Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Τον στόχο της να διαδεχθεί τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ πέτυχε τελικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξασφαλίζοντας συνολικά 383 ψήφους του νέου ευρωκοινοβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, ψήφισαν συνολικά 733 ευρωβουλευτές, εκ των οποίων υπέρ της εκλογής της φον ντερ Λάιεν ψήφισαν 383, κατά 327, ενώ υπήρξαν 22 αποχές και 1 άκυρο.

Η Γερμανίδα υποψήφια χρειαζόταν τουλάχιστον 374 ψήφους επί συνόλου 747, προκειμένου να εκλεγεί.

Η von der Leyen αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου 2019 για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής θα στείλει τώρα επίσημες επιστολές στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών, ζητώντας τους να προτείνουν υποψηφίους για τη σύσταση της Επιτροπής. Οι ακροάσεις των υποψηφίων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές του ΕΚ έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου - 8 Οκτωβρίου. Το πλήρες Σώμα των Επιτρόπων θα πρέπει να εκλεγεί από το Κοινοβούλιο, σε ψηφοφορία η οποία θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα κατά τη σύνοδο ολομέλειας 21 - 24 Οκτωβρίου.

Τα συγχαρητήριά του στη νέα πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας στο Twitter ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί της για μια Ευρώπη που δίνει δύναμη και προστατεύει. "Θα έχει την πλήρη στήριξή μου", αναφέρει ο Κ. Μητσοτάκης.

Heartfelt congratulations to @vonderleyen for her election as President of the @EU_Commission. Looking forward to work with her for a Europe that empowers and protects. She will have my full support.