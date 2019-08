Τραμπ: Επιπλέον δασμοί 10% σε κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα 300 δισ. δολ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.06

Την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% σε κινεζικά εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ συνολικής αξίας 300 δισ. δολαρίων από την 1η Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε, μέσω Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Κίνα ότι παραβιάζει ήδη συμφωνηθέντα σημεία σε προηγούμενες φάσεις των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ουάσινγκτον - Πεκίνου.



Η ανακοίνωση από πλευράς Τραμπ έγινε αμέσως μετά την επιστροφή από την Κίνα της αποστολής των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, επικεφαλής των οποίων ήταν ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν και ο ύπατος εκπρόσωπος για ζητήματα Εμπορίου (θέση ομόβαθμη υπουργού στις ΗΠΑ) Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η επιβολή δασμών δεν σημαίνει κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, το μέλλον της σχέσης των οποίων, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι "λαμπρό".

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της κλιμάκωσης του "εμπορικού πολέμου", η Wall Street, η οποία κινείτο με ισχυρή θετική δυναμική, "γύρισε" σε αρνητικά πρόσημα.

Όπως σημείωσε ο Τραμπ, σε σειρά tweets του, "οι εκπρόσωποί μας μόλις επέστρεψαν από την Κίνα όπου είχαν εποικοδομητικές συνομιλίες σχετικά με τη μελλοντική Εμπορική Συμφωνία. Πιστεύαμε ότι είχαμε καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα πριν από τρεις μήνες, ωστόσο, δυστυχώς, οι Κινέζοι αποφάσισαν να αναδιαπραγματευτούν το περιεχόμενό της πριν την υπογραφή της. Πιο πρόσφατα, η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικά αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ σε μεγάλες ποσότητες, ωστόσο δεν το έπραξε.

Επιπροσθέτως, ο φίλος Πρόεδρος Σι είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα σταματήσει να πωλεί Fentanyl στις ΗΠΑ - αυτό δεν έγινε ποτέ, οπότε πολλοί Αμερικανοί συνεχίζουν να πεθαίνουν! Οι εμπορικές συνομιλίες συνεχίζονται και κατά τη διάρκειά τους, οι ΗΠΑ, από την 1η Σεπτεμβρίου, επιβάλλουν έναν μικρό επιπλέον δασμό της τάξης του 10% στα υπόλοιπα προϊόντα και αγαθά αξίας 300 δισ. δολ. που έρχονται από την Κίνα στη χώρα μας.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα αγαθά συνολικής αξίας 250 δισ. δολ. στα οποία ήδη έχουν επιβληθεί δασμοί 25%. Ανυπομονούμε στη συνέχιση του θετικού διαλόγου με την Κίνα για μια συμπεριληπτική εμπορική συμφωνία και θεωρούμε ότι το μέλλον μεταξύ των δύο χωρών μας θα είναι ιδιαίτερα λαμπρό!", ανέφερε αναλυτικά ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019