Η σκληρή αριθμητική λέει πως η μετοχή της Netflix θα μπορούσε να βυθιστεί 70%

Παρακολουθούμε άραγε την αρχή του τέλους της Netflix; Τα πρώτα "καμπανάκια" ήχησαν για τον αμερικανικό γίγαντα του διαδικτυακού streaming στα αποτελέσματα τριμήνου ενώ ο επικείμενος σκληρός ανταγωνισμός από εταιρείες-μεγαθήρια των μίντια προσυπογράφουν ένα δυσοίωνο μέλλον για την εταιρεία που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση. Η ανάπτυξη επιβραδύνεται, η κεφαλαιοποίηση συρρικνώνεται ενώ μια ζοφερή πρόβλεψη θέλει τη μετοχή να καταβαραθρώνεται 70%.

Τα πρώτα σημάδια

Το περασμένο τρίμηνο, η Netflix έχασε για πρώτη φορά Αμερικάνους συνδρομητές. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς.

Η μετοχή βυθίστηκε περισσότερο από 11% στο άκουσμα της είδησης.

Ήταν το πρώτο "καμπανάκι" για τη δοκιμαζόμενη επιχείρηση της Netflix από τον περασμένο Ιούλιο, όταν η μετοχή της διαπραγματευόταν πάνω από τα 400 δολάρια.

Σήμερα βρίσκεται στα 308 δολάρια. Και πιθανότατα κατευθύνεται προς τα 225 δολάρια, ενώ η πτώση κάτω από τα 100 δολάρια είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα.

Από το 2009, η επιχείρησή της αναπτυσσόταν αδιάκοπα. Έχει προσελκύσει 140 εκατομμύρια συνδρομητές ενώ στην Αμερική οι συνδρομητές της ξεπερνούν αυτούς των τριών κορυφαίων καλωδιακών καναλιών… μαζί!

Η φρενήρης ανάπτυξη χάρισε στη μετοχή της Netflix άνοδο 8.500% από το 2009.

Αλλά η εποχή της δόξας παρήλθε. Τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου το αποδεικνύουν. Δεν είναι μόνο ότι έχασε Αμερικανούς συνδρομητές το τελευταίο τρίμηνο. Η πλατφόρμα ενίσχυσε τους παγκόσμιους συνδρομητές της κατά μόλις 2,7 εκατομμύρια… λιγότερο από το ήμισυ του αριθμού που είχε προσθέσει το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Στην επιστολή του προς τους επενδυτές, ο CEO Reed Hastings ανέφερε πως στο β’ τρίμηνο "το περιεχόμενο οδήγησε σε μικρότερη αύξηση των πληρωμένων διαφημίσεων από αυτή που αναμέναμε". Το οποίο ουσιαστικά μεταφράζεται ως: "Δεν κάναμε πολλές και καλές σειρές και ταινίες… και δεν πείσαμε πολλούς νέους συνδρομητές να εγγραφούν".

Αυτό θα έπρεπε να τρομοκρατήσει τους επενδυτές της Netflix, η οποία γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία επειδή έκανε "την πρώτη κίνηση" στο streaming και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει τηλεόραση.

Για πολλά χρόνια, η Netflix δεν είχε πραγματικό ανταγωνισμό. Αυτό της χάρισε πρακτικά το μονοπώλιο στις καλύτερες σειρές και ταινίες. Αν και οι παραγωγοί περιεχομένου όπως η Disney και η Universal είχαν αυξημένη παρουσία στην καλωδιακή τηλεόραση, δεν είχαν υπηρεσίες streaming. Έτσι νοίκιαζαν το περιεχόμενό τους στην Netflix για να αποκομίσουν λίγα παραπάνω κέρδη.

Αυτός ο κόσμος χάθηκε για πάντα. Οι πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix δεν είναι "εγχώριες παραγωγές". Σύμφωνα με την The Wall Street Journal, η σειρά που προβάλλεται περισσότερο στο Netflix είναι το "The Office" -που δεν ανήκει στην Netflix αλλά στην NBC Universal. H NBC Universal λανσάρει τη δική της υπηρεσία streaming και θα αποσύρει το "The Office" από το Netflix έως τα τέλη του επόμενου έτους.

Άλλος ένας μεγάλος πόλος έλξης στο Netflix είναι τα "Φιλαράκια" (Friends), σειρά που ανήκει στην Warner Media που πλέον είναι κομμάτι της AT&T. Τα "Φιλαράκια" θα σταματήσουν να προβάλλονται στο Netflix to 2020. H απώλεια του "The Office" και του "Friends” θα είναι πλήγμα. Αλλά αυτή θα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Jumpshot, περισσότερες από τις μισές από τις 50 πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix ανήκουν σε εταιρείες παραγωγής που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τις δικές τους υπηρεσίες streaming.

Με άλλα λόγια, η Netflix θα χάνει συνεχώς ολοένα και περισσότερες από τις πιο δημοφιλείς σειρές της.

Το παιχνίδι του streaming έχει αλλάξει για πάντα

Μεταβαίνουμε από έναν κόσμο όπου η Netflix είχε μηδενικό ανταγωνισμό σε έναν κόσμο όπου οι πιο ισχυροί μιντιακοί όμιλοι στον πλανήτη θα την ανταγωνιστούν στα ίσια.

Η Disney, η 14η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία των ΗΠΑ, ξεκινά τη δική της πλατφόρμα streaming "Disney+” τον Νοέμβριο. Αλλά και η ΑΤ&T, η 16η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στις ΗΠΑ, θα βάλει τη δική της σφραγίδα στο streaming εντός του έτους. Στην AT&T ανήκει το HBO, το πιο επιτυχημένο premium τηλεοπτικό δίκτυο. Η Comcast, η 26η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία κατέχει την NBC Universal. Η δική της υπηρεσία streaming θα είναι διαθέσιμη τον Απρίλιο του 2020.

