Ετοιμάζεται το Netflix για αύξηση τιμών εν μέσω ενός Covid-χειμώνα;

Της Tara Lachapelle

Ξεχάστε το πρόγραμμα "δείπνο και μετά σινεμά". Καθώς οι κινηματογράφοι παραμένουν έρημοι σε πολλά μέρη του κόσμου, ο πιο "δροσερός" καιρός τερματίζει την απόλαυση της ασφαλούς υπαίθριας εστίασης και η Covid-19 "βρυχάται" σε όλο τον κόσμο, η παραγγελία στο σπίτι και η παρακολούθηση Netflix ακούγονται πιο ελκυστικά από ποτέ.

Κι όταν κάτι έχει τόση ζήτηση όση έχει σήμερα το Netflix, οι τιμές αυξάνονται.

Το κρύο, σε συνδυασμό με τον κορονοϊό, αναμένεται να καταστήσουν το delivery και το Netflix συστατικά στοιχεία του φετινού χειμώνα

Η Netflix ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το τελευταίο τρίμηνο την Τρίτη το απόγευμα, ωστόσο οι επενδυτές δεν χρειάζονται εταιρικά επίσημα στοιχεία για να καταλάβουν την αυξανόμενη χρησιμότητα της υπηρεσίας streaming ή την κυριαρχία της στην σχετική αγορά.

Ο χειμώνας του Netflix

Όλοι τις βλέπουν ανάγλυφα μπροστά τους τους τελευταίους επτά μήνες. Στην πραγματικότητα, εάν κάτι επιβράδυνε την αύξηση των συνδρομητών του Netflix πρόσφατα, δεν ήταν τόσο η άφιξη νέων ανταγωνιστών στο πεδίο του streaming, όπως το HBO Max και το Peacock, όσο η μερική επανέναρξη λειτουργίας εστιατορίων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες χώρες, με τους καταναλωτές να δείχνουν πόσο ανυπονομούσαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Τώρα, τα κίτρινα φύλλα ανοίγουν τον δρόμο σε πιο "παγωμένες" θερμοκρασίες, οι οποίες αποτελούν μια πρόσθετη πρόκληση φέτος για τα εστιατόρια και άλλες εσωτερικές τοποθεσίες, δεδομένου ότι ο νέος κορονοϊός ευδοκιμεί σε μη καλά αεριζόμενους χώρους.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες, επίσης, δεν έχουν τίποτε να προβάλουν προς το παρόν. Για αυτούς τους λόγους, ο φετινός χειμώνας θα είναι ο χειμώνας του Netflix - και η Netflix το γνωρίζει.

Οι αυξήσεις άρχισαν από τον Καναδά

Η εταιρεία φαίνεται να καταλήγει σε υψηλότερες χρεώσεις συνδρομής στις ΗΠΑ. Ήδη τις έχει εφαρμόσει στον Καναδά, όπου η αγορά χρησιμεύει συχνά ως χώρος "δοκιμών" για τον νότιο "γείτονα" της χώρας.

Η τιμή ενός βασικού πακέτου, του πλέον δημοφιλούς του Netflix, αυξήθηκε για τους Καναδούς κατά 1 δολάριο Καναδά (76 σεντς του δολαρίου ΗΠΑ) σε 15 καναδικά δολάρια τον μήνα. η premium υπηρεσία της για streaming σε ποιότητα 4K αυξήθηκε κατά 2 καναδικά δολάρια σε 19 καναδικά δολάρια τον μήνα.

Η τελευταία φορά που η εταιρεία αύξησε τις τιμές στις ΗΠΑ ήταν τον Ιανουάριο του 2019, οπότε έφτασε η ώρα για ακόμη μία αύξηση. Και για περαιτέρω ενδείξεις ότι η Netflix σκέφτεται πλέον διαφορετικά όσον αφορά την τιμολόγηση του προϊόντος της, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι σταδιακά καταργεί τις δωρεάν δοκιμαστικές περιόδους, οπότε ξεχάστε τα γνωστά "κόλπα" με τις ψεύτικες διευθύνσεις στο Gmail για να αποφύγετε να πληρώσετε έναν μεγαλύτερο λογαριασμό.

Η τελευταία αύξηση τιμής του βασικού πακέτου του Netflix έγινε στις αρχές του 2019 και έκτοτε μοιάζει πιο απαραίτητο από ποτέ για τους συνδρομητές του

Σε αυτό το σημείο της πορείας της, η Netflix δεν χρειάζεται να προσφέρει δωρεάν δοκιμές, καθώς η δημοτικότητα των εκπομπών της εξασφαλίζεται και περνά από στόμα σε στόμα.

