Το επόμενο deal του Warren Buffett θα είναι το πιο σημαντικό από όλα

Της Tara Lachapelle

Όλοι θα ήθελαν να ξέρουν ποια θα είναι η επόμενη εξαγορά του Warren Buffett. Και ο ίδιος ο Buffett θα ήθελε να ξέρει.

Για τον 88χρονο πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Berkshire Hathaway Inc., η επόμενη αγορά δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη deal ανάμεσα σε δεκάδες άλλα. Θα μπορούσε να είναι η τελευταία εξαγορά-μαμούθ του Buffett και αυτή που θα αφήσει ένα μόνιμο αποτύπωμα στην Berkshire. Ο δισεκατομμυριούχος έγραψε στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους τον Φεβρουάριο ότι και μόνο η σκέψη να προχωρήσει σε ένα ακόμη τεράστιο deal "είναι αυτό που κάνει την καρδιά μου και του Charlie να χτυπάει γρηγορότερα" (λέγοντας "Charlie", φυσικά, αναφέρεται στον 95χρονο συνεργάτη του, Charlie Munger).

Το τελευταίο τεράστιο deal της Berkshire ήταν η εξαγορά αξίας 37 δισ. δολαρίων της εταιρείας Precision Castparts, το οποίο έκλεισε τον Φεβρουάριο του 2016. Ο πιο διάσημος διαπραγματευτής στον κόσμο δυσκολεύτηκε να βρει έναν ακόμη κατάλληλο μεγάλο στόχο, αν και με περισσότερα από 100 δισ. δολάρια στη διάθεσή του, οποιοσδήποτε θα σκεφτόταν ότι υπάρχουν άπειρες επιλογές. Ο Buffett δεν θα θέλει να αφήσει στον διάδοχό του -ο οποίος έχει ήδη τεράστια ευθύνη να αναλάβει- την επιπλέον πρόκληση του να βρει τι θα κάνει με ένα τέτοιο μη παραγωγικό ποσό μετρητών, οπότε η εικασία μου είναι ότι η Berkshire θα κάνει την επόμενη κίνησή της σύντομα.

Ο γρίφος των μετρητών

Η Berkshire Hathaway παράγει μετρητά γρηγορότερα από ό,τι ο Warren Buffett μπορεί να βρει εξαγορές για να τα ξοδέψει

Δίχως να έχουμε κρυστάλλινες μπάλες για να προβλέψουμε την επόμενη κίνηση της Berkshire, βοηθά να επιστρέψουμε στα βασικά. Θυμηθείτε πως οι παλιές εξαγορές της Berkshire μοιράζονται δύο βασικά χαρακτηριστικά: 1) Συνήθως πληρούν ορισμένα οικονομικά κριτήρια και 2) οι επιχειρήσεις ήταν - πώς να το θέσω αυτό - πολύ στο στυλ του Buffett. Υπήρχε ο σιδηρόδρομος, οι μπαταρίες, τα βιομηχανικά μέρη, οι σταθμοί εξυπηρέτησης φορτηγών, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κ.ο.κ.

Τον τελευταίο καιρό, η κερδοσκοπία των επενδυτών επικεντρώνεται στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg News την περασμένη εβδομάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στον Buffett - που κάποτε ήταν εντελώς αντίθετος προς αυτή τη βιομηχανία - αρχίζει να αρέσει αυτός ο κλάδος. Από τα τέλη του 2016, η Berkshire είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Delta Air Lines Inc. Είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Southwest Airlines Co., της United Continental Holdings Inc. και της American Airlines Group Inc. Συνολικά, αυτές οι μετοχές αξίζουν 9 δισ. δολάρια, σχεδόν το 5% του μετοχικού χαρτοφυλακίου της Berkshire.

