Γιατί οι φανατικοί του Bitcoin είναι έξαλλοι με τον Musk και τους επαίνους του στο Dogecoin

Του Lionel Laurent

Φανταστείτε μια ομάδα όμορφα ντυμένων τραπεζιτών να προσπαθούν να πείσουν για μια επένδυση μερικούς χρηματιστές της Wall Street και να χάνουν "τα αβγά και τα καλάθια", ωρυόμενοι όταν ένας περίεργος τύπος με φορεσιά σκύλου μπαίνει "σφήνα" και παίρνει το χρήμα.

Έτσι αντιδρούν ορισμένες "γωνιές" της αγοράς κρυπτονομισμάτων στο γεγονός ότι διασημότητες με επικεφαλής τον Elon Musk προχώρησαν σε tweet σχετικά με το Dogecoin, μια "ιλαρή" έκδοση Bitcoin η οποία ξεκίνησε το 2013 με τον Shiba Inu ως μασκότ.

"Το κρυπτονόμισμα του λαού"

Η υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου την προηγούμενη εβδομάδα προς το Dogecoin ως "το κρυπτονόμισμα του λαού" - η οποία στηρίχθηκε και από τον μπασίστα του ροκ συγκροτήματος KISS Gene Simmons και τον ράπερ Snoop Dogg - έστειλε χαρούμενους μικροεπενδυτές των φόρουμ του Reddit στην αγκαλιά του νομίσματος με "θεματική" τους σκύλους.

Ως αποτέλεσμα, η τιμή του έχει σημειώσει άλμα περίπου 1.000% από τις αρχές του 2021, υποσκελίζοντας την άνοδο του Bitcoin. Ο Musk, απολαμβάνοντας τον ενθουσιασμό και την κερδοσκοπία που κινήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε στο Twitter: "Έχω γίνει meme, καταστροφέας των shorts".

Περίπου όπως οι διανοούμενοι του χρηματοοικονομικού κλάδου που κουνούσαν γεμάτοι ανησυχία το κεφάλι τους όταν οι μικροεπενδυτές - "Redditors" έδιναν ώθηση στην μετοχή της εταιρείας λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών GameStop, δημιουργώντας μια φούσκα που ήδη ξεφουσκώνει, ορισμένοι bitcoiners κατακεραυνώνουν τον Musk για υποκίνηση ενός καταδικασμένου πονταρίσματος, υιοθετώντας τον τόνο των "boomers" ενάντια στους οποίους είχαν στραφεί κάποτε και οι ίδιοι.

"Στην πραγματικά έχεις γίνει καταστροφέας ανθρώπινων ζωών", γράφτηκε σε ένα tweet - απάντηση στον ισχυρό άνδρα της Tesla. Ο Cameron Winklevoss, ένας εκ των δύο διάσημων διδύμων του Facebook, αντιμετώπισε παρόμοιο χλευασμό όταν έσπασε το δικό του "φίμωτρο", λέγοντας ότι το Dogecoin είναι "διασκεδαστικό χρήμα" έναντι των "αστείων χρημάτων" του αμερικανικού δολαρίου.

Η συγκριτική κίνηση της τιμής του Dogecoin και του Bitcoin

Αντιφάσεις και κίνδυνοι

Τα δάχτυλα που έχουν υψωθεί έχουν μέχρι ενός σημείου δίκιο. Το πρόσφατο σερί tweets του Musk το οποίο κινεί την αγορά βοήθησε στην αύξηση ενός παράλογου αισθήματος υπεροχής μικρών traders που έχουν κλειστεί στα σπίτια τους λόγω καραντίνας και αναζητούν εύκολα κέρδη και επευφημίες του πλήθους. Προηγούμενες αντιπαραθέσεις του Musk με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δείχνουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν βλέπουν ούτε εκείνες πάντα την αστεία πλευρά του ζητήματος.

Ωστόσο, υπάρχει μια αυτοεξυπηρέτηση μέσα στην οργή όλων των "έξαλλων". Μέρος της είναι η συνειδητοποίηση ότι πιθανόν ο παρελθών έπαινος του Musk για τo Bitcoin να μην ήταν τόσο ειλικρινής όσο κάποιοι πίστευαν. Ο βαθύτερος φόβος είναι ότι εάν το Dogecoin καταλήξει σε ένα άλλο YOLO (You Only Live Once) φούσκωμα και ξεφούσκωμα (από επενδυτική άποψη) μέσα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η αντανάκλαση θα είναι άσχημη σε όλα τα ομόλογά του νομίσματα - ακόμη και στο Bitcoin, το οποίο πρόσφατα "έλαμψε" προωθούμενο ακόμη και στην Wall Street ως εναλλακτική λύση στον χρυσό.

