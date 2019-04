Γαλλία: Στις φλόγες η Παναγία των Παρισίων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:40

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων, στο Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται από το κτίριο, ενώ φλόγες γλείφουν τη στέγη και ξεπηδούν από τα δύο κωδωνοστάσια, όπως φαίνεται σε πολλές φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

"Μια τρομερή πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην Παναγιά των Παρισίων", αναφέρει η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό σε ανάρτηση της στο twitter, προσθέτοντας ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. "Ζητώ από τον κόσμο να σεβαστεί την περίμετρο ασφαλείας".

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 19.50 (ώρα Ελλάδας) και ενδεχομένως συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης που γίνονταν στο κτίριο. Το τηλεοπτικό κανάλι France 2 μετέδωσε ότι η αστυνομία την θεωρεί "ατύχημα". Λόγω των εργασιών ανακαίνισης στην εκκλησία την περασμένη εβδομάδα απομακρύνθηκαν από τον χώρο τα ορειχάλκινα αγάλματα.

Η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Ένας εκπρόσωπος του δήμου ανέφερε μέσω του Twitter ότι η περιοχή εκκενώνεται.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ακύρωσε το προγραμματισμένο για απόψε διάγγελμά του προς το Έθνος, λόγω της "τρομαχτικής πυρκαγιάς" που μαίνεται στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο του Ελιζέ.

Περίπου 13 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τον εμβληματικό καθεδρικό ναό που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας για τους Καθολικούς που φέτος γιορτάζουν το Πάσχα στις 21 Απριλίου.

Με πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ

