Toyota Mirai: Παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας με καύσιμο το υδρογόνο

Το ταξίδι ξεκίνησε την Τετάρτη 26 Μαΐου στις 5:43 π.μ. από το σταθμό υδρογόνου HYSETCO στο Orly και ολοκληρώθηκε μετά από 1.003 χλμ. με ένα μόνο γέμισμα και μηδενικές εκπομπές ρύπων σε δημόσιους δρόμους. Και συγκεκριμένα, νότια του Παρισιού και στις περιοχές Loir-et-Cher και Indre-et-Loire, ενώ η απόσταση και η κατανάλωση πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητη αρχή.

Στο εγχείρημα χρησιμοποιήθηκε πράσινο υδρογόνο και η μέση κατανάλωση καυσίμου ήταν 0,55 kg/100 χλμ. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι το νέο Toyota Mirai μπορεί να αποθηκεύσει συνολικά 5,6 κιλά υδρογόνου στις τρεις στο σύνολο δεξαμενές του.

Τoyota Mirai: Αποδοτικό και ευκολοδήγητο

Το νέο Mirai είναι η δεύτερη γενιά ηλεκτρικού οχήματος κυψελών καυσίμου από την Toyota και είναι βελτιωμένο σε επιδόσεις και οδική συμπεριφορά και συγχρόνως κομψότερο και πιο δυναμικό σχεδιαστικά συγκριτικά με το μοντέλο πρώτης γενιάς.

Επιπλέον, η αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος κυψελών καυσίμου μαζί με την αυξημένη ικανότητα αποθήκευσης υδρογόνου και τη βελτιωμένη αεροδυναμική συμβάλλουν σε μία αύξηση της αυτονομίας στα 650 χιλιόμετρα περίπου υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, με χρόνο ανεφοδιασμού κάτω από 5 λεπτά σε σταθμό ανεφοδιασμού με πίεση 700 bar.

Για την επίτευξη του νέου ρεκόρ διανυθείσας απόστασης 1.003 χλμ., οι οδηγοί υιοθέτησαν το πρόγραμμα οδήγησης "eco” αλλά χωρίς ειδικές τεχνικές που δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από καθημερινούς οδηγούς.

Το ρεκόρ επιτεύχθηκε με τέσσερις οδηγούς

Ανάμεσα στους τέσσερις οδηγούς που συμμετείχαν στο εγχείρημα κατάρριψης του ρεκόρ ήταν ο Victorien Erussard, ιδρυτής και καπετάνιος του Energy Observer.

Το Energy Observer, στο οποίο η Toyota είναι εταίρος, είναι το πρώτο σκάφος εφοδιασμένο με μία κυψέλη καυσίμου Toyota, είναι αυτόνομο ενεργειακά, εκπέμπει μηδενικούς ρύπους και λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και ερευνητικό εργαστήριο για τη μετάβαση σε μία κοινωνία υδρογόνου. Το Energy Observer έχει εξελιχθεί τώρα σε εταιρεία που ασχολείται με την έρευνα και καινοτομία, ενώ πρόσφατα παρουσίασε ένα νέο εκθεσιακό χωριό αφιερωμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υδρογόνο στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε για πρώτη φορά με πράσινο υδρογόνο, χάρη στη γεννήτρια υδρογόνου GEH2® που αναπτύχθηκε από τον start-up οργανισμό EODev, στον οποίο η Toyota είναι μέτοχος.

Οι άλλοι τρεις οδηγοί ήταν ο James Olden, μηχανικός της Toyota Motor Europe, ο Maximele Hir, product manager του Mirai και η Marie Gadd, PR manager της Toyota France.

Το Toyota Mirai και το υδρογόνο στην καρδιά του Beyond Zero

Το Beyond Zero υπογραμμίζει ότι οι μηδενικές εκπομπές ρύπων δεν είναι ο τελικός στόχος τηςToyota. Είναι απλά ένα βήμα στο ταξίδι εξηλεκτρισμού της μάρκας να ξεπεράσει τα εμπόδια και να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους: πέρα από τις εκπομπές ρύπων, πέρα από τους περιορισμούς, πέρα από τις προσδοκίες και πέρα από τα εμπόδια.

Το Mirai αποδεικνύει ξεκάθαρα το στοιχείο "beyond emissions" (πέρα από τις εκπομπές ρύπων) αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης μηδενικών ρύπων και προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια, άνεση, μεγαλύτερη αυτονομία και ευκολία επαναφόρτισης.

Καθώς το υδρογόνο είναι μία αξιόπιστη και πλούσια φυσική πηγή για τη μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας, προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.

Το υδρογόνο μπορεί να προσφέρει κινητικότητα μηδενικών ρύπων όχι μόνο με αυτοκίνητα αλλά και με τρένα, σκάφη και αεροπλάνα, ενώ παράγει ενέργεια για βιομηχανίες, εταιρείες και νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Toyota υποστηρίζει πολλές πρωτοβουλίες για τον εκδημοκρατισμό και τη διαφοροποίηση των εφαρμογών κυψελών καυσίμου, όπως ηλεκτρικές γεννήτριες (EODev), σκάφη (Hynova), ταξί, λεωφορεία (Hype και RATP), φορτηγά (Hino), την πόλη του υδρογόνου (Woven City) και άλλες χρήσεις.