Η ικανότητα του Bitcoin να συνεχίζει να προσελκύει θεσμικούς επενδυτές εξαρτάται από την θελκτικότητά του ως ψηφιακό "ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο", το οποίο διαταράσσει αναλογικές εναλλακτικές λύσεις. Δεν έχει πειράξει μέχρι στιγμής ούτε το γεγονός ότι το Bitcoin δεν λειτουργεί ως αξιόπιστη αντιστάθμιση της αγοράς σε περιόδους πανικού ούτε, όπως ο χρυσός, ως σταθερός πυλώνας αξίας, όπως έδειξε η πορεία της τιμής του σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) τσίμπησαν το δόλωμα μιας ταχέως αυξανόμενης τιμής και το άγκιστρο μιας μακροοικονομικής αφήγησης περί μιας επικείμενης "αποκάλυψης" με όχημα τον πληθωρισμό. Υπάρχει βέβαια και η κερδοσκοπία: η ορμή των τιμών, η υπόσχεση για μεγάλα κέρδη και τεχνητά περιορισμένη προσφορά σε μια αγορά που ξεχειλίζει από νομισματική τόνωση μέσω κεντρικών τραπεζών.

Ένα - καθοδηγούμενο από το πλήθος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - ράλι στο Dogecoin, στην περίπτωση που διαρκέσει, χαλάει κάπως την ιστορία των οπαδών της "καθαρότητας" του Bitcoin. Οι λάτρεις του τελευταίου οι οποίοι αναζητούν συγκινήσεις θα αναρωτηθούν αν χάνουν εύκολο χρήμα στην περίπτωση που το Doge παραμείνει ζωντανό και συνεχίσει να επιτυγχάνει ρεκόρ.

Το ξύσιμο της επιφάνειας της ανόητης εικόνας του αποκαλύπτει μια ανταγωνιστική οικονομική αφήγηση: ενώ το - με διακριτικό έναν σκύλο - κρυπτονόμισμα αντιγράφει πολλά από τα αρχικά χαρακτηριστικά του "πατέρα" όλης της γενιάς ψηφιακών νομισμάτων, είναι ένα ξεκάθαρα πληθωριστικό asset, με την αξία του συνόλου των κυκλοφορούντων dogecoins ανά τον κόσμο να ξεπερνά σε αξία τα 100 δισ. δολ.

Είναι πιο γρήγορο στην πραγματοποίηση συναλλαγών και στην εξόρυξη σε σχέση με το Bitcoin. Εάν η τιμή του Dogecoin συνεχίσει να αυξάνεται, μπορούμε να περιμένουμε με αρκετή σιγουριά από τους υποστηρικτές του την προώθηση ιστοριών που να προσφέρουν μια πολύ διαφορετική φιλοσοφία προκειμένου να πνίξουν τους αιώνια πιστούς HODL (Hold On For Dear Life) του Bitcoin.

Η "μόλυνση"

Το πρόβλημα για τους Bitcoiners είναι ότι ακόμη και μια ανατίναξη του trading του Dogecoin θα αφήσει το δικό τους αγαπημένο κρυπτονόμισμα δυνητικά "μολυσμένο" από τη συσχέτιση μαζί του.

Σε αντίθεση με την GameStop, δεν υπάρχουν προφανείς βασικές αρχές που να εξηγούν με λογικούς όρους γιατί το Dogecoin είναι υπερτιμημένο, ενώ το Bitcoin υποτιμημένο. Οι συζητήσεις σχετικά με το ποιο από τα δύο είναι "καλύτερο" ενδέχεται να βασίζονται σε τεχνολογικές περιπτώσεις χρήσης, ασφάλειας και υιοθέτησης, ωστόσο τα παραπάνω δεν προσθέτουν αποτιμήσεις σε δολάρια και σεντς. Ο Alexandre Stachtchenko, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου blockchain ADAN, που εδρεύει στο Παρίσι, αναφέρει ότι η έκρηξη του Dogekoin με όχημα τα λεγόμενα του Musk θα κάνει πιο δύσκολη την προώθηση σοβαρών projects: "Ένας νεόκοπος στην αγορά δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη διαφορά".

Πιθανότατα έχει δίκιο να ανησυχεί. Όταν η φούσκα της αρχικής προσφοράς νομισμάτων έσκασε στα τέλη του 2017, το Bitcoin δεν γλίτωσε: η τιμή του κατέρρευσε σχεδόν 90% κατά τη διάρκεια για ένα ολόκληρο έτος και δεν ανέκαμψε πλήρως παρά τον περασμένο Δεκέμβριο. Μια συντριβή των κρυπτονομισμάτων αυτή τη φορά μπορεί να δει τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης να επιστρέφουν στην παλιά τους στάση, δηλαδή να βάζουν το Bitcoin στον ίδιο κάδο απορριμάτων με το Dogecoin και άλλα tokens, μαζί με οτιδήποτε δεν είναι χρυσός ή ή δολάριο ΗΠΑ - σε μια πλήρη αντιστροφή κλίματος.

Να λοιπόν γιατί κάποιοι γελούν μέσα από τα δόντια τους με τα tweets του Musk - η "πλάκα" του τελευταίου μπορεί να εξελιχθεί σε Αρμαγεδώννα για όλο τον "πλανήτη" των κρυπτονομισμάτων.