Χριστούγεννα στη Ν. Υόρκη με MINI Cooper SE

Όποιος επισκέπτεται τη Ν. Υόρκη για πρώτη φορά, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα: Από πού να ξεκινήσει σε μία μητρόπολη με πληθυσμό οκτώ εκατομμυρίων; Η πόλη που καταλαμβάνει μία επιφάνεια άνω των 1.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι από τα πιο σημαντικά κέντρα εμπορίου στον κόσμο και δελεάζει τον επισκέπτη με ποικίλες και ενδιαφέρουσες επιλογές, έχοντας 500 γκαλερί, περισσότερα από 200 μουσεία, περίπου 150 θέατρα και ούτε λίγο ούτε πολύ 18.000 εστιατόρια.

Τα πράγματα γίνονται ευκολότερα, εάν επιλέξετε να την επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, όπως πολύ πιθανόν, καμία άλλη πόλη, οπουδήποτε στον κόσμο δεν μπορεί να συγκριθεί με την εορταστική ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, με εκατομμύρια φώτα να συνθέτουν ένα μαγικό σκηνικό ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου. Τα αμέτρητα φώτα παντού αποτελούν παράδοση, όπως και οι γεμάτοι δρόμοι από street cruisers, κίτρινα ταξί, τεράστιες λιμουζίνες και pick-up. Η περιήγηση με το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Cooper SE δημιουργεί μία ευχάριστη αντίθεση. Σχεδόν αθόρυβο και με μηδενικές εκπομπές ρύπων, το ηλεκτρικό MINI δίνει μία γεύση από την αστική κινητικότητα του μέλλοντος στη Ν. Υόρκη.

Ακόμα και στο Μανχάταν, το MINI Cooper SE κινείται έξυπνα επιστρατεύοντας το σπορ ταμπεραμέντο του. Με τον ηλεκτροκινητήρα των 184 ίππων, η επιτάχυνση μέχρι τα 60 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα. Και εκεί που τα πράγματα είναι πιο ήσυχα, οι πεζοί και οι δικυκλιστές ειδοποιούνται ότι το αυτοκίνητο πλησιάζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο, ειδικά σχεδιασμένο για το MINI Cooper SE που μεταδίδεται μέσω εξωτερικών ηχείων στις χαμηλές ταχύτητες.

Ένα ιδανικό σημείο από όπου μπορείτε να ξεκινήσετε μία διαφορετική περιήγηση στην πόλη είναι το Central Park – εκεί υπάρχει το διάσημο παγοδρόμιο στο νότιο τμήμα του πάρκου. Το Wollman Rink έχει χρησιμοποιηθεί σαν φόντο σε πολλές χολιγουντιανές κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Love Story και είναι εξαιρετικά δημοφιλές τόσο για τους Νεοϋορκέζους όσο και για τους τουρίστες. Είναι πραγματική εμπειρία να στροβιλίζεσαι στον πάγο ανάμεσα στους ουρανοξύστες με θέα τον Χριστουγεννιάτικο ορίζοντα του Μανχάταν και μετά να εξερευνάς το χειμωνιάτικο πάρκο με τα πόδια.

Μία επίσκεψη στη Νέα Υόρκη το Δεκέμβριο ασφαλώς περιλαμβάνει άφθονα Χριστουγεννιάτικα ψώνια. Η πόλη είναι διακοσμημένη παντού, οι αστραφτερές βιτρίνες των καταστημάτων μοιάζουν να αφηγούνται η κάθε μία τη δική της ιστορία, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Το πολυκατάστημα Macy's (151 West 34th Street) είναι ιδιαίτερα μεγαλοπρεπές. Εκεί, πέρα από τον λαμπερό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο στις βιτρίνες, ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης περιμένει τους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους. Στην περίφημη Santa Land στον όγδοο όροφο του Macy's, όλοι μπορούν να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους.

Μέσω της διάσημης 5ης Λεωφόρου και της West 59th Street, κατευθυνόμαστε στο Columbus Circle. Η Χριστουγεννιάτικη αγορά εκεί είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές στη Νέα Υόρκη. Τα καταστήματα στη νοτιοδυτική γωνία του πάρκου κοσμούνται με πολύχρωμα φώτα. Δώδεκα αστέρια ύψους άνω των τεσσάρων μέτρων κρέμονται από την οροφή ύψους 30 μέτρων του Time Warner Center. Το σόου φώτων "Under the Stars" αποτελεί παράδοση στη Νέα Υόρκη. Η Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Union Square, από την άλλη, είναι σχεδόν Ευρωπαϊκή, όπου πολυάριθμοι καλλιτέχνες και χειροτέχνες της Νέας Υόρκης αποκαλύπτουν το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους εν μέσω πάγκων με φαγητό, ποτά και γλυκά.

Αναζητώντας και άλλα "hotspot" με ενδιαφέρουσες αγορές στην πόλη, το MINI Cooper SE περνά από το Ξενοδοχείο Plaza στη διασταύρωση της 5ης Λεωφόρου με την 59η οδό (East 59th Street). Το ξενοδοχείο με την επιβλητική πρόσοψη Γαλλικής τεχνοτροπίας έχει φιλοξενήσει πλούσιους και διάσημους επισκέπτες τα τελευταία 100 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια σχεδόν, ήταν μία από τις τοποθεσίες όπου γυρίστηκε η επιτυχημένη κωμωδία "Kevin - Alone in New York". Ο Donald Trump, τότε ιδιοκτήτης του The Plaza, έκανε μία σύντομη εμφάνιση στην ταινία.

Ανεξάρτητα αν είστε γονείς, παππούδες, ή νονοί, αν κουβαλάτε μία λίστα με ευχές γραμμένη από παιδί στην περιήγησή σας στη Νέα Υόρκη, αναπόφευκτα τα βήματά σας θα σας οδηγήσουν στο ιστορικό παιχνιδάδικο FAO Schwarz. Κάποτε, το μεγαλύτερο κατάστημα παιχνιδιών στον κόσμο, βρισκόταν στην 5η Λεωφόρο μέχρι το 2015, και το 2018 λειτούργησε ξανά στην Rockefeller Plaza. Μεγάλο μέρος της παλιάς γοητείας του παραμένει, όπως το "Big Piano" στο πάτωμα, που έγινε διάσημο από το χορό του Tom Hanks στην κωμωδία φαντασίας "Big". Η ποικιλία είναι τεράστια και μερικοί αγοράζουν περισσότερα από όσα μπορούν να χωρέσουν κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο χώρος αποσκευών του MINI Cooper SE χωράει τα πάντα και μπορεί να αυξηθεί από 211 στα 731 λίτρα. Χάρη στη μπαταρία υψηλής τάσης που τοποθετείται βαθιά στο πάτωμα του οχήματος, το ηλεκτρικό MINI προσφέρει ακριβώς την ίδια χωρητικότητα με το 3θυρο με συμβατικό σύστημα κίνησης.

Κοντά στον παράδεισο των παιχνιδιών της Νέας Υόρκης, στον αριθμό 1260 της 6ης Λεωφόρου, υπάρχει το Radio City Music Hall. Εδώ φιλοξενείται η παγκοσμίου φήμης εκδήλωση Radio City Christmas Spectacular, ένα από τα πιο εμβληματικά χριστουγεννιάτικα σόου στη Νέα Υόρκη. Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό αυτής της μεγάλης γιορτής: από τον Άγιο Βασίλη και τον Καρυοθραύστη μέχρι τη Γέννηση του Ιησού. Και δίπλα ακριβώς στο Rockefeller Center βρίσκεται πιθανόν το πιο διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε όλο τον κόσμο. Φέτος είναι ένα έλατο ύψους 25 μέτρων από την πολιτεία Maryland. Στην κορυφή του δεσπόζει ένα μεγάλο αστέρι, φιλοτεχνημένο από τον σχεδιαστή αστεριών Daniel Libeskind. Περισσότερα από 50.000 χρωματιστά φωτάκια στολίζουν το δέντρο.

Μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα, σχεδόν κανείς δεν θα σκεφθεί τον φουσκωμένο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλωστε, κάτι το οποίο είναι διασκεδαστικό δεν μπορεί να είναι τόσο αποδοτικό όσο ένα MINI Cooper SE. Το μοτέρ του λειτουργεί οικονομικά και επιπλέον η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να ανατροφοδοτείται στη μπαταρία υψηλής τάσης ξανά και ξανά στις φάσεις επιτάχυνσης και φρεναρίσματος. Ο οδηγός μπορεί να επιλέγει ο ίδιος την ένταση ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης με τη βοήθεια ενός διακόπτη δύο θέσεων. Το υψηλότερο επίπεδο ανάκτησης ενέργειας προσφέρει ακόμα πιο έντονη αίσθηση one-pedal (οδήγηση με ένα πεντάλ). Αφήνοντας το πεντάλ του γκαζιού, ηλεκτρική ενέργεια ανακτάται στη μπαταρία υψηλής τάσης και την ίδια στιγμή το όχημα φρενάρει.

Επιπλέον, οι προβολείς και τα πίσω φωτιστικά σώματα LED στο χαρακτηριστικό μοτίβο της βρετανικής σημαίας (Union Jack) καταναλώνουν μειωμένη ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τον αυτόματο έλεγχο κλιματισμού του MINI Cooper SE. Το εσωτερικό θερμαίνεται με τη βοήθεια μιας αντλίας θερμότητας που απορροφά την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια από τον κινητήρα, τη μονάδα ελέγχου μετάδοσης κίνησης και την μπαταρία υψηλής τάσης, καθώς και αυτή που υπάρχει στο περιβάλλον, και την χρησιμοποιεί για την επίτευξη ευχάριστων θερμοκρασιών. Λειτουργεί άκρως αποδοτικά και χρησιμοποιεί μέχρι 75% λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης, πετυχαίνοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο άνεσης στη χειμερινή λειτουργία.

Το τέλος της προ-χριστουγεννιάτικης περιήγησης μπορεί να σηματοδοτήσει μία επίσκεψη στο ολοκαίνουργιο παρατηρητήριο της Νέας Υόρκης: το Summit One Vanderbilt (45 E 42nd Street). Αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στο Bryant Park και στο Σταθμό Grand Central και είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες από τον Οκτώβριο του 2021. Από ύψος 427 μέτρων, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μία συναρπαστική θέα του γειτονικού Empire State Building, του East River και του Central Park. Μιλώντας για το Empire State Building, αξίζει να παρακολουθήσει κάποιος το φαντασμαγορικό σόου φώτων που χορεύουν στο ρυθμό της μουσικής. Ο ήδη εντυπωσιακός φωτισμός του Empire State Building συγχρονίζεται κάθε βράδυ με τις μελωδίες γνωστών καλλιτεχνών – και τα Χριστούγεννα οι μουσικές επιλογές εναρμονίζονται με το πνεύμα των γιορτών.