Η συμβουλή του Μπάφετ στους "βαρβάρους" που βρίσκονται στο κατώφλι της Ιαπωνίας

Του Gearoid Reidy

Εάν οι "βάρβαροι” βρίσκονται προ των πυλών της Ιαπωνίας, η ίδια τους ανοίγει την πόρτα. Η χώρα γίνεται ολοένα και πιο ανεκτική στα ξένα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τους ακτιβιστές επενδυτές, εξέλιξη που δίνει στα "άτολμα” διοικητικά συμβούλια των ιαπωνικών εταιρειών την ευκαιρία να εφαρμόσουν την απαράμιλλη "σοφία” του δυτικού τρόπου διαχείρισης. Στην πραγματικότητα, όμως, εξίσου εύκολα μπορεί να γίνει και το αντίστροφο.

Κατά την έναρξη της τελευταίας περιόδου διεξαγωγής των ετήσιων γενικών συνελεύσεων, ο αριθμός ρεκόρ των 77 εταιρειών βρέθηκε αντιμέτωπος με διάφορες προτάσεις από μετόχους, πολλοί από τους οποίους είναι ξένοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πολυετής προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Toshiba Corp., η οποία σημείωσε πρόοδο την προηγούμενη εβδομάδα με την προσθήκη στο διοικητικό συμβούλιο του πολύπαθου πολυσχιδούς ομίλου των εκπροσώπων δύο ακτιβιστικών hedge funds. Ορισμένοι θεωρούν αυτήν την ενδεχόμενη συμφωνία ως τη "λυδία λίθο” για το μέλλον των ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ιαπωνία.

Αλλά ο δυτικός τρόπος διαχείρισης δεν είναι άμεμπτος: ενδεικτική είναι η περίπτωση της Calsonic Kansei, γνωστή πλέον ως Marelli Holdings Co., η οποία κατασκευάζει ανταλλακτικά αυτοκινήτων για λογαριασμό της Nissan Motor Co. Μόλις μερικά χρόνια μετά την ιδιωτικοποίησή της από την KKR & Co. και έχοντας συγχωνευθεί με την Magnetti Marelli το 2019, που εκτίναξε το χρέος της στα 8 δισ. δολάρια., βρίσκεται σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

Παρότι εν μέρει για την εξέλιξη αυτή ευθύνονται η πανδημία του κορονοϊού και η κρίση των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ανταγωνιστική εταιρεία Denso Corp., η οποία προμηθεύει με ανταλλακτικά αυτοκινήτων την Toyota Motor Corp, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα, αφού διπλασίασε πέρυσι τα κέρδη της σχεδόν στα 2 δισ. δολάρια. Όπως πολλές ιαπωνικές εταιρείες, η Denso κατά τη διάρκεια της πανδημίας βελτίωσε περαιτέρω την ήδη σημαντική ρευστότητά της, εξασφαλίζοντας ένα κρίσιμο "μαξιλάρι” μετρητών σε μια περίοδο που οι πωλήσεις οχημάτων κλονίζονται από την κρίση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Οι ξένοι επενδυτές συχνά χαρακτηρίζουν τα μεγάλα αποθέματα μετρητών των ιαπωνικών εταιρειών "ανορθολογικά’ - θεωρώντας ότι αποτελούν έναν πόρο που μπορεί να "ξεκλειδωθεί” υπό την ηγεσία της κατάλληλης ομάδας διαχείρισης. Αυτό συχνά οδηγεί στην αντικατάσταση εξαιρετικά έμπειρων σε θέματα παραγωγής στελεχών από δικηγόρους, χρηματοοικονομικά στελέχη και στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων.

Υπάρχει όμως και μια άλλη προσέγγιση για επενδύσεις στην Ιαπωνία: αυτή του Γουόρεν Μπάφετ. Ο ιδρυτής της Berkshire Hathaway Inc., ο οποίος απολαμβάνει μεγάλου σεβασμού στην Ιαπωνία, όπως είναι ευρέως γνωστό έριξε 6 δισ. δολάρια στους πέντε μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους της χώρας το 2020. Η προσέγγισή του όμως είναι εντελώς παθητική.

"Είμαστε μόνο επενδυτές, δεν δεσμεύσαμε τα κεφάλαιά μας στην Ιαπωνία με σκοπό να πούμε στην κυβέρνηση, τους επενδυτές, τους ανθρώπους ή τους διευθύνοντες συμβούλους των επενδυτικών επιλογών μας τι να κάνουν”, έγραψε ο Μπάφετ σε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Άντριου ΜακΝτέρμοτ της Mission Value Partners, άποψη που ο τελευταίος μοιράστηκε με το κοινό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου φόρουμ μετόχων του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ιαπωνία, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο. Το επενδυτικό ταμείο που εδρεύει στο Νάσβιλ του Τενεσί επενδύει εδώ και χρόνια στην Ιαπωνία.

