Τα ανησυχητικά "σήματα" που στέλνει ο Warren Buffett εγκαταλείποντας τις τράπεζες και επενδύοντας στον χρυσό

Της Tara Lachapelle

Εγκατάλειψη τραπεζικών μετοχών και επένδυση σε μια εταιρεία εξόρυξης χρυσού; Σίγουρα δεν ακούγεται σαν κίνηση τύπου Warren Buffett, αλλά αυτό ακριβώς έκανε η εταιρεία του επενδυτή - γκουρού το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές την Παρασκευή. Τα παραπάνω δεν αποτελούν καλό σημάδι για τις αγορές.

Ο Buffett, ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει αγαπήσει λίγα πράγματα στη ζωή του όσο τα γλυκά, τη σόδα και τον ανατοκισμό - ωστόσο οι τραπεζικές μετοχές ακολουθούσαν πάντα σε μικρή απόσταση.

Η αποεπένδυση από τις τράπεζες

Ο Buffett ήταν εκεί για να τις ενισχύσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης και μετά από αυτήν και παρέμενε εκ των κορυφαίνων μετόχων στις περισσότερες από τις μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ. Γι' αυτό και η είδηση ότι η Berkshire Hathaway του Buffett πούλησε το 62% του μεριδίου της στην JPMorgan Chase και μείωσε κατά 26% το ποσοστό μετοχών της Wells Fargo που κατείχε το τελευταίο διάστημα - εν μέσω της κρίσης Covid-19 - ήχησε τόσο άσχημα.

Ο όμιλος μείωσε επίσης τις θέσεις του σε άλλες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των PNC Financial Services, M&T Bank, Bank of New York Mellon, Mastercard και Visa. Η Berkshire εξήλθε σχεδόν τελείως του μετοχικού κεφαλαίου της Goldman Sachs το πρώτο τρίμηνο - στο πρώτο από τα ανησυχητικά "σήματα" που έστειλε ο Buffett - και ολοκλήρωσε την κίνησή της στο δεύτερο.

Η Berkshire έκλεισε το σύνολο των θέσεών που της είχαν απομείνει σε αεροπορικές εταιρείες - κίνηση την οποία είχε ήδη αποκαλύψει ο Buffett - και πούλησε το μερίδιο που κατείχε στη μητρική εταιρεία της Burger King, Restaurant Brands International.

Πολύ περισσότερα πιθανόν να σημαίνει το γεγονός ότι η μόνη νέα αγορά της Berkshire ήταν η Barrick Gold, κολοσσός της εξόρυξης χρυσού. Το μερίδιο της στην εταιρεία αποτιμάται αυτή τη στιγμή σε περίπου 605 εκατομμύρια δολάρια, σχετικά μικρό για τα συνήθη μεγέθη της Berkshire.

Η πώληση μετοχών τραπεζών τη στιγμή που τα επιτόκια είναι χαμηλά και αναμένεται να παραμείνουν έτσι για καιρό δεν είναι περίεργη ή αντιφατική κίνηση, ωστόσο το "ποντάρισμα" στον χρυσό είναι μια κίνηση φόβου και όχι κάτι που αναμένεται από έναν έμπειρο επενδυτή, ο οποίος έχει αποφύγει με μαεστρία τις επιπτώσεις των οικονομικών δυσχερειών, όπως έχει κάνει ο Buffett στα σχεδόν 90 του χρόνια (τα γενέθλια του είναι αργότερα μέσα στον Αύγουστο).

Ο χρυσός και η Apple

Ο Buffett έχει εκφραστεί στο παρελθόν εντελώς απαξιωτικά για όσους αποταμιεύουν σε χρυσό. Ιδού ένα μάθημα που έδωσε στην ετήσια συνέλευση των επενδυτών της Berkshire τον Μάιο του 2018:

"Ας υποθέσουμε ότι (σ.σ. στις 11 Μαρτίου του 1942) είχατε 10.000 δολάρια και ακούγατε τους προφήτες της καταστροφής και της κατάθλιψης γύρω σας - αυτοί άλλωστε θα υπάρχουν γύρω σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Χρησιμοποιείτε λοιπόν τα 10.000 δολ. για να αγοράσετε χρυσό. Τότε, με τα 10.000 δολ. σας, θα μπορούσατε να αγοράσετε περίπου 300 ουγγιές χρυσού. Και ενώ οι επιχειρήσεις επανεπένδυαν σε περισσότερες παραγωγικές μονάδες και στον ορίζονται θα εμφανίζονταν νέες εφευρέσεις και ανακαλύψεις, εσείς θα κατεβαίνατε κάθε χρόνο και θα κοιτάζατε το χρηματοκιβώτιο ή τη θυρίδα σας, όπου απλώς θα είχατε 300 ουγγιές χρυσού. Και θα μπορούσατε να το κοιτάζετε, να το λατρεύετε ή, τέλος πάντων, να κάνατε ό,τι θέλατε μαζί του. Αλλά δεν θα παρήγαγε τίποτε. Ποτέ δεν θα παράγει τίποτε. Και τι θα είχατε σήμερα; Θα είχατε 300 ουγγιές χρυσού, όπως και τον Μάρτιο του 1942".

