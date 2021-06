Οι εκατομμυριούχοι σε Bitcoin δεν είναι όσοι παλιά

Του Lionel Laurent

"Ψιτ, αγοράζω Bitcoin". Αυτή ήταν η hot φράση κατά τη διάρκεια του lockdown - αλλά όχι πια. Στους (περίπου) έξι μήνες που πέρασαν από την εκτίναξη του δημοφιλούς κρυπτονομίσματος από τις 30.000 δολάρια στις 63.000 και την υπαναχώρησή του -τώρα η τιμή του κυμαίνεται κοντά στις 33.000 δολάρια-, πολλά έχουν αλλάξει τόσο στον πραγματικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Παρόλο που οι ορδές των ανθρώπων με τα μάτια-λέιζερ επιμένουν πως θα κρατήσουν τα κρυπτονομίσματά τους ό,τι και αν γίνει, τα πράγματα δεν προδιαγράφονται απολύτως ευνοϊκά για το Bitcoin.

Ο κερδοσκοπικός πυρετός που κατέλαβε τους διαχειριστές hedge-funds, τους βαριεστημένους day-traders αλλά και τους δισεκατομμυριούχους... έχει πέσει. Για παράδειγμα, ο Stanley Druckenmiller εξαργύρωσε μέρος από το "ποντάρισμά" του. Οι επιθετικές συναλλαγές με μόχλευση 100:1 πυροδότησαν πανικό στις πωλήσεις.

Στις αρχές του καλοκαιριού και μετά το lockdown, πολλά από τα ορόσημα της φετινής χρονιάς -όπως η αγορά Bitcoin από την Tesla, η εισαγωγή της Coinbase στο χρηματιστήριο και η υιοθέτηση του Bitcoin ως νόμιμου νομίσματος από το Ελ Σαλβαδόρ- μοιάζουν με ανεμόδαρτες κόκκινες παντιέρες, και όχι με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι "το φαινόμενο Bitcoin είναι μη αναστρέψιμο".

Επιπλέον, ακούγονται ανταγωνιστικά αφηγήματα, παρά τις προσπάθειες των Bitcoiners να αποδοκιμάσουν οποιαδήποτε κριτική ως "τακτική FUD" [το "χαλαρό" ακρωνύμιο που παραπέμπει στον φόβο (Fear), στην αβεβαιότητα (Uncertainty) και στην αμφιβολία (Doubt)] των Νocoiners. Η ιστοριούλα για το "χρυσό εισιτήριο" που οδηγεί στα πλούτη διαδίδεται πιο δύσκολα μετά από μια κατρακύλα 50%, όπως και η έννοια της υιοθέτησης στον πραγματικό κόσμο, εκτός συναλλαγών.

Το ενεργειακό αποτύπωμα της εξόρυξης Bitcoin, ένας κίνδυνος που κάποτε θεωρούνταν πιο αμελητέος από το να βυθιστούν σε μηδενική αξία τα ίδια τα κρυπτονομισμάτα, αποτελεί πλέον υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα για τους θεσμικούς επενδυτές αλλά και τις κυβερνήσεις που πρέπει να ανταποκριθούν στις "πράσινες" απαιτήσεις - ακόμα και ο Έλον Μασκ δεν μπόρεσε να το αγνοήσει. Η υπόσχεση ενός ασφαλούς καταφυγίου που ακούει στο όνομα "ψηφιακός χρυσός" παραμένει απλώς υπόσχεση: η τιμή του Bitcoin συνδέεται περισσότερο με την τιμή μιας μετοχής στον τεχνολογικό Nasdaq παρά με το πολύτιμο μέταλλο.

Είναι διαφορετικά αυτήν τη φορά;

Ακόμα και οι υποστηρικτές του προχωρούν σε dot-com συναλλαγές μετά το φαινόμενο που μοιάζει με τον τρίτο κύκλο ακμής και παρακμής του Bitcoin στη σύντομη ιστορία. Στα μάτια του βετεράνου trader Dan Morehead, η ευκαιρία είναι μια τεχνολογία που αλλάζει τον κόσμο και παράγει τα πάντα, από αποκεντρωμένη χρηματοδότηση μέχρι συλλεκτικά έργα ψηφιακής τέχνης - το ρίσκο έγκειται στο να ξέρεις τι είναι Amazon.com και τι Pets.com.

"Long επενδυτής στο Bitcoin σήμερα, είναι σαν τον long επενδυτή στη Yahοο τη δεκαετία του '90", δήλωσε ο ίδιος νωρίτερα στην εβδομάδα, σε ένα κολακευτικό σχόλιο για το κρυπτονόμισμα.

Δύσκολα ξεχωρίζει κανείς τις τολμηρές προβλέψεις για αναταραχή στις dot-com συναλλαγές από τα παλιά κλισέ των κερδοσκόπων day-traders, που πρέπει να υπόσχονται τα πλούτη που σου αλλάζουν τη ζωή για να σε κρατούν πιστό οπαδό.