Η Disney διαθέτει μακράν την πιο πολύτιμη βιβλιοθήκη ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών. Το τελευταίο της χιτ, η ταινία "Εκδικητές: Η τελευταία πράξη" έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών του box office, φέρνοντας εισπράξεις 2,8 δισ. δολαρίων. Αλλά και κάθε ένα από τα προηγούμενα τρία έτη, οι τρεις ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις ήταν της Disney.

Η παραγωγή "Εκδικητές: Η Τελευταία πράξη" έσπασε ένα ρεκόρ που προηγουμένως κατείχε το "Avatar” –το τελευταίο ανήκει επίσης στην Disney μετά την εξαγορά της 20th Century Fox νωρίτερα φέτος. Η εξαγορά έδωσε στην Disney πλειοψηφικό έλεγχο στην Hulu, τη δεύτερη πιο δημοφιλή υπηρεσία streaming μετά την Netflix.

H μάχη στο... "Game of Thrones" του streaming

H διοίκηση της Netflix προετοιμάζεται για όλο αυτό. Η εταιρεία σχεδιάζει να δαπανήσει 15 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη πρωτότυπων σειρών και ταινιών φέτος. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 69% σε σχέση με τα 8,9 δισ. δολάρια που δαπάνησε το 2017.

Μάλιστα, οι δημιουργοί του "Game of Thrones", έκλεισαν μόλις πολυετή συμφωνία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με την Netflix. Οι David Bennioff και D.B. Weiss θα αποχωρήσουν τώρα από το HBO για να συμβάλουν στο περιεχόμενο του Netflix με ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Η εταιρεία είναι αρκετά καλή στο να παράγει πράγματα που ο κόσμος θέλει να δει. Η πρωτότυπη σειρά "Stranger Things” έχει κερδίσει μερικές Χρυσές Σφαίρες. Το πολιτικό δράμα "House of Cards”, το "The Crown” και το "Orange is the New Black” κέρδισαν επίσης την ψήφο των συνδρομητών.

Αυτά ήταν αρκετά για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν θεατές όταν δεν υπήρχαν πολλές άλλες επιλογές streaming. Αλλά σύντομα η Netflix θα είναι μία από δεκάδες πλατφόρμες streaming που θα ανταγωνίζονται για συνδρομητές.

Για μια μετοχή με τόσο υπερβολικά μεγάλη αποτίμηση, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα…

Η μετοχή της Netflix θα μπορούσε να βυθιστεί 70%



Η Netflix αποτιμάται σήμερα στα 135 δισ. δολάρια, σχεδόν όσο ο κολοσσός των αθλητικών ειδών Nike. Παρολ’αυτά, πέρυσι τα κέρδη της Nike ήταν υπερτριπλάσια σε σχέση με αυτά της Netflix.

Πώς γίνεται λοιπόν να έχουν την ίδια αξία; Η μετοχή της Netflix διαπραγματεύεται 140 φορές τα κέρδη, ενώ της Nike 35 φορές τα κέρδη.

Οι επενδυτές ήταν πρόθυμοι να τοποθετούν κεφάλαια στην Netflix χάρη στην αλματώδη ανάπτυξή της. Τα πράγματα διαφέρουν τώρα. Η Netflix θα είναι ένας από τους πολλούς streamers. Η αύξηση της συνδρομητικής βάσης θα επιβραδυνθεί δραματικά καθώς η Netflix θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπη με πραγματικό ανταγωνισμό στο streaming.

Την προηγούμενη πενταετία, η μετοχή της Netflix διαπραγματευόταν κατά μέσο όρο 215 φορές τα κέρδη. Σήμερα διαπραγματεύεται 140 φορές τα κέρδη.

Ας υποθέσουμε ότι καθώς η ανάπτυξη θα επιβραδύνεται, οι επενδυτές θα είναι ακόμη πρόθυμοι να πληρώνουν το γενναιόδωρο πολλαπλάσια των 90 φορών τα κέρδη για να κατέχουν μετοχές της Netflix. Αυτό δεν είναι διόλου φθηνό. Είναι σχεδόν πέντε φορές πιο ακριβό από τη μέση τιμή των μετοχών του S&P 500.

Ωστόσο, με βάση τις προβλέψεις αναλυτών για τα κέρδη του 2019, θα μπορούσε να ρίξει τη μετοχή της Netflix στα 225 δολάρια -27% χαμηλότερα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα τιμής.

Κι αν οι επενδυτές είναι πιο σκληροί με την επιβράδυνση της ανάπτυξης της Netflix;

Εάν η αποτίμηση της Netflix συρρικνωθεί σε 40 φορές τα κέρδη –και πάλι δύο φορές πιο ακριβή από τη μέση μετοχή- θα αντιστοιχεί σε 100 δολάρια ανά μετοχή. Ή περίπου 70% χαμηλότερα από τη σημερινή της αξία.

Η πρόσφατη απόδοση της Netflix δείχνει τον ολοένα και αυξανόμενο σκεπτικισμό. Το περασμένο έτος η Netflix υπολειπόταν 10% έναντι του ευρύτερου δείκτη S&P 500.

Παρολ’αυτά, η μετοχή της Netflix έχει υποχωρήσει μόλις 22% από τα υψηλά της. Εάν κανείς έχει στην κατοχή του μετοχές της Netflix, ίσως αυτό να είναι θείο δώρο. Του δίνεται η ευκαιρία να αποσυρθεί προτού η κατάσταση χειροτερέψει.