Το Kia EV6 διακρίνεται στα Red Dot Design Awards 2022

Λίγες ημέρες αφότου στέφθηκε "Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022", το πολυβραβευμένο Kia EV6 κέρδισε τη συνολική νίκη στα περίφημα βραβεία σχεδίασης Red Dot 2022. Η 50μελής κριτική επιτροπή ειδικών του διάσημου διεθνούς διαγωνισμού σχεδίασης απένειμε στο EV6 το βραβείο "Red Dot: Best of the Best" για τον πρωτοποριακό και καινοτόμο σχεδιασμό του. Το πλήρως ηλεκτρικό crossover ανακηρύχθηκε επίσης νικητής στην κατηγορίας Red Dot: "Καινοτόμα Προϊόντα".

Ως το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό όχημα της Kia, το EV6 συμβολίζει τη νέα κατεύθυνση της μάρκας καθώς μετατρέπεται σε κορυφαίο πάροχο λύσεων βιώσιμης μετακίνησης. Το πρωτοποριακό ηλεκτρικό crossover δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia "Opposites United", η οποία εγγυάται μια ισχυρή οπτική ταυτότητα με αντιπαραβαλλόμενους συνδυασμούς αιχμηρών στιλιστικών στοιχείων και γλυπτικών σχημάτων. Το EV6 είναι επίσης το πρώτο Kia που βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP) της εταιρείας. Αυτή η καινοτόμος πλατφόρμα έδωσε τη δυνατότητα στο EV6 να προσφέρει έναν από τους πιο ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους στην κατηγορία του, αυτονομία έως και 528 χλμ. και τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 800 volt που επιτρέπει στο όχημα να φορτίζεται από 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά.

Ο Karim Habib, Επικεφαλής του Kia Global Design Center, δήλωσε: "Το EV6 είναι ένα πολύ σημαντικό όχημα για την Kia, καθώς είναι το πρώτο μας πλήρως ηλεκτρικό EV με την καλύτερη τεχνολογία για μια νέα εποχή. Έχουμε τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε να πιέζουμε τα όρια του σχεδιασμού του αυτοκινήτου και των μοντέλων μας με εφευρετικά, τολμηρά και εντυπωσιακά σχέδια. Αυτά τα δύο βραβεία Red Dot τιμούν τη σκληρή δουλειά των ομάδων μας και μας ενθαρρύνουν να παραμείνουμε στην πορεία προς το μέλλον μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κινητικότητας για όλους".

Το EV6 συνεχίζει την εντυπωσιακή επιτυχία της Kia στα βραβεία Red Dot από το 2009, όταν το Kia Soul έγινε το πρώτο όχημα από κορεατική μάρκα που έλαβε το βραβείο ενώ συνολικά 27 μοντέλα της Kia έχουν βραβευτεί με το πολυπόθητο βραβείο Red Dot. Το EV6 είναι επίσης το έκτο μοντέλο της Kia που λαμβάνει το Red Dot "Best of the Best".

Το Kia EV6 γνώρισε εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του πέρυσι. Εκτός από τα βραβεία Red Dot και European Car of the Year 2022, το ηλεκτρικό crossover κέρδισε επίσης το "Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022" στην κατηγορία Premium, το "Irish Car of the Year 2022", το "What Car? Car of the Year 2022 στο Ηνωμένο Βασίλειο", το "Crossover of the Year" στα TopGear.com Awards 2021 και στα εναρκτήρια Βραβεία, το "Best Cars of the Year" 2021/22.

Βραβείο Red Dot: Μια διεθνής κριτική επιτροπή ειδικών αξιολογεί περισσότερους τομείς εκτός από την αισθητική

Το Red Dot Design Award είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο. Ανακοινώνεται ετησίως από το Design Zentrum Nordrhein-Westfalen και χωρίζεται σε τρεις κλάδους: Σχεδιασμός Προϊόντων, Σχεδιασμός Επωνυμιών & Επικοινωνίας και Σχεδιασμός. Η ιστορία του παραδοσιακού βραβείου "Red Dot Award: Product Design" ξεκινά από το 1955. Οι φετινές συμμετοχές αξιολογήθηκαν από μια 50μελή διεθνή κριτική επιτροπή ανεξάρτητων σχεδιαστών, καθηγητών σχεδίου και αναγνωρίσιμων δημοσιογράφων. Εκτός από την αισθητική, ο διαγωνισμός σχεδιασμού προϊόντων αξιολογεί και τομείς όπως η λειτουργικότητα, η εργονομία, η ποιότητα και η οικολογική συμβατότητα.