Η εισαγωγή της Coinbase στο χρηματιστήριο θεωρήθηκε ένα μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία του κρυπτο-ισοδύναμου απέναντι στο Διαδίκτυο της Αξίας και της Ψηφιακής Χρηματοδότησης - τον Απρίλιο το ανταλλακτήριο αντιπροσώπευε το 34% των συναλλαγών σε Bitcoin, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Kaiko. Ωστόσο, η μεγαλύτερη καινοτομία του από τότε ήταν το να υποκύψει στις πιέσεις και να επιτρέψει στους πελάτες του να συναλλάσσονται με το απόλυτο memecoin, το Dogecoin, η τιμή του οποίου έχει υποχωρήσει κατά το ένα τρίτο την τελευταία εβδομάδα.

Η πτώση -ή η στασιμότητα- των τιμών ενισχύει τον φόβο της απώλειας, γνωστός και ως FOMO (Fear Of Missing Out), και αυξάνει τις πιθανότητες να πάει κάτι στραβά. Οι αυτοπροβαλλόμενοι traders κρυπτονομισμάτων αρχίζουν να προκαλούν χλευασμό - και όχι θαυμασμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το σατιρικό κόμικς Viz δημιούργησε πρόσφατα την ιστορία του "Vince Fictitious", o οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος εν μία νυκτί επενδύοντας ένα "κομμάτι τσίχλας" που είχε κολλήσει στο παπούτσι του. Οι διαφημίσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς που λένε ότι "ήρθε η ώρα να αγοράσετε Bitcoin" απαγορεύτηκαν, αλλά τα διαγράμματα με τις τιμές μπορεί να έχουν κάνει ήδη "το παιχνίδι τους".

Λιγότεροι εκατομμυριούχοι Bitcoin από ό,τι παλιά

Σίγουρα, υπάρχουν ακόμα εκεί έξω κέρδη που σου αλλάξουν τη ζωή - η τιμή του Bitcoin παραμένει στα διπλάσια επίπεδα από αυτά του περασμένου Νοεμβρίου, ενώ η προσφορά έχει περιοριστεί περίπου κατά το ήμισυ εδώ και πάνω από έναν χρόνο, σύμφωνα με την Chainalysis.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του δικτύου αρχίζουν να φαίνονται - τα στοιχεία από το blockchain δείχνουν μείωση του αριθμού των διευθύνσεων που έχουν στην κατοχή τους άνω του 1 εκατ. δολαρίων σε Bitcoin από τον Ιανουάριο. Οι απώλειες στην ψηφιακή οθόνη, είτε γίνονται αντιληπτές είτε όχι, θα επηρεάσουν άπαντες: από κατόχους Lamborghni μέχρι πολίτες του Ελ Σαλβαδόρ που βγάζουν λιγότερα από 5,50 δολάρια την ημέρα και οι οποίοι "σπρώχνονται" στα κρυπτονομίσματα.

Πέρα από την ενθουσιώδη τυμπανοκρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καμιά εταιρεία δεν θα πιεστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, από τη στιγμή που η αγορά Bitcoin από τη MicroStrategy και την Tesla μοιάζει περισσότερο με παράδειγμα απερίσκεπτης διαχείρισης παρά με το μέλλον των μετρητών. Η MicroStrategy δαπάνησε αυτή την εβδομάδα περίπου 37.617 δολάρια ανά bitcoin σε μια αγορά συνολικής αξίας 489 εκατ. δολαρίων - η Tesla κινείται σε μια μέση τιμή αγοράς περίπου 32.000 δολαρίων για ένα Bitcoin.

Αν επιτυχία σημαίνει αντοχή, τότε το Bitcoin απέχει πολύ από την αποτυχία. Βρίσκει υποστήριξη από αναπτυγμένες υποδομές της αγοράς, παρόλο που ορισμένες ρυθμιστικές αρχές έχουν επιβάλει πρόστιμα και απαγορεύσεις σε "παίκτες". Ίσως η πραγματική απειλή για το αφήγημα δεν είναι να "βυθιστεί" η τιμή στο μηδέν, αλλά οι πιο "κανονικές", βαρετές αποδόσεις, που θα έφερναν ωριμότητα στη μετά-dot-com εποχή.

Ωστόσο, ακόμη και για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, χρειάζεται η πίστη ότι το Bitcoin μπορεί να ξεπεράσει την εχθρότητα των κυβερνήσεων που σκοπεύουν να "εξασκήσουν τους μύες τους" στην μετά την πανδημία εποχή. Είτε πρόκειται για την Κίνα που διώχνει τους miners, είτε για την κυβέρνηση Μπάιντεν που βλέπει τα κρυπτονομίσματα ως μέσο απόσπασης λύτρων που χρησιμοποιούν κακόβουλοι χάκερς, η υποψία ότι η επανάσταση των κρυπτονομισμάτων θα οδηγήσει όχι μόνο σε αποκεντρωμένη χρηματοδότηση, αλλά και σε αποκεντρωμένη διακυβέρνηση, είναι βάσιμη.

Σε μια εποχή που η ελευθερία εξισώνεται με ένα φιαλίδιο εμβολίου και συγχρόνως εξαρτάται από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις και τα δημοσιονομικά κίνητρα που τόσο μισούν οι Bitcoiners, το Ευαγγέλιο των ανθρώπων με τα μάτια-λέιζερ διαδίδεται όλο και πιο δύσκολα.