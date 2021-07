Προς θεού, όχι άλλες λέξεις από "Π"

Του Daniel Moss

Είναι αρκετά ασυνήθιστο για έναν κεντρικό τραπεζίτη σε μια ανοικτή οικονομία να υπερφαλαγγίζεται από τους πολιτικούς. Αυτός είναι ο κίνδυνος το οποίο αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Jerome Powell, όσον αφορά τον ρυθμό αύξησης των τιμών, με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις για την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Λευκός Οίκος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μιλά για τον πληθωρισμό, χρησιμοποιώντας πιο ξεκάθαρη γλώσσα την οποία οι ψηφοφόροι να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα, σημειώνει η Nancy Cook του Bloomberg News. Η κίνηση έρχεται καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη ανησυχία για την αύξηση των τιμών και οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το ζήτημα για να "σκοτώσουν" τα μεγάλα προγράμματα δημοσιονομικών δαπανών.

Στροφή

Η λέξη "transitory" (παροδικός ή μεταβατικός), μια λέξη την οποία ευνοούσαν οι αξιωματούχοι της Fed για να περιγράψουν εκείνο που βλέπουν ως βραχυπρόθεσμη εκτόξευση των δεικτών του πληθωρισμού, η οποία και δεν δικαιολογεί - με βάση τη λογική τους - μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική, έχει χάσει την εύνοια των συνεργατών του Μπάιντεν. Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ σημείωσαν τον Ιούνιο τη μεγαλύτερη άνοδό τους από το 2008, με αύξηση 5,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα έναν χρόνο νωρίτερα.

Η στροφή του Μπάιντεν έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Powell. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), η οποία καθορίζει τα επιτόκια, συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα και οι επενδυτές θα εξετάσουν προσεκτικά τη γλώσσα της επιτροπής, καθώς και τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed για ενδείξεις σχετικά με το χρόνο απόσυρσης της άφθονης νομισματικής τόνωσης.

Η κεντρική τράπεζα έχει δηλώσει ότι θέλει να είναι υπομονετική στην προσέγγισή της και πολλοί οικονομολόγοι δεν βλέπουν υποχώρηση της τόνωσης πριν από το τέλος του έτους. Κατά την άποψη της ηγεσίας της Fed, η αύξηση του πληθωρισμού είναι σε μεγάλο βαθμό μια απάντηση στην ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας μετά τη βαθιά ύφεση του περασμένου έτους. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παγκοσμίως, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έως την κεντρική τράπεζα της Ινδίας (Reserve Bank of India), έχουν υιοθετήσει την ίδια στάση αναμονής και τη λογική "βλέποντας και κάνοντας", διατηρώντας τις νομισματικές συνθήκες εξαιρετικά χαλαρές.

Οι λέξεις οι οποίες ξεκινούν από "Π" όπως "παροδικός" και "προσωρινός" εμφανίζονται συχνά σε ομιλίες και συνεντεύξεις τους τελευταίους μήνες. Στη συνεδρίαση του Ιουνίου, η FOMC δήλωσε ότι "ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, αντικατοπτρίζοντας σε μεγάλο βαθμό παροδικούς παράγοντες". Προχωρώντας, ωστόσο, ο Powell πιθανότατα θα είναι επιφυλακτικός ως προς τη χρήση μιας γλώσσας που έχει γίνει πια "τοξική" στα μάτια του Λευκού Οίκου. Ενώ η Fed λαμβάνει αποφάσεις με πλήρη ανεξαρτησία από την κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί στενά το πολιτικό κλίμα. Είναι γενικά απεχθές για εκείνη να βρίσκεται υπό τα φώτα της δημοσιότητας, ειδικά επί της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ (αυτό ίσχυε πάντα, με την εξαίρεση ίσως της περιόδου διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ).

