Πούτιν - Μπάιντεν κέρδισαν, Ευρώπη και Ουκρανία έχασαν

Του Leonid Bershidsky

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας την Τρίτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να μετεγκαθίστανται στις μόνιμες βάσεις τους μετά από ασκήσεις στα ουκρανικά σύνορα δεν συνιστά - τουλάχιστον ακόμη - την πλήρη εξομάλυνση της κρίσης την οποία δημιούργησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και στη συνέχεια ενισχυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με μια ρητορική "συναγερμικού" τύπου τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, η προσοχή του κόσμου έχει επικεντρωθεί εδώ και αρκετό καιρό στην πιθανότητα μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένας πρώτος, πρώιμος απολογισμός στρατηγικών και τακτικών κερδών και απωλειών από την πρόσφατη κλιμάκωση.

Μέχρι στιγμής, τόσο ο Πούτιν όσο και ο Μπάιντεν φαίνεται να έχουν ωφεληθεί από την κρίση. Οι ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η Ουκρανία έχουν, συνολικά, χάσει.

Η μεγαλύτερη νίκη του Πούτιν είναι ότι έχει αποδείξει την δυνατότητά του - στην οποία είχε αναφερθεί τον Νοέμβριο - να ρυθμίζει την κλίμακα της έντασης η οποία σχετίζεται με την Ουκρανία κατά βούληση. Δεν του πήρε πολύ χρόνο για να τοποθετήσει μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. Ακόμα κι αν ένα μέρος της φύγει τώρα από εκεί, όπως είπαν ότι θα συμβεί ο Πούτιν και οι υφιστάμενοί του την Τρίτη, ολόκληρη η στρατιωτική δομή της Ρωσίας φαίνεται να μετατοπίζεται λίγο-πολύ μόνιμα προς τα ουκρανικά σύνορα. Τα στρατεύματα που φεύγουν μπορούν έτσι κι αλλιώς να επιστρέψουν σε σύντομο χρόνο. Πάντα θα υπάρχει, άλλωστε, το πρόσχημα των στρατιωτικών ασκήσεων.

Το 2021, ο ρωσικός στρατός ξόδεψε μόνο το 86% περίπου των κονδυλίων του προϋπολογισμού του, ο οποίος ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια (13,2 δισ. δολ.). Χρηματοδοτείται αρκετά αφειδώς ώστε να μπορεί συνεχίσει να εξασκείται στη νοτιοδυτική Ρωσία και τη Λευκορωσία ακόμη και όλο τον χρόνο, εάν χρειαστεί.

Ο Πούτιν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι η απόκρυψη των κινήσεων των στρατευμάτων του είναι άσκοπη και αυτή η μη απόκρυψη τού δίνει τη δυνατότητα να κλιμακώνει την ένταση χωρίς να χρειαστεί να στείλει ούτε έναν στρατιώτη πέρα ​​από τα σύνορα και χωρίς έτσι να δώσει στη Δύση ένα βιώσιμο πρόσχημα για κυρώσεις.

Ο Ρομπ Λι από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής, ένας από τους πιο φημισμένους και ικανούς στρατιωτικούς αναλυτές στη διάρκεια της κρίσης, έχει γενικά κλίνει προς την πρόβλεψη μιας νέας εισβολής στην Ουκρανία - ωστόσο, όπως έγραψε πρόσφατα στο Twitter, εάν μια επίθεση ήταν στα άμεσα σχέδια της Ρωσίας, οι Ρώσοι στρατιώτες δεν θα ήταν πιθανότατα τόσο χαλαροί ως προς το να φωτογραφίζονται.

Not going to lie, if Russia was planning on a military escalation in the near future, you would expect to see greater operational security efforts being taken. These soldiers aren't making any effort to prevent the equipment from being seen or photographed. https://t.co/W7k2cwSSCF pic.twitter.com/tK5NoTm6aJ