Το μυστικό όπλο της Κίνας στον αγώνα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Της Anjani Trivedi

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ίσως βρήκαν το μυστικό της επιβίωσης. Οι ξένοι ανταγωνιστές τους πρέπει να προσέχουν.

Καθώς οι κατασκευαστές "τρέχουν” να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πολιτικής της Κίνας για την προώθηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων (γνωστά στη χώρα ως "οχήματα νέας ενέργειας"), οι τοπικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να συγκεντρώσουν μονάδες τις οποίες κερδίζουν ανάλογα με το πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευάζουν και για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στα οχήματα κινητήρων καύσης. Ως μεγάλος κατασκευαστής αυτοκινήτων, χρειάζεστε έναν ορισμένο αριθμό από αυτές τις "πράσινες" μονάδες για να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς της Κίνας. Απαιτούνται τουλάχιστον 10 μονάδες από αυτοκίνητα νέας ενέργειας για κάθε 100 περίπου αυτοκίνητα με κινητήρα καυσίμων που κατασκευάζονται.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι από τα 22 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην Κίνα πέρυσι, ο κλάδος στο σύνολό του κατάφερε να αποσπάσει 17,5 μονάδες ανά 100 αυτοκίνητα, αρκετά περισσότερες από τις απαιτήσεις για το τρέχον έτος και το επόμενο. Αλλά οι τοπικοί κατασκευαστές τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε αυτό το κομμάτι από τους ξένους κατασκευαστές αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Τα κινεζικά εμπορικά σήματα, όπως η BYD Co., που υποστηρίζεται από τον Warren Buffett, η Geely Automobile Holdings Ltd. και η SAIC Motor Corp., συγκέντρωσαν το 96% των μονάδων των νέων ενεργειακών οχημάτων. Οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, εν τω μεταξύ, δυσκολεύτηκαν πολύ. Έτσι, ενώ η SAIC δημιούργησε πάνω από 300.000 από αυτού του είδους οχημάτων (ισοδύναμο με το ήμισυ της συνολικής παραγωγής της αυτοκινήτων), οι κοινοπραξίες της με την Volkswagen AG και τη General Motors Co. δημιούργησαν μόλις 20.000 έως 30.000 από αυτά, που αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το 1% της παραγωγής τους. Οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες - οι οποίες ανταποκρίθηκαν πολύ πιο αργά στη μετατόπιση από τις μηχανές καύσης στην Κίνα από τις εγχώριες εταιρείες - δημιούργησαν λιγότερες και από τις μονάδες με κινητήρα καυσίμου.

Τονώνεται η ηλεκτροκίνηση

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συλλέγουν μονάδες ηλεκτρικών αυτοκινήτων ταχύτερα από τις ξένες ανταγωνιστικές εταιρείες

Βασισμένο ελαφρώς στη χαλαρή νομοθεσία της Καλιφόρνια για μηδενικές εκπομπές ρύπων, το σύστημα της Κίνας ορίζει ότι οι εταιρείες με ετήσια παραγωγή τουλάχιστον 30.000 οχημάτων πρέπει να κερδίζουν μονάδες για οχήματα νέας ενέργειας που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10% της παραγωγής τους και των εισαγωγών συμβατικών αυτοκινήτων. Αυτό θα αυξηθεί στο 12% το επόμενο έτος.

Προς το παρόν, δεδομένου ότι υπάρχει υπερπροσφορά αυτών των μονάδων, δεν αξίζουν τίποτα θεωρητικά, σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστες για τη βιομηχανία. Οι μονάδες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμίσουν κάθε έλλειψη μονάδων κατανάλωσης καυσίμου, γεγονός που τις καθιστά δυνητικά πολύ χρήσιμες (ίσως και κρίσιμες) για τους ξένους κατασκευαστές αυτοκινήτων, δεδομένων των σχετικά αργών ανακλαστικών τους στη μετάβαση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα.

Πράγματι, η συγκέντρωση των μονάδων από τους μεγάλους εγχώριους κατασκευαστές μπορεί να τους δώσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης στην αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν συγκεντρώσει προς όφελός τους με ξένους εταίρους, καθώς οι τελευταίοι προσπαθούν να αυξήσουν τις συμμετοχές τους σε τοπικές κοινοπραξίες. Αφότου οι νέοι κανόνες κατήργησαν το όριο των πεπερασμένων συμμετοχών από τους ξένους, η BMW AG αύξησε το μερίδιό της στην τοπική επιχείρηση. Η Daimler AG και η Volkswagen εξετάζουν να κάνουν το ίδιο.



Οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες σίγουρα δεν θα θέλουν να μείνουν πίσω λόγω της ανικανότητάς τους να παράγουν αρκετές πράσινες μονάδες στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν μία από τις λίγες μεγάλες αγορές όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης. Παρά την απότομη επιβράδυνση των πωλήσεων αυτοκινήτων της Κίνας το τελευταίο διάστημα, η χώρα υπήρξε πηγή αυξανόμενων κερδών και μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους για τις διεθνείς εταιρείες.

Με αυστηρότερες απαιτήσεις για τις επιδοτήσεις, ο ρυθμός συγκέντρωσης μονάδων θα επιβραδυνθεί, αλλά οι ντόπιοι κατασκευαστές θα διατηρήσουν πιθανώς το προβάδισμά τους. Οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να απαντήσουν.