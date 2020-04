Netflix και HBO σύντομα... θα ξεμείνουν από νέο υλικό λόγω του "λουκέτου" στο Χόλιγουντ

Της Tara Lachapelle

Ο Todd Garner βρισκόταν στο Πούερτο Ρίκο γυρίζοντας την τελευταία του κωμωδία "Vacation Friends" - για τα στούντιο της 20th Century, με πρωταγωνιστή τον John Cena - όταν άρχισε να γίνεται φανερό ότι ο κορονοϊός θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα παγκοσμίως.

Μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έδινε ακόμη στο ζήτημα την απαιτούμενη έκταση και σημασία, "μπορούσα να δω το άγχος στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων, τόσο του καστ όσο και του προσωπικού", αναφέρει ο Garner σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast του.

Τα ζητήματα που ανέκυψαν για τους κινηματογραφιστές δεν είχαν προηγούμενο: μπορούσαν να εργάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι σε έναν τόσο στενό χώρο; Ήταν ασφαλές για τους/τις μακιγιέζ να αγγίζουν τα πρόσωπα των ηθοποιών; Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της παραγωγής και έξι πριν από την ολοκλήρωσή της, οι συντελεστές αναγκάστηκαν να βάλουν την ταινία στον "πάγο".

Μάλλον δεν πρόκειται για την μόνη ταινία που έπρεπε να σταματήσει προσωρινά τα γυρίσματά της, στέλνοντας όλους τους συντελεστές της στο σπίτι τους για άγνωστο πόσον καιρό. Πράγματι, ολόκληρη η "show business" βρίσκεται αυτή τη στιγμή αιωρούμενη στο κενό.

Ο Garner, ο οποίος ήταν συμπαραγωγός στο "Paul Blart: Mall Cop", ανέφερε ότι δύο τηλεοπτικές σειρές για την Netflix, οι οποίες βρίσκονταν σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο παραγωγής, αναγκάστηκαν επίσης να "παγώσουν".

Αν περιμένετε τον νέο κύκλο της αγαπημένης σας σειράς... θα περιμένετε πολύ

Το "Stranger Things" της Netflix, "Η διαδοχή" της HBO, το "Grey’s Anatomy" του ABC, το "The Walking Dead" της AMC Networks, το "The Handleaf's Hale" της Hulu και το "The Morning Show" της Apple είναι δημοφιλείς σειρές με πολυαναμενόμενους νέους κύκλους οι οποίοι θα καθυστερήσουν λόγω της "εθνικής επιταγής" για παραμονή στο σπίτι.

Και δεν πρόκειται μόνον για τηλεοπτικές παραγωγές που βασίζονται σε σεναριακά κείμενα. Παραδείγματος χάριν, μοιάζει απίθανο το ειδικό reunion που είχε προγραμματιστεί για τα "Φιλαράκια" να γυριστεί εγκαίρως για την πρεμιέρα του HBO Max, της νέας υπηρεσίας τηλεοπτικού streaming που θα κάνει το ντεμπούτο της τον Μάιο από την WarnerMedia της AT&T.

Η τελευταία, σύμφωνα με πληροφορίες, δαπάνησε το 2019 425 εκατ. δολάρια προκειμένου να "αρπάξει" από τη Netflix τα δικαιώματα προβολής μιας από τις πλέον αγαπημένες σειρές του κοινού από τη δεκαετία του ‘90.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες είναι κλειστές, ενώ δεν υπάρχουν και αθλητικοί αγώνες για να παρακολουθήσει κανείς. Για ένα κοινό που φυσιολογικά "βαριέται" την απομόνωση σε μια καλή μέρα και νιώθει απόλυτα αποκαρδιωμένο από αυτήν όταν έχει "τις κακές του", είναι ακόμα πιο στενάχωρο να μην μπορεί να προσβλέπει στις συνέχειες των αγαπημένων του σειρών.

Κρίση ακριβώς τη στιγμή των "αποκαλυπτηριών"

Το "λουκέτο" στο Χόλιγουντ ήρθε ακριβώς τη στιγμή που κολοσσοί του κλάδου των media, όπως η Comcast και η Walt Disney έχουν μόλις εγκαινιάσει τις πλατφόρμες streaming τους, καθεμία από τις οποίες σχεδιάζει να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για νέο περιεχόμενο.

Η Disney+ και η Apple TV+ έκαναν ντεμπούτο το Νοέμβριο, ενώ η NBCUniversal της Comcast εισάγει την υπηρεσία Peacock στις 15 Απριλίου. Η Quibi, μια start-up η οποία δημιουργήθηκε από ένα ζευγάρι βετεράνων των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση, πραγματοποίησε τα "εγκαίνιά" της τη Δευτέρα. Με όλους τους ανθρώπους στο σπίτι κολλημένους στις τηλεοράσεις και τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τους, οι συγκεκριμένες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν περισσότερους συνδρομητές, ενώ οι θεατές θα κερδίσουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για να περνούν τον χρόνο τους.

Παρ’ όλα αυτά, καμία από αυτές τις εφαρμογές δεν μπορεί να έχει από μόνη της την απαραίτητη ποικιλία υλικού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ενός μέσου νοικοκυριού.