Οι δυτικοι τείνουν να προσεγγίζουν την Ιαπωνία με την οπτική ότι "δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα από την Ιαπωνία, αλλά αυτή έχει να μάθει πολλά από εμάς - η Ιαπωνία είναι ο μαθητής, κι εμείς ο δάσκαλος”, μου εξήγησε ο ΜακΝτέρμοτ. Αλλά πρόσθεσε ότι αυτό το αφήγημα "όχι μόνο είναι λανθασμένο, αλλά και καταστροφικό, διότι βάζει φραγμούς στην δυνατότητα να μάθουμε από ορισμένες θετικές πρακτικές της Ιαπωνίας”.

Ο ΜακΝτέρμοτ υποστηρίζει ότι η Ιαπωνία πρέπει να είναι επιφυλακτική στο να "θυσιάσει” την εμπειρία σε επίπεδο παραγωγής που διαθέτουν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών της στον "βωμό" του δυτικού μάνατζμεντ. Επισημαίνει τα πρόσφατα προβλήματα των πάλαι ποτέ κραταιών βιομηχανιών των ΗΠΑ, όπως η Boeing Co., η General Electric Co. και η Intel Corp., ως απόδειξη των κινδύνων που ενέχει το μάνατζμεντ που προτάσει το κέρδος και υποτιμά την εμπειρία στον τομέα της παραγωγής.

Η επιχειρηματολογία του ΜακΝτέρμοτ έχει βάση, και η ίδια η Toshiba αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ η Toshiba έχει σπαταλήσει πολύ χρόνο την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να ικανοποιήσει τον αυξανόμενο αριθμό των ακτιβιστών επενδυτών της -αρχικά μέσω των αποδόσεων προς τους μετόχους, στη συνέχεια μέσω ενός αποτυχημένου σχεδίου διάσπασης και τώρα μέσω της ιδιωτικοποίησης, την οποία μάλιστα το υπουργείο Εμπορίου της Ιαπωνίας τελικά μπορεί να μην εγκρίνει καν- η ανταγωνίστρια εταιρεία Hitachi Ltd. έχει "αποφύγει” σε μεγάλο βαθμό τόσο τους ακτιβιστές επενδυτές όσο και τα πρωτοσέλιδα και μεθοδικά επιτυγχάνει ρεκόρ κερδοφορίας.

Οι περισσότεροι επενδυτές, δε, θα δυσκολευτούν να κατονομάσουν τον σχετικά χαμηλού προφίλ πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και πρώην μηχανικό συστημάτων σιδηροδρόμου Τόσιακι Χιγκασιχάρα, που συνέβαλε στη μετεξέλιξη του ζημιογόνου ομίλου σε κερδοφόρο κολοσσό, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, πριν αναλάβει τη θέση του προέδρου το τρέχον έτος.

Ανάλογα παραδείγματα σύνεσης των Ιαπώνων είναι πολλά, από τις κλασικές περιπτώσεις αλλαγής πορείας των κάποτε ομοειδών εταιρειών Fujifilm Holdings Corp. (με αξία ακόμη 30 δισ. δολαρίων) και Eastman Kodak Co. (που πλέον συγκαταλέγεται στις meme stocks), έως την απροθυμία των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών να δεσμευτούν στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, που ενδεχομένως σύντομα να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην εύρεση μπαταριών.

Φυσικά, δεν είναι όλες οι ιαπωνικές εταιρείες καλές - ούτε όλοι οι ακτιβιστές επενδυτές κακοί. Η διοίκηση της Olympus Corp., η οποία έχει εξελιχθεί σε "παράδειγμα” όσον αφορά το μάνατζμεντ των Ιαπώνων, εξήρε τη συνδρομή της ValueAct Capital Management στην προσπάθειά της να χαράξει νέα πορεία. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο Σεθ Φίσερ της Oasis ο οποίος χαίρει συγχαρητηρίων διότι αποκάλυψε ορισμένα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της εταιρείας κατασκευής ανελκυστήρων Fujitec Co.

Αλλά εάν θεωρεί κανείς ότι ο τρόπος διοίκησης στην Ιαπωνία δεν έχει αλλάξει, πρέπει να το ξανασκεφθεί. Η περίοδος των γενικών συνελεύσεων από μόνη της είναι αποκαλυπτική, καθώς αποκαλύπτει ότι η εποχή των κερδοσκόπων "εκβιαστών” που απειλούσαν να διακόψουν τις συνελεύσεις έχει περάσει προ πολλού. Η Asashi ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι έχει καταγραφεί μείωση 97% των εκβιασμών από το ζενίθ τους. Είναι ώρα οι ξένοι επενδυτές στην Ιαπωνία να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μπάφετ και να δουν τι μπορούν να μάθουν από αυτόν.