Το μέλλον του Powell

Ο μεταβαλλόμενος πολιτικός υπολογισμός είναι επιπλέον φορτισμένος δεδομένου ότι πλησιάζει η λήξη της θητείας του Powell στις αρχές του επόμενου έτους. Ενώ οι πρόεδροι των ΗΠΑ τείνουν να επαναδιορίζουν για δεύτερη θητεία τους επικεφαλής της Fed λόγω ανησυχιών σχετικά με μια πιθανή αναταραχή στις αγορές σε αντίθετη περίπτωση - ο Τραμπ έσπασε αυτό το άτυπο πρωτόκολλο, αρνούμενος στη Janet Yellen, νυν υπουργό Οικονομικών του Μπάιντεν, μια δεύτερη θητεία - ο Powell δεν είναι διασφαλισμένος. Το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει είναι κάτι που να δημιουργεί χάσμα, πραγματικό ή έστω φερόμενο, ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Το πρόβλημα είναι ότι, εάν ο Powell αρχίσει να ακούγεται πιο "σοβαρός" σχετικά με τη σημασία του πληθωρισμού και αρχίσει να επισημαίνει τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει, διακινδυνεύει οι άνθρωποι να σκεφτούν ότι η Fed θα αρχίσει να μειώνει σύντομα τις αγορές ομολόγων. Η κεντρική τράπεζα έλαβε μια γεύση για το ευπτόητο των επενδυτών τον περασμένο μήνα, όταν οι αξιωματούχοι της προδιέγραψαν μια πιθανή αύξηση σε δύο φάσεις των επιτοκίων εντός του 2023. Οι αγορές εξεπλάγησαν.

Γιατί να είναι κανείς τόσο απρόθυμος να "παραδοθεί" στον πληθωρισμό και να τραβήξει το πόδι του από το "γκάζι" της νομισματικής χαλάρωσης; Σε τελική ανάλυση, οι ΗΠΑ είναι πιθανό να σημειώσουν φέτος την ισχυρότερη ανάπτυξή τους εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες. Και ενώ η Covid-19 δεν έχει νικηθεί, η οικονομία είναι πιο ανοικτή σε σχέση με πέρυσι και οι εμβολιασμοί προχωρούν.

Η απάντηση είναι εν μέρει η ιστορία. Στη δεκαετία που οδήγησε στην πανδημία, η Fed ανησυχούσε ότι οι τιμές αυξάνονταν πολύ αργά. Άρχισε να εργάζεται για την εκπόνηση μιας νέας στρατηγική η οποία θα ευνοούσε μια μέση και όχι "στενή" στόχευση πληθωρισμού. Τώρα είναι ικανοποιημένη εάν ο πληθωρισμός αφεθεί να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα πάνω από 2%, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί γύρω από αυτόν τον στόχο με την πάροδο του χρόνου. Η απομάκρυνση από αυτό τον στόχο τόσο σύντομα - η νέα στρατηγική, να θυμίσουμε, ανακοινώθηκε με πομπώδη τρόπο λιγότερο από έναν χρόνο πριν - θα αποτελούσε μια ενοχλητική αντιστροφή πορείας.

Ανησυχίες

Η Fed, επίσης, ανησυχεί κάπως για την ελαφρώς επιδεινούμενη παγκόσμια εικόνα. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο της από τον Φεβρουάριο εντός της περασμένης εβδομάδας, αντανακλώντας εν μέρει τουλάχιστον τις ανησυχίες σχετικά με το εύρος της παγκόσμιας ανάκαμψης.

Πριν από λίγες εβδομάδες, η κεντρική Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) μείωσε απότομα το ποσό των αποθεματικών τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν οι τράπεζες. Η μετάλλαξη Δέλτα του Covid και οι σχετικά αργοί ρυθμοί εμβολιασμού διαβρώνουν την ανάπτυξη - ή αποτρέπουν την ανάκαμψη - αλλού στην Ασία. Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia), η οποία μόλις αυτό τον μήνα ανακοίνωσε μια ελαφρά μείωση των αγορών ομολόγων, ίσως χρειαστεί να αναστείλει ακόμη και αυτή την ήπια απόσυρση της τόνωσης, εκτιμά η Goldman Sachs. Η φερόμενη - σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς - ως επικείμενη αύξηση επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας (Reserve Bank of New Zealand), η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι θα τερματίσει την ποσοτική χαλάρωση, μοιάζει πρόωρη.

Ο Powell πιθανότατα πίστευε ότι η μεγαλύτερη επικοινωνιακή πρόκληση στους εναπομείναντες μήνες της τρέχουσας θητείας του θα ήταν η χορογραφία της ανακοίνωσης της - πολύ σταδιακής - έναρξης του τέλους του QE. Τώρα, πρέπει να διατηρήσει τις αγορές ευχαριστημένες με τη γλώσσα την οποία οι επενδυτές θέλουν να ακούσουν, καθησυχάζοντας παράλληλα την πολιτική τάξη. Ελπίζω ειλικρινά η λέξη "παροδικός" να μην γίνει τόσο ραδιενεργή όσο η λέξη "περιορισμένος", την οποία χρησιμοποιούσε κατά κόρον η Fed και ο μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ το 2007 για να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τον κίνδυνο των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου.