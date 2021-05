Το "φρένο" στον πληθυσμό της Κίνας είναι εδώ - Γιατί αυτό αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα

Του Daniel Moss

Η πιο χαμηλή αύξηση του πληθυσμού της Κίνας εδώ και δεκαετίες μπορεί να γίνει αισθητή πιο έντονα πέρα ​​από τα σύνορά της παρά σε αυτή την ίδια.

Η οικονομία θα συνεχίσει να "μαρσάρει" και τα εισοδήματα μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Οι υπόλοιποι από εμάς, ωστόσο, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε έναν διαρκώς πιο αργό ρυθμό παγκόσμιας επέκτασης και στην προοπτική υποχώρηση της αποπληθωριστικής πίεσης.

Η καρικατούρα μιας Κίνας ως απεριόριστου προμηθευτή φθηνού εργατικού δυναμικού η οποία συγκρατεί το κόστος των πάντων, από τα πλυντήρια πιάτων έως τις κούκλες, πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσει τη θέση της στα βιβλία της ιστορίας.

Απογραφή

Η απογραφή από πλευράς Πεκίνου, η οποία λαμβάνει χώρα μία φορά ανά δεκαετία, έδειξε ότι στην Κίνα το 2020 υπήρχαν 1,412 δισ. άνθρωποι. Η μέση ετήσια αύξηση 0,53% την τελευταία δεκαετία ήταν η πιο αργή από το 1953.

Οι μακροχρόνιες τάσεις έγιναν πιο έντονες: ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας μειώθηκε στο 63,4% από περισσότερο από 70% πριν από μια δεκαετία, ενώ το ποσοστό των κατοίκων ηλικίας 60 ετών και άνω εκτινάχθηκε. Περισσότεροι από τους μισούς Κινέζους πολίτες ζουν πλέον σε πόλεις.

Παρόλο που είναι πιθανό ο αριθμός των μονίμων κατοίκων της Κίνας στην πραγματικότητα να αρχίσει να μειώνεται σε απόλυτους αριθμούς μέσα στα επόμενα χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια υποβόσκουσα κρίση.

Ορισμένες από τις πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου έχουν παλέψει με την υποχώρηση του μεγέθους του πληθυσμού - ή κάτι ανάλογο. Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας άγγιξε το ζενίθ του το 2010 και η Νότια Κορέα σημείωσε την πρώτη της πληθυσμιακή πτώση το 2020. Η Σιγκαπούρη ανέφερε την πρώτη της πτώση από το 2003 πέρυσι.

Καθένα από αυτά τα κράτη έχει από καιρό ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου έναντι μιας γηράσκουσας κοινωνίας και ενός μειούμενου ποσοστού γονιμότητας, ενώ οι πολίτες αντιστέκονται σταθερά στην παρότρυνση των κρατικών αξιωματούχων να κάνουν περισσότερα παιδιά. Ωστόσο, καθένα από αυτά διαθέτει υποδομές πρώτης κατηγορίας, σπουδαία σχολεία, υψηλό βιοτικό επίπεδο και εξειδικευμένη αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας η οποία του εξασφαλίζει μακροχρόνια ευημερία στην πανδημική εποχή.

Αναπόφευκτο προϊόν της προόδου

Η Κίνα δεν χρειάζεται να φοβάται για την εμπορική της βιωσιμότητα μόνο και μόνο επειδή αυτό το αναπόφευκτο υποπροϊόν της προόδου έχει φτάσει. Σε τελική ανάλυση, είναι ένα σχετικά τυπικό και συνηθισμένο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης: το βιοτικό επίπεδο αυξάνεται, οι άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο στο σχολείο, παντρεύονται αργότερα, παλεύουν με τα αυξημένα έξοδα διαβίωσης και θέλουν να ξοδεύουν περισσότερα για τα παιδιά που έχουν.

Ακόμα κι αν το Πεκίνο έχει λάβει μέτρα για να αντιστρέψει την καταστροφική πολιτική του "ενός παιδιού" που επιβλήθηκε επί εποχής Ντενγκ Σιαοπίνγκ, αμφιβάλλω ότι αυτή έκανε επί της ουσίας τη μεγάλη διαφορά. Η ευρύτερη παγκόσμια τάση πιθανότατα είναι αναπόδραστη ακόμη και για τον ισχυρότατο, συγκεντρωτικό κρατικό μηχανισμό του Πεκίνου.

Οι συνέπειες για τον υπόλοιπο πλανήτη μάλλον θα είναι πιο σοβαρές. Η παγκόσμια οικονομική παραγωγή καθοδηγείται από την Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από την οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2009 και εξής. Το ΑΕΠ της έχει αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 8% από το 2000 μέχρι σήμερα.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ ήταν λίγο λιγότερο από 2%. Όπως έχουν τα πράγματα, η Κίνα θα συνεισφέρει περισσότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ τα πέντε χρόνια έως το 2026, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg βάσει των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο. Οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύουν το 14,8%, ενώ η Ινδία και η Ιαπωνία το 8,4% και 3,5% αντίστοιχα.

Η αναιμική αύξηση του πληθυσμού ή μια απόλυτη πτώση είναι πιθανό να σημάνουν μια βραδύτερη συνολική επέκταση, ακόμη και αν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνεχίσει να αυξάνεται. Η επανεξέταση των υποθέσεων για την τυχόν αναμενόμενη συνεισφορά της Κίνας στην παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι πλέον αναγκαιότητα.

Η ασφαλιστική δικλείδα χαμηλού πληθωρισμού... χάνεται

Επίσης υπό αμφισβήτηση τίθεται και ο σταθερά χαμηλός πληθωρισμός, κάτι που οι κεντρικές τράπεζες καλωσόριζαν οικουμενικά, αλλά πλέον ολοένα και περισσότερο καθίσταται πηγή ανησυχίας.

Η ανάβαση της Κίνας από το στάτους ενός φτωχού παρία σε εκείνο του εργαστηρίου του πλανήτη και του πρώτου εξαγωγέα στον κόσμο αντικατοπτρίζει, σε μεγάλο βαθμό, την ικανότητα της χώρας να προσφέρει τεράστιο όγκο σχετικά φθηνού εργατικού δυναμικού σε πολυεθνικές εταιρείες και στους προμηθευτές τους.

Κατά τη διαδικασία αυτή, η χώρα αποτελούσε κομβικό παράγοντα συγκράτησης των τιμών των αγαθών που προορίζονταν για τα ράφια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Τα οφέλη αυτής της εποχής μπορεί πλέον να αποτελέσουν παρελθόν, χάρη σε μια συρρικνούμενη αγορά εργασίας. "Ο ρόλος της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία έχει πλέον αλλάξει - από εξαγωγέας αποπληθωρισμού έχει μετατραπεί σε ουδέτερο παράγοντα σήμερα και στο μέλλον θα μετατραπεί σε εξαγωγέα πληθωρισμού", γράφουν οι Charles Goodhart και Manoj Pradhan στο βιβλίο τους "The Great Demographic Reversal: Aging Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival".

Δεν πρόκειται για εντελώς άσχημα νέα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ένα κινεζικό μοντέλο που δεν θα βασίζεται πλέον σε ένα φθηνό εργατικό δυναμικό το οποίο θα παράγει αφειδώς είδη μαζικού εμπορίου θα διαβρώσει ένα από τα στηρίγματα τα οποία έχουν διατηρήσει τον πληθωρισμό χαμηλά, σύμφωνα με την άποψη των "doves" της Fed.

Εν τω μεταξύ, μια βόλτα σε πάρκα, περιοχές νυχτερινής διασκέδασης και εμπορικά κέντρα στο προ πανδημίας Τόκιο έδειχνε ότι ένας μειούμενος πληθυσμός μπορεί να έχει ακόμη πολλή ζωτικότητα μέσα του. Οι ΗΠΑ είδαν τον δεύτερο πιο αργό ρυθμό αύξησης του πληθυσμού στην ιστορία τους την τελευταία δεκαετία, με 7,4% - λίγο μεγαλύτερο από το 7,3% κατά την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης - ωστόσο η ζωή συνεχίζεται.

Εάν η Κίνα φιλοδοξεί να αποκτήσει την παγκόσμια οικονομική ηγεσία, πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή μοιάζει κάπως έτσι. Τα συρρικνούμενα δημογραφικά στοιχεία αποτελούν μέρος της εξίσωσης.