Λίγο πριν το τέλος του τριμήνου τον Σεπτέμβριο, η Nielsen ανέφερε ότι το "Ratched" του Netflix με πρωταγωνίστρια τη Sarah Paulson - πρελούδιο του "One Flew Over The Cuckoo's Nest" - ήταν το κορυφαίο πρόγραμμα streaming μεταξύ όλου του περιεχομένου των Netflix, Amazon Prime, Disney+ και Hulu.

Στην πραγματικότητα, το Netflix κάλυψε τις εννέα από τις 10 κορυφαίες θέσεις. Αναμένει επίσης να έχει μεγαλύτερο αριθμό νέων πρωτότυπων προγραμμάτων μέσα στο 2021, αν και μπορεί να βασιστεί κυρίως στο β΄ εξάμηνο του έτους, λόγω του shutdown στο Χόλιγουντ. Δεν υπάρχει άλλωστε και τίποτε άλλο στην τηλεόραση το τελευταίο διάστημα.

Οι χρήστες δεν μοιάζουν να ανησυχούν

Ενώ μπορεί να μην μοιάζει και ιδιαίτερα σοφό ή κομψό να αυξάνει κανείς τις τιμές κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, οι χρήστες συνεχίζουν να υποδηλώνουν ότι δεν θα τους πείραζε να πληρώνουν περισσότερα για το Netflix.

Αυτό συμβαίνει επειδή το Netflix εξακολουθεί να παρέχει τη μεγαλύτερη θετική έκπληξη και "κινητοποίηση" για τους θεατές σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεοπτικής ψυχαγωγίας - και αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Το Netflix είχε ένα σχετικό πλεονέκτημα κατά την "είσοδο" του πλανήτη στην πανδημία, διότι σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές του, οι περισσότερες παραγωγές του για την τρέχουσα χρονιά είχαν ήδη ολοκληρωθεί.

Σε μια έρευνα που διεξάγει σε τακτική βάση η εταιρεία ερευνών της Wall Street, Cowen & Co., το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα ήταν πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα για το Netflix σε σχέση με όσα πληρώνει σήμερα - "άλμα" σε σχέση με το αντίστοιχο 48% στα τέλη του περασμένου έτους.

Όσοι παρακολουθούν περισσότερες από 7 ώρες περιεχομένου την εβδομάδα, είναι και εκείνοι που εμφανίζονται πιο αδιάφοροι σε μια αύξηση της τιμής του Netflix

Ανεξάρτητα από το πόσον καιρό θα επιμείνει η πανδημία και όσο ηγετική θέση κι αν κατέχει αυτή τη στιγμή, η ανάπτυξη του Netflix επιβραδύνεται στις ΗΠΑ και γι' αυτό θα χρειαστεί άλλους τρόπους προκειμένου να συνεχίσει να πληρώνει τους τεράστιους λογαριασμούς για την παραγωγή του περιεχομένου του.

Η απειλή της Disney

Μόλις το Χόλιγουντ μπορέσει να επιστρέψει ξανά πλήρως στα γυρίσματά του, η εταιρεία είναι πιθανό να αυξήσει ξανά τις δαπάνες και να ξαναρχίσει να καίει μετρητά, όπως διευκρίνισαν τα στελέχη της στην επιστολή ενημέρωσης του περασμένου τριμήνου προς τους μετόχους.

Επιπλέον, υπάρχει η επικείμενη απειλή της Disney. Η Walt Disney μόλις ανακοίνωσε μια αναδιάρθρωση που συνεπάγεται την αναδιοργάνωση των βασικών δραστηριοτήτων της στον κλάδο των media, με πυρήνα και επίκεντρο πρωτοβουλίες στον χώρο του streaming.

Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης ισχύς και η ιδιοφυής μυθοπλασία της Disney βρίσκεται πια πίσω από την εκκολαπτόμενη δραστηριότητά της στον χώρο του streaming, με τα στούντιό της να έχουν λάβει εντολή να κάνουν άμεσα αποστολή της ζωής τους την προώθηση του Disney+.

Μέχρι τώρα, το Disney+ έχει αναπτυχθεί ως επί το πλείστον με τη δύναμη της επωνυμίας, ενώ έχει μείνει πολύ πίσω σε πραγματικό νέο περιεχόμενο - πράγμα που πρόκειται να αλλάξει.

Οι "πόλεμοι του streaming" δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής τόσο "κτηνώδεις" όσο ια δικαιολογούσε ο όρος.

Η Netflix απολαμβάνει προς το παρόν ένα εύκολο προβάδισμα και τα στελέχη της πιθανόν να σκέφτονται ότι τώρα είναι η ώρα να εξαργυρώσουν χρηματικά την πρωτοκαθεδρία του, πριν άλλοι μεγάλοι "πρωταγωνιστές" του χώρου, όπως το HBO Max, καταλάβουν τι κάνουν λάθος.