fight back. The US side will feel the pain.