Σήμερα βέβαια ο Buffett δεν στοιβάζει ράβδους χρυσού στο υπόγειό του, ωστόσο εξακολουθεί να ποντάρει στο πολύτιμο μέταλλο. Οι πέντε top επενδύσεις της Berkshire παραμένουν αμετάβλητες: Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express και Kraft Heinz.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες αγοράζει περισσότερες μετοχές της Bank of America, σε αγορές οι οποίες ήταν πολύ πρόσφατες για να συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση της Παρασκευής. Η Apple αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το ήμισυ της αξίας του μετοχικού χαρτοφυλακίου 221 δισ. δολ. της Berkshire και αποδίδει πολύ καλύτερα και από την ίδια την Berkshire.

Ο Buffett αστειευόταν στο παρελθόν ότι ο ίδιος αποτελεί "το ένα τέταρτο της Coca-Cola", ωστόσο τώρα θα μπορούσε να αλλάξει το αστείο του χρησιμοποιώντας την Apple.

Apple και Kraft Heinz τα πηγαίνουν καλύτερα μέσα στην κρίση του Covid σε σχέση με την ίδια τη Berkshire

Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι σαφές ποιος πήρε ακριβώς αυτές τις επενδυτικές αποφάσεις, ευθύνη την οποία ο Buffett μοιράζεται με τους Todd Combs και Ted Weschler, τους αναπληρωτές του, οι οποίοι έχουν σημαίνοντα ρόλο στην επιλογή των επενδύσεων. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η Berkshire πούλησε μετοχές αξίας περίπου 13 δισ. δολ., όταν θα περίμενε κανείς ο Buffett, "βράχος" πίστης στις προοπτικές της οικονομίας των ΗΠΑ, να συνεχίζει να αγοράζει. Δεν είναι άλλωστε ότι η Berkshire έχει ανάγκη από μετρητά - διέθετε έναν εντυπωσιακό όγκο 147 δισ. δολ. τον Ιούνιο.

Τα ανησυχητικά σημάδια για την διάρκεια της κρίσης

Όπως σημείωνα την περασμένη εβδομάδα, θα βοηθούσε σε τέτοιες στιγμές εάν ο Buffett πραγματοποιούσε τριμηνιαίες ενημερώσεις επενδυτών και αναλυτών μαζί με τα αποτελέσματα της Berkishire, προκειμένου να κατανοήσει κανείς καλύτερα τη σκέψη του.

Την τελευταία φορά που οι επενδυτές άκουσαν νέα του, ήταν στην τηλεδιάσκεψη των μετόχων τον Μάιο, κατά την οποία είπε: "Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την Αμερική". Δεν είναι ότι δεν το πιστεύει πια, ωστόσο οι τελευταίες κινήσεις - το να συσσωρεύει μετρητά και να βρίσκει επενδυτικά ελκυστική την εξόρυξη χρυσού - υποδηλώνουν ότι βλέπει την κρίση να διαρκεί περισσότερο και ίσως να οξύνεται προτού τα πράγματα βελτιωθούν.

Κανείς δεν ξέρει εάν αυτό θα συμβεί, ωστόσο ο Buffett έχει το δάκτυλό του στον παλμό της οικονομίας μέσω όλων των διαφόρων βιομηχανιών και κλάδων στις οποίες δραστηριοποιείται επενδυτικά η Berkshire: από εμπορευματικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου έως κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών, από ασφαλιστήρια συμβόλαια έως αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, από υλικά για κατασκευή κατοικιών έως τα εσώρουχα της Fruit of the Loom, από τη χημική βιομηχανία έως τα ταχυφαγεία της Dairy Queen, από κοσμηματοπωλεία έως ιδιωτικά τζετ και πολλά άλλα.

Για τα 90ά γενέθλια του, θεωρούσα ότι Buffett θα ήθελε μια μεγάλη αγορά - τον αόριστο "ελέφαντα" για τον οποίο μιλούσε εδώ και πολύ καιρό. Τελικά, ωστόσο, ίσως στείλει απλώς μερικές ράβδους ράβδου στην Ομάχα.