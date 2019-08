Σιγή από Buffett, αλλά η φιλοσοφία του συνεχίζει να μιλά από μόνη της

"Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά": η νέα "πολεμική ιαχή" των επενδυτών που εντοπίζουν κάθε μερικά χρόνια μια ριζικά αλλαγμένη αγορά είναι πάρα πολύ συνηθισμένη αυτές τις ημέρες. Τα επιτόκια κινούνται μόνιμα σε χαμηλά επίπεδα. Οι αμερικανικές μετοχές αντίθετα, κινούνται μόνιμα σε υψηλά. Οι μετοχές των πέντε σημαντικότερων μετοχών τεχνολογίας (FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) θα "εξουσιάζουν" για πάντα τις αγορές. Η επένδυση στην αξία (value investing) έχει πλέον πεθάνει.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων έντονης μεταβλητότητας, ο Γούορεν Μπάφετ, προστάτης άγιος των επενδύσεων, προσέφερε την καθοριστική -και αναπόφευκτα αντιλαϊκή- διορατικότητά του. Όταν ξέσπασε η μανία των ιντερνετικών μετοχών (dot-com) στα τέλη της δεκαετίας του 1990, προειδοποίησε για τους κινδύνους που ενέχει το κυνήγι των μετοχών του διαδικτύου. Και κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 προέτρεψε τους επενδυτές να μην εγκαταλείψουν τις αμερικανικές μετοχές. Φυσικά, καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν διέφερε από τις αμέτρητες άλλες που είχαν προηγηθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις.

Αυτή τη φορά, ο Μπάφετ απουσιάζει με ασυνήθιστο τρόπο από την συζήτηση, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι οι απόψεις του είναι λιγότερο ξεκάθαρες, ή ότι δεν αξίζουν της δέουσας προσοχής.

Ας ξεκινήσουμε από το αγαπημένο βαρόμετρο του Μπάφετ για την χρηματιστηριακή αγορά, τον δείκτη κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, ο δείκτης μετρά την συνολική αξία της χρηματιστηριακής αγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με πιο απλά λόγια, ένας χαμηλότερος δείκτης είναι αισιόδοξο σήμα (bullish) και ένας υψηλότερος δείκτης απαισιόδοξο (bearish).

Ο δείκτης αποδείχθηκε προφητικός κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων περιόδων ύφεσης. Έφτασε έως το 146% στην κορύφωση της φούσκας των ιντερνετικών μετοχών (dot-com) το 2000, επίπεδο ρεκόρ εκείνη την εποχή και πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο του δείκτη που διαμορφώνεται στο 89% από το 1975, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αναρριχήθηκε επίσης στο 137% λίγο πριν την χρηματοοικονομική κρίση του 2007.

Που βρίσκεται όμως ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ σήμερα; Το 2017 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στο 154%, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, και είναι σχεδόν σίγουρο ότι κινείται ακόμη υψηλότερα σήμερα δεδομένου ότι η αμερικανική αγορά μετοχών έχει σημειώσει άνοδο περίπου 7% από το τέλος του 2017.

Επομένως, πιθανότατα θα ήταν ασφαλές να υποθέσουμε ότι ο Μπάφετ δεν είναι ικανοποιημένος από το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά. Και κρίνοντας από το ύψος των μετρητών που έχει συγκεντρώσει στη Berkshire Hathaway Inc., το οποίο αγγίζει το ποσό ρεκόρ των 122 δισ. δολαρίων, θα ήταν ασφαλές να υποθέσουμε ότι ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής δεν αναμένει ότι η αγορά θα παραμείνει στα υψηλά αυτά επίπεδα ες αεί. Το ύψος των μετρητών μάλιστα που διατηρεί στην παρούσα φάση ο Μπάφετ ξεπερνά το ήμισυ της αξίας των συμμετοχών της Berkshire σε δημόσιες επιχειρήσεις, ύψους 208 δισ. δολαρίων, και από το 1987 το ποσοστό των μετρητών στο χαρτοφυλάκιο της Brerkshire ήταν υψηλότερο μόνο στα χρόνια που προηγήθηκαν μιας χρηματοοικονομικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, οι λίγες μετοχές που συνεχίζουν να παραμένουν ελκυστικές για τον Μπάφετ δείχνουν ότι η πίστη του στην επένδυση στην αξία (value investing) παραμένει αταλάντευτη παρά μια άθλια δεκαετία υποαπόδοσης για την εν λόγω στρατηγική. Περίπου το 45% του χαρτοφυλακίου μετοχών της Berkshire αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα και οι οκτώ από τις 12 κορυφαίες συμμετοχές είναι χρηματοοικονομικές μετοχές – ένα βαθιά "ανάποδο" (contrarian) στοίχημα.

Ο κλάδος γνωρίζει ισχυρές πιέσεις για το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας λόγω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου και των χαμηλών επιτοκίων. Αν και τα κέρδη έχουν ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, πολλοί επενδυτές ανησυχούν ότι η παρατεταμένη περίοδος των χαμηλών επιτοκίων θα συνεχίσει να περιορίζει τα κέρδη στο άμεσο μέλλον.

Ως αποτέλεσμα, ο χρηματοοικονομικός τομέας υπήρξε από τους πιο φθηνούς κλάδους για πολλά χρόνια. Παραμένει ο πλέον εκπροσωπούμενος κλάδος σε πολλούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων του δείκτη S&P 500 Value με κατανομή 21% και του δείκτη Russell 1000 Value με κατανομή 23%. Αυτό προφανώς δεν είναι αρκετό για τον Μπάφετ, του οποίου η έκθεση στον κλάδο είναι η διπλάσια.

Πολλά έχουν ειπωθεί για την ασυνήθιστη στροφή του Μπάφετ στις μετοχές της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτό είναι κυρίως ένα στοίχημα στην αξία. Η Apple Inc. καταλαμβάνει σχεδόν το 90% της κατανομής του 27% της Berkshire στον τεχνολογικό τομέα. Όταν ο Μπάφετ ξεκίνησε να αγοράζει Apple στις αρχές του 2016, ήταν μια αυθεντική μετοχή αξίας (value stock). Εμφάνιζε μέσο δείκτη τιμής προς κέρδη της τάξης του μόλις 10,6 με βάση τα κέρδη ανά μετοχή το τελευταίο 12μηνο και δείκτη τιμής προς ταμειακές ροές της τάξης του 7,5 για το πρώτο τρίμηνο εκείνου του έτους, πολύ χαμηλότερα από τον δείκτη P/E του S&P 500 στο 19,5 και του δείκτη P/CF στο 10,9. Η Apple είναι πιο ακριβή σήμερα, αλλά παραμένει το μεγαλύτερο όνομα στον δείκτη S&P 500 Value με κατανομή 8,3%.

Ο Μπάφετ έχει πει ότι μετάνιωσε για το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρθηκε για την Amazon.com Inc. και τη μητρική της Google, Alphabet Inc. όταν οι εταιρείες ήταν νεότερες, αλλά μην παρεξηγείτε τον μαέστρο. Το γεγονός ότι δεν τις αγοράζει σήμερα, αν και έχει πολλά μετρητά για να το κάνει, λέει πολλά από μόνο του. Η Amazon διαπραγματεύεται με τον ασύλληπτο δείκτη P/E του 73 και η Alphabet στο 27, που είναι το πιο μακρινό πράγμα από την αξία. Ο Μπάφετ έχει ήδη μικρή συμμετοχή 0,5% στην Amazon μετά τις συστάσεις ενός βοηθού του. Μην στοιχηματίζετε ότι θα κάνει περισσότερο χώρο για την Amazon ή την Google σε αυτές τις τιμές.

Προς το παρόν, ο Μπάφετ πληρώνει ένα τίμημα για την διαφοροποίησή του. Η απόδοση της Berkshire υπολειπόταν του S&P 500 κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το έτος από το 2009 μέχρι το 2018, μαζί με τα μερίσματα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Μπάφετ υπολειπόταν της αγοράς κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες το έτος την περίοδο της μανίας για δημοφιλείς μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης από το 1971 μέχρι το 1975 και κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες το έτος την περίοδο της έκρηξης των ιντερνετικών μετοχών (dot-com) από το 1995 μέχρι το 1999.

Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο της Berkshire παραμένει, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, χαρακτηριστικό του Μπάφετ: μεγάλα κέρδη με λογικό κόστος. Το χαρτοφυλάκιο έχει σταθμισμένη μέση απόδοση στο κεφάλαιο της τάξης του 12% σε σύγκριση με μόλις 7,9% για τον S&P 500. Και είναι πολύ πιο φθηνό. Το χαρτοφυλάκιο του Μπάφετ έχει δείκτη P/E της τάξης του 16,5, με βάση τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή για το τελευταίο 12μηνο, σε σύγκριση με 21 για τον S&P 500.

Υπάρχουν λίγες ενδείξεις, επομένως, ότι ο Μπάφετ αποκλίνει από τις μακροχρόνιες επενδυτικές του αξίες. Είναι ένα επίκαιρό παράδειγμα, αν και ο Μπάφετ δεν είναι πλέον πρόθυμος να το πει.