Σύμφωνα με τη λίστα μου με τους δυνητικούς υποψηφίους εξαγοράς της Berkshire, τόσο η Delta όσο και η Southwest τεχνικά πληρούν τα κριτήρια του Buffett για τους στόχους των εξαγορών. Ψάχνει για σταθερά κερδοφόρες επιχειρήσεις με υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων. (Το ότι η αεροπορική βιομηχανία ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή, δείχνει πώς η ενοποίηση έχει μειώσει τον ανταγωνισμό εις βάρος των ταξιδιωτών). Ο Buffett προτιμά τις επιχειρήσεις με ελάχιστα έως μηδενικά χρέη και σχετικά φθηνές τιμές μετοχών.

Αλλά θα αγοράσει πραγματικά ο Buffett μια αεροπορική εταιρεία; Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Με το να κατέχει μετοχές σε όλους τους μεγαλύτερους μεταφορείς των ΗΠΑ, φαίνεται ότι ο Buffett στοιχηματίζει στη βιομηχανία αντί να ψάχνει να αποκτήσει μία εταιρεία μόνο. Θα επενδύσει και τα υπόλοιπα κεφάλαιά του σε αυτό τον κλάδο; Φαίνεται ότι αυτή η ιδέα δεν είναι τόσο στο στυλ του Buffett. (Για να είμαστε δίκαιοι, μερικές από τις πρόσφατες επιλογές της Berkshire στη χρηματιστηριακή αγορά - όπως η αγορά της Red Hat Inc. και μια μεγάλη, βραχύβια θέση στην Oracle Corp. - ήταν εκτός πλαισίου από τα πρότυπα του Buffett.)

Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των στόχων του Buffett, πέρα από τις οικονομικές τους μετρήσεις - brands με αντοχή που παραμένουν μέρος του οικονομικού παλμού της Αμερικής. Περιλαμβάνουν εταιρείες όπως ο κατασκευαστής μηχανημάτων Caterpillar Inc., ο κατασκευαστής συγκολλητικών 3M Co., ο προμηθευτής τρακτέρ Deere & Co. και ο εγχώριος λιανοπωλητής Home Depot Inc., για να αναφέρουμε μερικές. Ακολουθεί μια λίστα με μερικές εταιρείες που ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ (έχω αφήσει έξω τις πραγματικά παράξενες, μερικές από τις οποίες μπορεί ακόμα να είναι πολύ μεγάλες ακόμη και για τα γούστα του Buffett):

Η τελευταία επένδυση-μαμούθ;;

Ιδού 20 εταιρείες των οποίων τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά πληρούν τα κριτήρια εξαγοράς του Warren Buffett:

Στα 88 του, ο ίδιος Buffett ίσως να μην "χαλαρώνει” ακόμα - στην πραγματικότητα, μου είπε το περασμένο φθινόπωρο ότι είναι πιο απασχολημένος από ποτέ. Αλλά ο ρυθμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών στη Berkshire έχει διαταραχθεί εξαιτίας του συνδυασμού των υψηλής αξίας στόχων και του αυξημένου ανταγωνισμού για τις καλύτερες επιλογές. Το deal της Berkshire για την εταιρεία Oncor του Τέξας διαλύθηκε το 2017. Αυτό συνέβη αφότου η Kraft Heinz Co. απορρίφθηκε από την Unilever, ένα ακόμη deal που θα χρηματοδοτούσε η Berkshire. Ο Buffett παραδέχτηκε επίσης πρόσφατα ότι πλήρωσε υπερβολικά μεγάλο ποσό για τη συγχώνευση της Kraft με την Heinz, μετά από μία μείωση της αξίας της εταιρείας τροφίμων κατά 15,4 δισ. δολ., μία κλήτευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μία περικοπή του μερίσματος παράλληλα με τα κέρδη τον Φεβρουάριο -στοιχεία που δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη του Buffett στην 3G Capital ήταν άστοχη .

Μετά το μαρτύριο της Kraft Heinz, και με τόση ανυπομονησία που έχει "χτιστεί" για την επόμενη απόκτηση της Berkshire, ο Buffett ίσως πρέπει απλώς να επιστρέψει στις ρίζες του.