Τραμπ για Fed: "Ως συνήθως, ο Πάουελ μας απογοήτευσε"

Την έντονη απογοήτευση του για τις σημερινές αποφάσεις της Federal Reserve εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Ζερόμ Πάουελ "μας απογοήτευσε" με τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η αγορά ήθελε ένα σημάδι ότι έρχεται "ένας μεγάλος και επιθετικός κύκλος μειώσεων των επιτοκίων".

"Αυτό που η αγορά ήθελε να ακούσει από τον Πάουελ και την Federal Reserve ήταν πως αυτό είναι η αρχή ενός μεγάλου και επιθετικού κύκλου μείωσης των επιτοκίων που θα μπορούσε να ακολουθήσει την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο", σχολίασε ο Τραμπ λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.

"Ως συνήθως, ο Πάουελ μας απογοήτευσε, αλλά τουλάχιστον τερματίζει την ποσοτική σύσφιξη που δεν έπρεπε καν να είχε ξεκινήσει - χωρίς πληθωρισμό. Νικάμε έτσι και αλλιώς, αλλά σίγουρα δεν έχω και πολύ βοήθεια από την Federal Reserve", πρόσθεσε.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!