Τα πλέον περιζήτητα και δημοφιλή προγράμματα έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των διαφόρων πλατφορμών, οι οποίες χρεώνουν η κάθε μία τα δικά της μηνιαία "τέλη συνδρομής" στους συνδρομητές της. Το κοινό θα μπορούσαν ενδεχομένως να κουραστεί με οποιαδήποτε από αυτές τις πλατφόρμες streaming εάν αναγκάζεται λόγω της κατάστασης να ξοδεύει υπερβολικά πολύ χρόνο σε αυτήν, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει έντονα φαινόμενα αποστασιοποίησης - τα οποία καταγράφονται στον πολύ σημαντικό δείκτη του πόσοι συνδρομητές εγκαταλείπουν μία υπηρεσία.

Πρόκειται οπωσδήποτε για μια δοκιμασία για τις πρωτοεμφανιζόμενες υπηρεσίες streaming, ακόμη και για την παλιότερο από αυτές Netflix, η οποία καθίσταται ακόμη πιο σύνθετη όταν νέο περιεχόμενο απλώς σταματά να εισέρχεται (σ.μ. λόγω της κρίσης του κορονοϊού).

Ο κινηματογράφος

Οι κινηματογραφικές "πρεμιέρες" έχουν πέσει κι εκείνες θύματα της κατάστασης. Για μια ταινία μεγάλου προϋπολογισμού όπως το "F9", της σειράς ταινιών "The Fast and the Furious", το να "ξεχάσει" απλώς εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εσόδων από κινηματογραφικά εισιτήρια απλώς δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Universal Pictures αποφάσισε να μετακυλίσει την πρεμιέρα κατά έναν ολόκληρο χρόνο, για τον Απρίλιο του 2021.

Για το "Trolls World Tour", η Universal αποφάσισε να κινηθεί διαφορετικά, διαθέτοντας την ταινία προς ενοικίαση έναντι 20 δολαρίων αντί να επιλέξει να μετακυλίσει στο μέλλον την κινηματογραφική πρώτη προβολή της.

Τα υπόλοιπα στούντιο βρίσκονται ήδη μπροστά σε ανάλογα διλήμματα. Η κατάσταση θέτει επί τάπητος το ερώτημα πώς όλες αυτές οι "καθυστερημένες" ταινίες θα χωρέσουν στα χρονοδιαγράμματα των κινηματογράφων μόλις οι αίθουσες ανοίξουν ξανά.

Καθώς οι κινηματογραφόφιλοι αποκτούν σιγά σιγά τη δυνατότητα να βλέπουν ταινίες πρώτης προβολής στο σπίτι τους και καθώς οι υπηρεσίες streaming προσπαθούν να "πλατύνουν" τη βάση των συνδρομητών τους, ένα πιθανό αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερη χρονική απόσταση μεταξύ της πρώτης προβολής στον κινηματογράφο και της τηλεοπτικής έκδοσης των ταινιών και μια "βιομηχανία θεάματος" η οποία θα έχει υποστεί μόνιμες αλλαγές και ανατροπές.

Το πλήγμα στην Τζόρτζια

Ο "πόνος" του κόστους έχει γίνει επίσης ιδιαίτερα αισθητός στους εργολάβους και τις τοπικές επιχειρήσεις στην Ατλάντα, η οποία έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα νέα επίκεντρα της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής για τις ΗΠΑ.

Περίπου 400 έργα γυρίστηκαν, με αποτέλεσμα να επενδυθούν 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Πολιτεία της Τζόρτζια για το λογιστικό έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2019, σύμφωνα με τις πολιτειακές αρχές.

Η κατηγορία "Film & Entertainment" εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Τζόρτζια, ωστόσο εάν κανείς επιχειρήσει να εισέλθει στην υποενότητα "Γυρίζεται Τώρα", θα συναντήσει μια κενή σελίδα με ένα μήνυμα στο οποίο αναφέρεται: "Οι παραγωγές στην Τζόρτζια έχουν ανασταλεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού”.

Η αμερικανική Πολιτεία της Τζόρτζια έχει δει μεγάλη ανάπτυξη των τηλεοπτικών και κινητογραφικών παραγωγών στο έδαφός της και τώρα ξαφνικά βρίσκεται να πλήττεται σφόδρα από την κρίση του κορονοϊού

Το Χόλιγουντ δεν είναι η μόνη βιομηχανία στην οποία η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων έχει βρεθεί ξαφνικά σε "αντιπαράθεση" με το να έχουν αυτοί οι τελευταίοι τα προς το ζην.

Παρ' όλα αυτά, και καθώς οι τηλεθεατές "καταβροχθίζουν" αναγκαστικά περισσότερο περιεχόμενο από ποτέ, η δημιουργία νέων σειρών και ταινιών έχει σταματήσει.

Αυτό καθιστά την τηλεοπτική ψυχαγωγία έναν τομέα στον οποίο οι επιπτώσεις της πανδημίας θα μπορούσαν να γίνουν σύντομα εντυπωσιακά εμφανείς στον μέσο θεατή.